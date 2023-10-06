Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада ухвалила зміни до поточного бюджету

Верховна Рада у п'ятницю, 6 жовтня, прийняла в другому читанні законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 313 народних депутатів.

300 мільярдів на оборону

На потреби оборони спрямують додатково 303 млрд грн. Зокрема, видатки збільшуються на:

Міноборони — 211 млрд грн

МВС — 79 млрд грн

Мінсоцполітики — 16,5 млрд грн

МЗС — 1,3 млрд грн

Мінстратегпром — 4,3 млрд грн

СБУ — 4,2 млрд грн

ГУР — 2,5 млрд грн

Міносвіти — 572 млн грн

Держспецзв’язку — 570 млн грн

Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн

Управління держохорони — 230,5 млн грн

Міненерго — 350 млн грн

Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.

Два рекорди

За словами Железняка, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трлн грн, а дефіцит — більше ніж 2 трлн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових видатків.

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