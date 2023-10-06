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6 жовтня 2023, 15:01 Читать на русском

Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада ухвалила зміни до поточного бюджету

Верховна Рада у п'ятницю, 6 жовтня, прийняла в другому читанні законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада у п'ятницю, 6 жовтня, прийняла в другому читанні законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.
Фото: t.me/yzheleznyak

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«За» проголосували 313 народних депутатів.

300 мільярдів на оборону

На потреби оборони спрямують додатково 303 млрд грн. Зокрема, видатки збільшуються на:

  • Міноборони — 211 млрд грн
  • МВС — 79 млрд грн
  • Мінсоцполітики — 16,5 млрд грн
  • МЗС — 1,3 млрд грн
  • Мінстратегпром — 4,3 млрд грн
  • СБУ — 4,2 млрд грн
  • ГУР — 2,5 млрд грн
  • Міносвіти — 572 млн грн
  • Держспецзв’язку — 570 млн грн
  • Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн
  • Управління держохорони — 230,5 млн грн
  • Міненерго — 350 млн грн
  • Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.

Два рекорди

За словами Железняка, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трлн грн, а дефіцит — більше ніж 2 трлн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових видатків.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Kankakee
Kankakee
6 жовтня 2023, 15:46
#
Це все конечно хорошо про те кому добавили але залишається питання те у кого відняли? 🙀 І друге питання який план звідки взяти 2 трлн грн на те щоб погасити дефіцит?
+
0
irakez
irakez
6 жовтня 2023, 17:28
#
Це $54 млрд за поточнім курсом. ЄС дають 50 млрд на 4 роки, тобто 12−13 млрд на наступний рік. Пару ярдів підкине МВФ. Пару ярдів ще нашкребуть по окремим країнам та фондам. Припустимо, 20 млрд назбирається, але це менше половини. Якщо США знизять підтримку, і від них не буде 20−30 ярдів наступного року, то без істотної девальвації у 10−20% покрити такий дефіцит не вийде.
+
+28
Робин Гуд
Робин Гуд
6 жовтня 2023, 15:54
#
Вообще мало кто, как понимаю, представляет, в какую яму катится сиутация.

На 2023 год приняли бюджет с 2 трлн дефицитом (=ок. 55 млрд $ по сегодняшнему курсу) — ок это покрылось за счёт кредитов от ЕС и США главным образом. Были 18 млрд евро от ЕС, были неоднократные транши от США, других стран и так далее (90%+ в долг), кое-как протянули.

Сейчас увеличивают бюджет на почти 9 млрд. $ - то есть денег не хватает, а значит бюджет 2024 скорее всего будет с ещё большей дырой.

Уменьшить расходы за счёт борьбы с коррупцией — это конечно, «не вариант». Один из способов где взять эти деньги: могут либо с ЗВР, либо напечатать — а это чревато уже девальвационными проблемами. Есть теоретические надежды — что США/ЕС примут какие-то дополнительные пакеты финансирования, но пока так решений фактически принятых нет.

Про 50 млрд от ЕС которые рассказывали — это не финансирование бюджета Украины, а просто долгосрочный план ЕС на разные кризисы, включая возможное финансирование Украины (которое голосуется отдельно ежегодно). США пока выплачивает только то что раньше было проголосовано.

Другие страны пока на поездки Зеленеского с фразой «Нам мало грошей» — дают какие-то небольшие транши. А некоторые страны, с которыми умудрились рассориться — вроде Польши и Венгрии — уже прямо заявили, что финансировать не будут.

Так что дальше? Коррупционеры не будут уменьшать свои аппетиты, борьбы с этим и близко не видно. Реформы в экономике — не, не слышали.

Какой итог в 2024? Всё увидим постепенно.
+
+43
Робин Гуд
Робин Гуд
6 жовтня 2023, 16:01
#
The Wall Street Journal с ссылкой на свои источники, уже пишет, что без нового пакета помощи от США вполне возможно в ноябре начнутся проблемы с бюджетными выплатами: это зарплата чиновникам, учителям, врачам, пенсии и так далее.

Если вдруг это произойдёт (вероятность всегда существует — если, конечно, не включат печатный станок) — то очень сомнеюваюсь, что в первую очередь начнут срезать зарплаты депутатов, помощников, судей-коррупционеров по 200к+ в месяц и так далее. Скорее всего постарадают в первую очередь самые уязвимые слои населения. Либо девальвация.

Осознания как решать эту проблему — у чиновников и депутатов, кроме ходить и требовать от других стран денег, — похоже пока что нет. Внутренние реформы никому не интересны: эти же депутаты в случае каких-то заворушек серьёзных — быстренько свалят за границу, куда уже поуезжали в т. ч. нелегально их родственники на «нагретые места».

А зачем бороться с коррупцией? Главное пока дают — побольше набрать, а потом не будут давать — ну скажут не мы виноваты, США/ЕС такие плохие что не дали нам денег. Ничего нового.
+
+15
vovan9870
vovan9870
6 жовтня 2023, 16:17
#
А если бы США не заблокировали 24 млрд$, то приняли бы не +320 млрд, а +1 трлн?
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 жовтня 2023, 17:12
#
Европа не сможет заменить Украине поддержку США, если она прекратится, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале заседания Европейского политического сообщества. «Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США», — сказал Боррель. Он назвал «плохими новостями» усиление конфронтации в Вашингтоне касательно помощи Украине. Боррель надеется, что что это еще не окончательная позиция США.
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