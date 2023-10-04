Вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в «Дії»

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії». Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів.

«Вчора запустили послугу з відшкодування зі збанкрутілих банків. Сьогодні — уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів. Всього за кілька кліків у Дії», — зазначив міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» з 3 жовтня стала доступна послуга повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків.

Як отримати послугу в «Дії»

Авторизуйтеся в застосунку.

Відкрийте розділ «Послуги» — «Повернення вкладів».

Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо.

Виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

Уточніть контактні дані для звʼязку.

Перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати.

Підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Зазначається, що послугою можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували.

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