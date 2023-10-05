МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Міжнародний валютний фонд, який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону «від -3% до +1%» до «від +1% до +3%», зараз оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону. Про це повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, передає Інтерфакс-Україна.

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Зростання економіки

«Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%», — сказав він на пресконференції в Києві.

На думку Епштейна, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення «зернового коридору» йому не сприяє.

«Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме», — заявив представник МВФ.

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Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

Глава місії Гевін Грей повідомив, що в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування EFF передбачається оновлення макроекономічної рамки.

Він нагадав, що програма від самого початку має негативний сценарій із продовженням війни на триваліший період, який передбачає збільшення коштами донорів зовнішнього фінансового пакета зі $115 млрд до $140 млрд за період її дії, але також додаткові заходи з боку влади України.

Грей наголосив, що такий негативний макросценарій і реакцію на нього обговорюють під час кожного перегляду програми.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», уперше за понад три роки в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду.