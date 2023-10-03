Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки. В ньому йдеться про утворення Українського фонду у 50 мільярдів євро . Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

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Що відомо

Депутати ЄС схвалили виділення додаткових 10 млрд євро на 2024−2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

Європарламент збільшив бюджетні статті на 2 мільярди євро «у світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни росії проти України та зростання міграційних проблем».

Також депутати виділили додаткові 3 млрд євро на нову «Платформу стратегічних технологій для Європи» (STEP) і 5 млрд євро — на посилення здатності ЄС реагувати на непередбачувані кризи.

Рішення схвалили 393 голосами «за», «проти» — 136. 92 — утрималися.

«Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації», — сказав євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт.

Співдоповідачка Маргарита Маркес зазначила, що до 31 грудня 2023 року ЄС хоче мати в наявності кошти для підтримки України та продовження пом'якшення соціально-економічних наслідків війни, а також зростання інфляції та кризи вартості життя.