Невеликі банки ріжуть дохідність депозитів і зберігають високу дохідність за вкладами на 3 місяці

Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».

НБУ розпочав сезон зниження ключової ставки з кінця липня (ставку було зниже вже двічі — з 25% до 20% річних). Однако поки що перегляд банками своїх депозитних пропозицій, який стартував після цього, не вплинув на лояльність їх приватних клієнтів.

За даними ФГВФО, на 1 вересня фізособи тримали у банках загалом 1 115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Левова частка грошей зберігається у нацвалюті: на вклади в у гривні припало 718,5 млрд грн.

За підсумками ж першого півріччя, п'ять невеликих банків, ставки за депозитами яких відстежує «Мінфін», потрапили у першу 20-ку рейтингу надійності банківських депозитів від рейтингової агенції Standard Rating.

Джерело: Standard Rating, 18.09.2023

*у рейтингу не вказані РВС банк та Комінвест

Як невеликі банки змінювали ставки

Банк інвестицій та заощаджень знизив всі ставки за вкладами в гривні на 1 в.п. Наразі за вкладами в нацвалюті строком на 12, 9 і 6 місяців банк платить 16,5% річних, на 3-місячних депозитах тут можна заробити 17% річних.

Банк Грант зменшив ставки на 1 в.п. за вкладами в гривні на 6 та 12 місяців і тепер платить по них 10% та 12% річних відповідно.

Мотор-Банк зрізав на 1,5 в.п. дохідність гривневих депозитів на 9 та 12 місяців і тепер платить по них 16% і 17% річних відповідно. Відсотки за вкладами на 6 місяців знижено на 0,5 в.п. до 17% річних.

Піреус відняв по 1 в.п. від дохідності вкладів в гривні на 3, 6 та 12 місяців. Ставки на 3 та 6 місяців банк утримав на одному рівні — 17% річних, а за вкладами на 12 місяців банк платить 15% річних.

Полікомбанк найбільше знизив ставки за вкладами на 3 місяці — на 1 в.п. до 7,2% річних. Це найменша дохідність, яку банк пропонує клієнтам. Відсотки за іншими вкладами також зменшились. Дохідність за вкладами на 6 місяців зменшилась на 0,6 в.п. до 14,6% річних, за вкладами на 9 та 12 місяців — на 0,5 в.п. до 15,4% і 15,9% річних відповідно.

Водночас банк збільшив ставки на 6 та 9 місяців в доларі. Дохідність вкладів на 6 міс збільшилась на 0,5 в.п., а на 9 — на 0,2 в.п. (до 1% та 1,2% річних відповідно). Такі саме зміни відбулись і за вкладами в євро.

Радабанк порізав відсотки за гривневими вкладами на 3 та 6 місяців на 1,5 в.п. Вклади на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. Найбільшу дохідність банк тепер пропонує за вкладами на 3 місяці — 19% річних. Найменшу — на 9 та 12 місяців (15,5% річних).

Юнекс банк змизив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці на 0,5 в.п. до 17,5% річних і це найбільша дохідність, яку пропонує банк своїм приватним клієнтам зараз. Найменша залишається за вкладами на 6 та 9 місяців — 14,75% річних.

Єдиним банком, хто цього разу не змінював ставки в гривні, але збільшував відсотки за вкладами у ВКВ став Комінвестбанк. Банк додав 0,75 в.п. до дохідності вкладів в доларі та євро на 12 місяців, збільшивши її до 2,5% річних.

Найбільшу дохідність гривневих вкладів на 9 місяців пропонує Агропросперіс (18% річних). На 6 місяців — одразу три банки тримають гарні відсотки:

Агропросперіс — 17,75%

Асвіо — 17,5%

Радабанк — 17,5%

Найбільше невеликі банки продовжують платити за вкладами на 3 місяці:

Асвіо банк — 19%

Радабанк — 19%

Глобус — 18%

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.09.2023−04.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.