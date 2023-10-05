У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»:
Гнучкий курс валют. Що буде з валютою за новими правилами НБУ (відео)
- НБУ запровадив на валютному ринку режим «керованої гнучкості обмінного курсу».
- Чи посилить це стійкість валютного ринку та економіки?
- Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 5 по 11 жовтня.
Джерело: Мінфін
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