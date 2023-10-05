Влада готова повернути гроші клієнтам Фрідом Фінанс: що може стати цьому на заваді

Фрідом Фінанс Україна перебуває під санкціями вже майже рік. Після їх запровадження було заморожено 12,8 тис. рахунків, на яких, загалом, розміщено 3,5 млрд грн. Таким чином, кожен клієнт у середньому втратив доступ до 27 тис. грн. Зараз, нарешті, з'явилась надія, що клієнти зможуть повернути свої кошти. Проблема лише в тому, що влада поки не визначилась, як це зробити.

Чому проти ФФУ запроваджено санкції

Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО всередині жовтня минулого року, а невдовзі це рішення підтримав Президент. Тоді санкції одночасно запроваджувалися проти 1 400 компаній і пояснення причин цього кроку стосувалось відразу всіх: ці особи не виступили за захист людяності та міжнародного права, або певним чином залучені до агресивних кроків проти України. Які саме дії конкретної компанії призвели до таких висновків, не уточнювалось.

Хоча, якщо говорити про ФФУ, то тут і без офіційних пояснень можна здогадатись, чому РНБО включила компанію до «чорного» списку. Фрідом Фінанс починала діяльність в росії, а на початок повномасштабного вторгнення цей ринок вважався другим серед найважливіших для холдингу. Крім цього, засновник Фрідому Тимур Турлов мав російський паспорт, хоча у 2022 році змінив його на казахський.

Ще в жовтні минулого року холдинг заявив, що продає свій бізнес в росії, а наприкінці лютого цього року повідомив, що процес виходу з рф повністю завершено. Але до скасування санкцій чи навіть публічного обговорення такої можливості справа не дійшла.

Наслідки санкцій проти ФФУ

На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій. Крім цього, лишились замороженими і кошти на рахунках клієнтів.

З того часу інвестори не можуть забрати свої кошти навіть у тому випадку, якщо за ОВДП виплачується купонний дохід, або їхній термін завершується і відбувається погашення паперів.

Міністерство фінансів проводить виплати, гроші надходять на транзитні рахунки НБУ і далі мали б рухатися до брокера, а від нього — клієнтам. Та за нинішніх умов далі Нацбанку гроші не йдуть.

Інакше кажучи, держава не відмовляється провести виплати за облігаціями і навіть перераховує кошти, але клієнти зможуть їх отримати, лише коли з ФФУ будуть зняті санкції або буде встановлено альтернативний механізм виплат.

Як НКЦПФР пропонує вирішити проблему

Для того, щоб клієнти ФФУ, нарешті, отримали свої заморожені кошти, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку підготувала окремий законопроєкт. Як повідомили «Мінфіну» в Нацкомісії, ініціатива передбачає декілька процедур повернення активів.

На першому етапі всі активи клієнтів ФФУ, залежності від їх типу, будуть акумульовані у Центральному депозитарії, Депозитарії Нацбанку та Розрахунковому центрі. Наприклад, ОВДП, та всі кошти за ними, що мали бути виплачені власникам, будуть сконцентровані в НБУ, інші цінні папери та неотримані за ними виплати — у Центральному депозитарії.

Далі клієнти звертаються до установи, яка опікується їхніми активами, з заявою про повернення. Подальші дії здійснює обрана депозитарна установа або інвестиційна фірма. Після завершення формальних процедур кошти надходять на вказаний клієнтом рахунок.

«Проєктом закону також передбачені механізми перевірки клієнтів, чи не пов'язані вони з підсанкційною особою та країною-агресором. Ця перевірка проводитиметься двічі, як на етапі формування бази клієнтів, яким мають бути повернуті активи, так і депозитарною установою або інвестиційною фірмою на етапі встановлення ділових відносин із клієнтом», — повідомили редакції у Нацкомісії.

У НКЦПФР кажуть, що вся процедура займатиме від 2 тижнів до місяця.

Альтернативне рішення

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, щойно проти ФФУ було запроваджено санкції, НКЦПФР мала анулювати ліцензію компанії. Після цього активи Фрідома були б переведені до інших компаній, а клієнти отримали б доступ до них.

«Комісія мала анулювати ліцензію, тому що в законодавстві прямо прописано, що підсанкційна особа не може бути учасником ринку цінних паперів», — наголошує Гетманцев.

За словами голови комітету, зараз правоохоронці вивчають ситуацію щодо зв’язків керівництва Нацкомісії з власниками ФФУ. Мовляв, саме через це НКЦПФР могла лише призупинити ліцензію, і тим самим обмежити доступ клієнтів до своїх інвестицій.

Зі свого боку, в Нацкомісії наголошують, що анулювання ліцензії Фрідому не вирішить проблему, а лише погіршить. «Професійний учасник ринку припинить звітувати перед регулятором і держава втратить контроль над ситуацією загалом», — кажуть в НКЦПФР.

Крім цього, клієнти ФФУ, з якими поспілкувався «Мінфін», побоюються, що, у разі анулювання ліцензії компанії, без виплат можуть залишитися інвестори, які купували не безпосередньо ОВДП, а продукти, створені на їхній основі.

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Як розповідають у НКЦПФР, вони вже передали свій законопроєкт на розгляд народних депутатів. Водночас, залишається ризик, що два протилежні варіанти вирішення проблеми можуть загальмувати процес і, зрештою, кошти клієнтів так і залишатимуться замороженими.