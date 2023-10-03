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3 жовтня 2023, 12:36 Читать на русском

В Україні військовим збільшили доплати. Хто буде отримувати по 100 тисяч гривень

Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.
Фото: slovoidilo.ua

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Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

100 000 грн — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 грн — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 грн — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 грн — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 грн. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 грн. Нараховується з 1-го червня.

Строковики — 6 000 грн. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти — 2 350 грн. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні — 100 000 грн. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+59
SkeptikUA
SkeptikUA
3 жовтня 2023, 12:43
#
Правильне рішення, ще би зняли доплати по 30 000 для полюціянтів та ТЦК.
+
0
foma123
foma123
3 жовтня 2023, 13:06
#
С чего ты взял что тцк получают)?
+
+44
Kharakternyk
Kharakternyk
3 жовтня 2023, 13:19
#
Мабуть подумав, що раз купують вілли за кордоном, то значить отримують доплати:)
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
3 жовтня 2023, 13:47
#
А з чого Ви взяли що не отримують?
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