Верховна Рада у п'ятницю, 6 жовтня, прийняла в другому читанні законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада ухвалила зміни до поточного бюджету
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«За» проголосували 313 народних депутатів.
300 мільярдів на оборону
На потреби оборони спрямують додатково 303 млрд грн. Зокрема, видатки збільшуються на:
- Міноборони — 211 млрд грн
- МВС — 79 млрд грн
- Мінсоцполітики — 16,5 млрд грн
- МЗС — 1,3 млрд грн
- Мінстратегпром — 4,3 млрд грн
- СБУ — 4,2 млрд грн
- ГУР — 2,5 млрд грн
- Міносвіти — 572 млн грн
- Держспецзв’язку — 570 млн грн
- Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн
- Управління держохорони — 230,5 млн грн
- Міненерго — 350 млн грн
- Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.
Два рекорди
За словами Железняка, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трлн грн, а дефіцит — більше ніж 2 трлн грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових видатків.
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Коментарі - 6
На 2023 год приняли бюджет с 2 трлн дефицитом (=ок. 55 млрд $ по сегодняшнему курсу) — ок это покрылось за счёт кредитов от ЕС и США главным образом. Были 18 млрд евро от ЕС, были неоднократные транши от США, других стран и так далее (90%+ в долг), кое-как протянули.
Сейчас увеличивают бюджет на почти 9 млрд. $ - то есть денег не хватает, а значит бюджет 2024 скорее всего будет с ещё большей дырой.
Уменьшить расходы за счёт борьбы с коррупцией — это конечно, «не вариант». Один из способов где взять эти деньги: могут либо с ЗВР, либо напечатать — а это чревато уже девальвационными проблемами. Есть теоретические надежды — что США/ЕС примут какие-то дополнительные пакеты финансирования, но пока так решений фактически принятых нет.
Про 50 млрд от ЕС которые рассказывали — это не финансирование бюджета Украины, а просто долгосрочный план ЕС на разные кризисы, включая возможное финансирование Украины (которое голосуется отдельно ежегодно). США пока выплачивает только то что раньше было проголосовано.
Другие страны пока на поездки Зеленеского с фразой «Нам мало грошей» — дают какие-то небольшие транши. А некоторые страны, с которыми умудрились рассориться — вроде Польши и Венгрии — уже прямо заявили, что финансировать не будут.
Так что дальше? Коррупционеры не будут уменьшать свои аппетиты, борьбы с этим и близко не видно. Реформы в экономике — не, не слышали.
Какой итог в 2024? Всё увидим постепенно.
Если вдруг это произойдёт (вероятность всегда существует — если, конечно, не включат печатный станок) — то очень сомнеюваюсь, что в первую очередь начнут срезать зарплаты депутатов, помощников, судей-коррупционеров по 200к+ в месяц и так далее. Скорее всего постарадают в первую очередь самые уязвимые слои населения. Либо девальвация.
Осознания как решать эту проблему — у чиновников и депутатов, кроме ходить и требовать от других стран денег, — похоже пока что нет. Внутренние реформы никому не интересны: эти же депутаты в случае каких-то заворушек серьёзных — быстренько свалят за границу, куда уже поуезжали в т. ч. нелегально их родственники на «нагретые места».
А зачем бороться с коррупцией? Главное пока дают — побольше набрать, а потом не будут давать — ну скажут не мы виноваты, США/ЕС такие плохие что не дали нам денег. Ничего нового.