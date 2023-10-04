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4 жовтня 2023, 19:04 Читать на русском

Вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в «Дії»

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії». Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії».
Фото: armyinform.com.ua

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За його словами, уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів.

«Вчора запустили послугу з відшкодування зі збанкрутілих банків. Сьогодні — уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів. Всього за кілька кліків у Дії», — зазначив міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» з 3 жовтня стала доступна послуга повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків.

Як отримати послугу в «Дії»

  • Авторизуйтеся в застосунку.
  • Відкрийте розділ «Послуги» — «Повернення вкладів».
  • Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо.
  • Виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.
  • Уточніть контактні дані для звʼязку.
  • Перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати.
  • Підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Зазначається, що послугою можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
4 жовтня 2023, 20:43
#
Ці шість мільйонів — це той один клієнт Монобанка яким хизувався Гороховський?
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