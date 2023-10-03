Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 жовтня 2023, 15:21 Читать на русском

Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки. В ньому йдеться про утворення Українського фонду у 50 мільярдів євро. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Депутати ЄС схвалили виділення додаткових 10 млрд євро на 2024−2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

Європарламент збільшив бюджетні статті на 2 мільярди євро «у світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни росії проти України та зростання міграційних проблем».

Також депутати виділили додаткові 3 млрд євро на нову «Платформу стратегічних технологій для Європи» (STEP) і 5 млрд євро — на посилення здатності ЄС реагувати на непередбачувані кризи.

Рішення схвалили 393 голосами «за», «проти» — 136. 92 — утрималися.

«Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації», — сказав євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт.

Співдоповідачка Маргарита Маркес зазначила, що до 31 грудня 2023 року ЄС хоче мати в наявності кошти для підтримки України та продовження пом'якшення соціально-економічних наслідків війни, а також зростання інфляції та кризи вартості життя.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, StNiko и 47 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами