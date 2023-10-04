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4 жовтня 2023, 12:30 Читать на русском

Невеликі банки ріжуть дохідність депозитів і зберігають високу дохідність за вкладами на 3 місяці

Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».

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НБУ розпочав сезон зниження ключової ставки з кінця липня (ставку було зниже вже двічі — з 25% до 20% річних). Однако поки що перегляд банками своїх депозитних пропозицій, який стартував після цього, не вплинув на лояльність їх приватних клієнтів.

За даними ФГВФО, на 1 вересня фізособи тримали у банках загалом 1 115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Левова частка грошей зберігається у нацвалюті: на вклади в у гривні припало 718,5 млрд грн.

За підсумками ж першого півріччя, п'ять невеликих банків, ставки за депозитами яких відстежує «Мінфін», потрапили у першу 20-ку рейтингу надійності банківських депозитів від рейтингової агенції Standard Rating.

Місце в загальному рейтингу

Банк

Загальна оцінка

Рейтинг

8

Піреус

9,808

rd.1 (pi)

13

Полтава-Банк

8,704

rd.1 (pi)

15

Агропросперіс

8,606

rd.1 (pi)

16

Юнекс банк

8,603

rd.1 (pi)

20

Глобус

7,906

rd.2 (pi)

24

Мотор-Банк

7,001

rd.2 (pi)

32

Індустріалбанк

5,702

rd.2 (pi)

35

Банк інвестицій та заощаджень

5,204

rd.2 (pi)

37

Асвіо банк

5,102

rd.2 (pi)

38

Український капітал

5,101

rd.2 (pi)

40

Кліринговий Дім

4,904

rd.3 (pi)

43

Альтбанк

4,401

rd.3 (pi)

45

Радабанк

4,204

rd.3 (pi)

50

Кристалбанк

3,902

rd.3 (pi)

51

Грант

3,802

rd.3 (pi)

54

Міжнародний Інвестиційний Банк

3,606

rd.3 (pi)

55

Полікомбанк

3,400

rd.3 (pi)

Джерело: Standard Rating, 18.09.2023

*у рейтингу не вказані РВС банк та Комінвест

Як невеликі банки змінювали ставки

Банк інвестицій та заощаджень знизив всі ставки за вкладами в гривні на 1 в.п. Наразі за вкладами в нацвалюті строком на 12, 9 і 6 місяців банк платить 16,5% річних, на 3-місячних депозитах тут можна заробити 17% річних.

Банк Грант зменшив ставки на 1 в.п. за вкладами в гривні на 6 та 12 місяців і тепер платить по них 10% та 12% річних відповідно.

Мотор-Банк зрізав на 1,5 в.п. дохідність гривневих депозитів на 9 та 12 місяців і тепер платить по них 16% і 17% річних відповідно. Відсотки за вкладами на 6 місяців знижено на 0,5 в.п. до 17% річних.

Піреус відняв по 1 в.п. від дохідності вкладів в гривні на 3, 6 та 12 місяців. Ставки на 3 та 6 місяців банк утримав на одному рівні — 17% річних, а за вкладами на 12 місяців банк платить 15% річних.

Полікомбанк найбільше знизив ставки за вкладами на 3 місяці — на 1 в.п. до 7,2% річних. Це найменша дохідність, яку банк пропонує клієнтам. Відсотки за іншими вкладами також зменшились. Дохідність за вкладами на 6 місяців зменшилась на 0,6 в.п. до 14,6% річних, за вкладами на 9 та 12 місяців — на 0,5 в.п. до 15,4% і 15,9% річних відповідно.

Водночас банк збільшив ставки на 6 та 9 місяців в доларі. Дохідність вкладів на 6 міс збільшилась на 0,5 в.п., а на 9 — на 0,2 в.п. (до 1% та 1,2% річних відповідно). Такі саме зміни відбулись і за вкладами в євро.

Радабанк порізав відсотки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців на 1,5 в.п. Вклади на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. Найбільшу дохідність банк тепер пропонує за вкладами на 3 місяці — 19% річних. Найменшу — на 9 та 12 місяців (15,5% річних).

Юнекс банк змизив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці на 0,5 в.п. до 17,5% річних і це найбільша дохідність, яку пропонує банк своїм приватним клієнтам зараз. Найменша залишається за вкладами на 6 та 9 місяців — 14,75% річних.

Єдиним банком, хто цього разу не змінював ставки в гривні, але збільшував відсотки за вкладами у ВКВ став Комінвестбанк. Банк додав 0,75 в.п. до дохідності вкладів в доларі та євро на 12 місяців, збільшивши її до 2,5% річних.

Найбільшу дохідність гривневих вкладів на 9 місяців пропонує Агропросперіс (18% річних). На 6 місяців — одразу три банки тримають гарні відсотки:

  • Агропросперіс — 17,75%
  • Асвіо — 17,5%
  • Радабанк — 17,5%

Найбільше невеликі банки продовжують платити за вкладами на 3 місяці:

  • Асвіо банк — 19%
  • Радабанк — 19%
  • Глобус — 18%

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки по гривневих депозитах

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперіс 18,25% - 18,00% - 17,75% - 17,50% - - -
Глобус 17,50% - 17,00% - 16,50% - 18,00% - - -
Кристалбанк* 17,25% - 17,25% - 17,00% - 17,50% - 5,00% -
Асвіо банк 17,00% - - - 17,50% - 19,00% - - -
Мотор-Банк 17,00% 1,50% 16,00% 1,50% 17,00% 0,50% 14,00% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 16,50% 1,00% 16,50% 1,00% 16,50% 1,00% 17,00% 1,00% - -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,90% 0,50% 15,40% 0,50% 14,60% 0,60% 7,20% 1,00% - -
Комінвестбанк 15,80% 0,30% - - - - - - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 17,50% 0,50% - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 17,50% 1,50% 19,00% 1,50% - -
Піреус 15,00% 1,00% - - 17,00% 1,00% 17,00% 1,00% - -
РВС Банк 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 6,00% -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 15,00% - 18,00% - - -
Грант 12,00% 1,00% - - 10,00% 1,00% - - - -
Індустріалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,40% - 2,15% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Комінвестбанк 2,50% 0,75% - - - - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
РВС Банк 2,50% - - - 1,45% - 0,70% - 0,15% -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперіс 2,00% - 2,00% - 1,75% - 0,30% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Кліринговий Дім 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Асвіо банк 1,50% - - - 1,00% - 0,5 - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% 0,20% 1,00% 0,50% 0,10% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,50% - - - 1,45% - 0,70% - 0,15% -
Комінвестбанк 2,50% 0,75% - - - - - - - -
Український капітал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% 0,20% 1,00% 0,50% 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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