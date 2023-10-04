Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».
Невеликі банки ріжуть дохідність депозитів і зберігають високу дохідність за вкладами на 3 місяці
НБУ розпочав сезон зниження ключової ставки з кінця липня (ставку було зниже вже двічі — з 25% до 20% річних). Однако поки що перегляд банками своїх депозитних пропозицій, який стартував після цього, не вплинув на лояльність їх приватних клієнтів.
За даними ФГВФО, на 1 вересня фізособи тримали у банках загалом 1 115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Левова частка грошей зберігається у нацвалюті: на вклади в у гривні припало 718,5 млрд грн.
За підсумками ж першого півріччя, п'ять невеликих банків, ставки за депозитами яких відстежує «Мінфін», потрапили у першу 20-ку рейтингу надійності банківських депозитів від рейтингової агенції Standard Rating.
Джерело: Standard Rating, 18.09.2023
*у рейтингу не вказані РВС банк та Комінвест
Як невеликі банки змінювали ставки
Банк інвестицій та заощаджень знизив всі ставки за вкладами в гривні на 1 в.п. Наразі за вкладами в нацвалюті строком на 12, 9 і 6 місяців банк платить 16,5% річних, на 3-місячних депозитах тут можна заробити 17% річних.
Банк Грант зменшив ставки на 1 в.п. за вкладами в гривні на 6 та 12 місяців і тепер платить по них 10% та 12% річних відповідно.
Мотор-Банк зрізав на 1,5 в.п. дохідність гривневих депозитів на 9 та 12 місяців і тепер платить по них 16% і 17% річних відповідно. Відсотки за вкладами на 6 місяців знижено на 0,5 в.п. до 17% річних.
Піреус відняв по 1 в.п. від дохідності вкладів в гривні на 3, 6 та 12 місяців. Ставки на 3 та 6 місяців банк утримав на одному рівні — 17% річних, а за вкладами на 12 місяців банк платить 15% річних.
Полікомбанк найбільше знизив ставки за вкладами на 3 місяці — на 1 в.п. до 7,2% річних. Це найменша дохідність, яку банк пропонує клієнтам. Відсотки за іншими вкладами також зменшились. Дохідність за вкладами на 6 місяців зменшилась на 0,6 в.п. до 14,6% річних, за вкладами на 9 та 12 місяців — на 0,5 в.п. до 15,4% і 15,9% річних відповідно.
Водночас банк збільшив ставки на 6 та 9 місяців в доларі. Дохідність вкладів на 6 міс збільшилась на 0,5 в.п., а на 9 — на 0,2 в.п. (до 1% та 1,2% річних відповідно). Такі саме зміни відбулись і за вкладами в євро.
Радабанк порізав відсотки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців на 1,5 в.п. Вклади на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. Найбільшу дохідність банк тепер пропонує за вкладами на 3 місяці — 19% річних. Найменшу — на 9 та 12 місяців (15,5% річних).
Юнекс банк змизив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці на 0,5 в.п. до 17,5% річних і це найбільша дохідність, яку пропонує банк своїм приватним клієнтам зараз. Найменша залишається за вкладами на 6 та 9 місяців — 14,75% річних.
Єдиним банком, хто цього разу не змінював ставки в гривні, але збільшував відсотки за вкладами у ВКВ став Комінвестбанк. Банк додав 0,75 в.п. до дохідності вкладів в доларі та євро на 12 місяців, збільшивши її до 2,5% річних.
Найбільшу дохідність гривневих вкладів на 9 місяців пропонує Агропросперіс (18% річних). На 6 місяців — одразу три банки тримають гарні відсотки:
- Агропросперіс — 17,75%
- Асвіо — 17,5%
- Радабанк — 17,5%
Найбільше невеликі банки продовжують платити за вкладами на 3 місяці:
- Асвіо банк — 19%
- Радабанк — 19%
- Глобус — 18%
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Максимальні ставки по гривневих депозитах
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|18,25%
|-
|18,00%
|-
|17,75%
|-
|17,50%
|-
|-
|-
|Глобус
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|5,00%
|-
|Асвіо банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|17,00%
|1,50%
|16,00%
|1,50%
|17,00%
|0,50%
|14,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,90%
|0,50%
|15,40%
|0,50%
|14,60%
|0,60%
|7,20%
|1,00%
|-
|-
|Комінвестбанк
|15,80%
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,50%
|0,50%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|17,50%
|1,50%
|19,00%
|1,50%
|-
|-
|Піреус
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|17,00%
|1,00%
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|РВС Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|6,00%
|-
|Кліринговий Дім
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,00%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|1,00%
|-
|-
|10,00%
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,40%
|-
|2,15%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|2,50%
|0,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,50%
|-
|-
|-
|1,45%
|-
|0,70%
|-
|0,15%
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,5
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|0,20%
|1,00%
|0,50%
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,50%
|-
|-
|-
|1,45%
|-
|0,70%
|-
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|2,50%
|0,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|0,20%
|1,00%
|0,50%
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів
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