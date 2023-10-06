Міжнародні резерви знизились до $39,7 мільярда. Нацбанк назвав причини

Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $39 708,2 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За словами регулятора, у вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж вересня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3 328,9 млн. З цієї суми:

$1 592,4 млн — макрофінансова допомога від ЄС;

$1 250,0 млн — грант від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку;

$386,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$100,0 млн — від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $465,3 млн, з яких:

$388,9 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,

$51,1 млн — боргу перед Світовим банком,

решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $882,1 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У вересні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 692,1 млн та викупив до резервів — $0,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2 691,4 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У вересні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $12,9 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 млрд.

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