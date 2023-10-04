Режим «гнучкого курсоутворення»: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Зміна правил гри на валютному ринку та перехід до політики «керованого гнучкого курсу» практично збіглися з приїздом до України місії МВФ. Мабуть, цей крок був узгоджений із Фондом уже давно і для Нацбанку знадобилася просто остання відмашка. Що змінилося і як ці зміни вплинуть на валютний ринок, розповість «Мінфін».

Головні наслідки рішення НБУ

Умови встановлення курсу на готівковому ринку та формування банками карткового курсу не змінюються. Обмінники фінкомпаній фактично давно працюють за ринковим механізмом курсоутворення, тому зараз їх принципи роботи не зміняться.

Певні обмеження щодо обсягів купівлі/продажу валюти були за касами банків. Вони були прив'язані як до нормативів валютної позиції банків, так і до інших нормативних вимог Нацбанку. Але з огляду на те, що більшість валютообмінних операцій в Україні традиційно проходять через обмінники фінкомпаній, поведінка банків при виставленні своїх цінників у касах особливо не вплине на ситуацію.

Але ось за картками тепер курс досить часто змінюватиметься протягом дня. Він залежатиме не тільки від ситуації на міжбанку, але й стану валютної позиції конкретного банку.

При цьому можливість купівлі валюти на картку в сумі до 50 тисяч гривень в еквіваленті й надалі працюватиме як захист для гривні. Оскільки частина попиту на валюту перетікатиме з готівкового сегмента в картковий (тобто безготівковий).

А от конвертаційні депозити на 3 місяці з купівлею валюти за фіксованим курсом на суму до 200 тисяч гривень в еквіваленті можуть зникнути з «меню» багатьох банків. Оскільки в умовах «гнучкого курсоутворення» брати на себе підвищені валютні ризики багато фінустанов вже не захочуть.

Або ж вони будуть змушені відразу конвертувати отримувану від громадян гривню у валюту за поточним курсом, а «не гратись» зі своєю валютною позицією та термінами фізичної купівлі валюти під дані операції, що знизить загальну дохідність та привабливість цього інструменту для банків.

Керована гнучкість офіційного курсу стане механізмом для адаптації економіки до зміни внутрішніх та зовнішніх умов, а також важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

НБУ продовжить брати активну участь у тому, що відбувається на валютному ринку, суттєво обмежуючи курсові коливання за допомогою валютних інтервенцій. За цими бюрократичними фразами і стоїть основна суть змін. В умовах, коли експортний виторг знаходиться на дуже низькому рівні і негативне сальдо торгівлі України швидко зростає, НБУ змушений був закривати весь дефіцит пропозиції валюти за курсом 36,9343 гривні та зберігати задекларований коридор 36,5686−36,9343 гривні за долар.

У вересні це призвело до рекордних розпродажів ЗВР на суму $2,69 млрд. Це найбільший обсяг із січня 2023 року. Загалом, для підтримки балансу на ринку з початку року Нацбанк продав $19,463 млрд, а викупив лише $196 млн.

Доки ці витрати резервів перекриваються міжнародною допомогою, ЗВР України залишаються на високих рівнях (понад $40 млрд). Але західна допомога не є нескінченною і Нацбанку треба підстрахуватися. Тому режим «гнучкого курсоутворення» дозволить Нацбанку заливати ринок валютою тільки в тих межах, які він вважатиме за потрібне.

При цьому НБУ, по суті, зберіг можливість для оборонки та частини держструктур купувати валюту за найпривабливішим курсом. Тобто основний курсовий ризик все ж таки знову ляже на комерційні структури, оскільки держкомпанії вже отримали право гасити свої зовнішні борги та обслуговувати їх у валюті, а приватний бізнес — ні.

Як стверджує НБУ, це буде в перспективі, якщо політика «гнучкого курсоутворення» себе виправдає і Нацбанк зможе й надалі поступово знімати валютні обмеження. У результаті, основні курсові ризики приватного бізнесу очевидно зросли. Ба більше, вони будуть максимально закладені у ціни на товари та послуги, що швидко позначиться на показниках інфляції в Україні.

В умовах обмеженої пропозиції валюти на міжбанку від експортерів (не лише з об'єктивних причин, а й тому, що компанії не завжди заводять до країни в повному обсязі валютну виручку завдяки різним схемам) головним продавцем валюти залишається Нацбанк.

Своїми інтервенціями, їх курсом та обсягами регулятор «рухатиме» курс у потрібний йому бік. А враховуючи повернення й механізму фіксації офіційного курсу за результатами торгів на міжбанку, у Нацбанку з'являється чудова можливість регулювання та валютних переоцінок ЗВР у своєму балансі.

Це робить його практично мегагравцем на валютному ринку України. А питання «чи вийде НБУ сьогодні на торги, і якщо так, то в яких сумах і за яким курсом?» — стає головним для всіх учасників торгів.

Той, хто володітиме цим інсайдом, фактично, і матиме можливість суттєво на цьому заробляти. Причому як на падаючому, так і на зростаючому ринку. Зараз торги на міжбанку набагато менші за довоєнні. Тому Нацбанк сумами інтервенцій у $30−100 млн буде здатний «творити чудеса». А бізнес та держкомпанії повністю залежатимуть від його поточних рішень щодо виходу на ринок із інтервенціями.

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Перша реакція ринку

Бізнес, звісно, боїться такої залежності. Саме тому, у перший день запровадження «гнучкого курсоутворення», 3 жовтня, імпортери, побачивши «атракціон нечуваної щедрості» від НБУ (він весь день «заливав» ринок валютою), вирішили не ризикувати та максимально закуповувалися валютою.

Не відставали від приватників і держкомпанії, які теж були помічені з купівлею валюти. Ця щедрість Нацбанку призвела до звуження коридору котирувань долара з ранкових раніше вже звичних 36,5686/36,9343 гривень до 36,61/36,65 на момент закриття торгів за рекордного обсягу операцій лише у системі Bloomberg у $550 млн.

Була цікавою реакція готівкового ринку. З самого ранку на очікуваннях різкого зльоту курсу обмінники зіграли «на підвищення» до пікових середніх рівнів купівлі та продажу в межах коридору 38,20−38,51 гривень, а надвечір на фоні «заливання» валютою міжбанку — котирування обмінок просіли до коридору 38,13−38,35 гривень на 17:00 за київським часом.

Тобто Нацбанк опосередковано при політиці «гнучкого курсоутворення» продовжить своїми діями на міжбанку впливати і на готівковий ринок.

Перший день режиму «гнучкого курсоутворення» чітко показав, що НБУ — головний господар усього валютного ринку країни, і це головне. З наслідків для ринку можна відзначити і те, що експортери тепер ще обережніше підходитимуть до рішень щодо продажу валюти і притримуватимуть валютну виручку на ринку, що зростає.

А ось імпортери постійно «мучатимуться» питанням, коли і де «дно», і чи правильно вони зробили, що купували саме сьогодні. Паралельно з цим, про всяк випадок, для мінімізації своїх валютних ризиків закладатимуть максимально можливий курс до своїх цін.

З одного боку, це призведе до подорожчання імпорту та зростання показників інфляції, а з іншого — дещо зменшаться темпи зростання негативного сальдо торгівлі.

Складно буде і Мінфіну, адже його зовнішні та внутрішні виплати у валюті також почнуть у гривневому еквіваленті багато в чому залежати від того, який офіційний курс «зробить» у цей період Нацбанк. Заручниками рішень НБУ будуть також фіскали та митники. Адже розміри багатьох податків і зборів прив'язані до офіційного курсу долара та євро.

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Прогноз щодо курсу до кінця тижня

Міжбанк:

Повноцінним господарем міжбанку буде Нацбанк. НБУ опублікує дані щодо своїх інтервенцій лише наприкінці тижня. За моїми прогнозами, для стартового заспокоєння ринку він за цей тиждень витратить не менше від $780 млн до $1 050 млн резервів. Судячи з поведінки Нацбанку у перший день дії нових правил на валютному ринку, до кінця тижня долар на торгах навряд чи піде до рівня вище 37−37,20 гривень.

Пара євро/долар до кінця цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,041 до 1,06 долара. І тоді максимальні котирування міжбанку за євровалютою до кінця п'ятниці не перевищать рівнів у 38,51−39,43 гривень.

Ці цифри поки значно вищі за котирування вівторка. Враховуючи загальний настрій міжнародного ринку на послаблення євровалюти, найімовірніше, максимальні котирування безготівкового євро навіть залишаться нижчими за психологічну позначку у 39 гривень.

На готівковому ринку:

Спред у решту днів цього тижня при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній і в касах банків перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 35 копійок за доларом і від 20−40 копійок до 1 гривні за євро.

Завдяки постійним змінам ситуації на міжбанківському ринку, клієнтам обмінок варто очікувати на часту зміну цінників протягом дня, залежно від поведінки долара та євро на торгах.

Спроби «розігнати» ажіотаж із купівлі готівкової валюти триватимуть, але альтернатива для громадян у вигляді купівлі валюти на картки гаситиме зайві апетити власників обмінок.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом перебуватиме в межах від 38 до 39 гривень, а за євро — в межах від 39,55 до 41,34 гривень максимум.

Суттєва волатильність курсів на готівковому ринку збережеться.