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6 жовтня 2023, 18:14 Читать на русском

Міжнародні резерви знизились до $39,7 мільярда. Нацбанк назвав причини

Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $39 708,2 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $39 708,2 млн.
Фото: НБУ

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За словами регулятора, у вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж вересня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3 328,9 млн. З цієї суми:

  • $1 592,4 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $1 250,0 млн — грант від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку;
  • $386,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $100,0 млн — від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $465,3 млн, з яких:

  • $388,9 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,
  • $51,1 млн — боргу перед Світовим банком,
  • решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $882,1 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У вересні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 692,1 млн та викупив до резервів — $0,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2 691,4 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У вересні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $12,9 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 млрд.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+53
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 жовтня 2023, 18:22
#
А чтож случилось то , я ж слышал от местичковых «экспертов» , «главное чтоб резервы росли» …
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+15
Den1996
Den1996
6 жовтня 2023, 18:33
#
Просто отпустили курс)) дальше -больше
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 19:02
#
А что по этому поводу сжет «стратег» альеша и его друг и брат эксперт по укр банкам андрьюша?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2023, 19:34
#
А сам можешь хоть пару фраз написать по теме или ума хватает только задавать вопросы другим…
Пора гришаня на старости лет
начинать жить своим умом…
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 20:19
#
Да куда мне. Я же космос не осваивал…
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+14
penetrator1963
penetrator1963
6 жовтня 2023, 19:29
#
За 1−4 октября на межбанке НБУ потратил на удовлетворение спроса примерно $1,1 ярд. ажиотаж спал, но наверняка и дальше будет заливать по $100−130 миллионов в день. не меньше.
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0
Ярик Ярикович
Ярик Ярикович
6 жовтня 2023, 21:03
#
Ну на год резервов хватит)))
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