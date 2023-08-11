Головне за тиждень: Пом'якшення валютних обмежень, падіння інфляції і комісії та заробітки на військових ОВДП

Липень не зменшив напруги у взаєминах банків та споживачів фінансових послуг. Головні проблеми, з якими їм доводилося мати справу у попередні місяці, нікуди не поділися. Знову споживачі страждали від зникнення коштів із карток та блокування рахунків. На додачу з’явилися нові клопоти: зниження кредитного рейтингу з дивних причин та непорозуміння зі ШІ. Як банкіри вирішували «болі» своїх клієнтів, читайте у новому огляді «Мінфіну».

Нацбанк пом'якшує низку валютних обмежень

Національний банк з 12 серпня 2023 року пом'якшує низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.

PayPal запустила власний стейблкоїн: як ним скористатися клієнтам платіжної системи

Після двох років розробок та переносів найбільша електронна платіжна система PayPal запустила власний доларовий стейблкоїн, і стала однією з перших великих платіжних компаній, які змогли вивести свій криптопродукт на масовий ринок. Розповідаємо, навіщо це потрібно PayPal, що це означає для криптосфери та які перспективи у нового інструменту на світовому фінансовому ринку.

Найкращий відгук липня: як Яна розсварила Приват з клієнтом

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні. Ним стала користувачка під ніком OlenaChe62, яка розповіла, як через непорозуміння із голосовим помічником банку її фінансовий номер було видалено із системи і заблоковано вхід до Приват24. Її досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

У monobank уточнили, які комісії заплатять власники за військові облігації під час та після скасування воєнного стану

У monobank спробували роз'яснити порядок нарахування з приватних інвесторів комісій при купівлі/продажу у його мобільному додатку військових облігацій уряду.

Ціни на золото пішли на канікули: які котирування на метал побачимо у вересні

Після нещодавнього липневого зльоту майже до $1 990 за унцію, золото швидко подешевшало до рівнів близько $1 930-$1 925. Куди рушать далі ціни на шляхетний метал, розбирався «Мінфін».

НБУ знизив облікову ставку: які банки продовжують підвищувати дохідність вкладів

Дрібні банки вже почали реагувати на зниження облікової ставки НБУ з 25% до 22% річних. Як за останні два тижні змінилися ставки фінустанов з депозитними портфелями до 2 млрд грн і які умови вони можуть запропонувати приватним вкладникам, розповість «Мінфін».

Інфляція в Україні впала до 11,3%. Як змінилися ціни у липні

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. Це менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (12,8%). За даними Держстату, ціни в липні впали на 0,6% (у червні зросли на 0,8%, у травні 0,5%, у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0, 7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 4%.

Купівля навмання і перепродаж невикуплених метрів: як стати власником житла в Дубаї

Заробити на нерухомості 30% річних і більше, нічим не ризикуючи, абсолютно реально, якщо ця нерухомість знаходиться у Дубаї. Скільки сьогодні коштують місцеві «квадрати», як стати їх власником та що потім із ними робити, аби отримати максимальну вигоду, з’ясовував «Мінфін».

Картки платіжного сервісу Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі. 19 липня 2023 року компанія оновила вимоги реєстрації. Тепер, аби отримати картку, нові клієнти біженці з України мають підтвердити право на проживання в ЄС.

Комісії та заробітки на військових ОВДП: «Мінфін» купив папір у mono та вивчив умови Привату

Уповільнення інфляції та зниження облікової ставки Нацбанку дозволяє уряду знижувати дохідність за ОВДП. Держпапери дешевшають і на вторинному ринку. Аналітики вважають, що це лише початок, і ставки продовжать знижуватись й надалі. «Мінфін» з'ясував, що відбувається на ринку.

У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом

Консультанти monobank (працює за ліцензією «Універсалбанк») не можуть пояснити своїм клієнтам умови стягнення комісій при купівлі військових облігацій після завершення в Україні воєнного стану.

Банки у першому півріччі отримали 67,6 мільярда прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Квадрати під офіс чи магазин: як змінилися ціни на оренду та купівлю

Опитування НБУ у ІІ кварталі показало зростання індексу ділових очікувань підприємців (на 13,3% — до 104,5%). Позитивні настрої бізнесу дають змогу відновлюватись ринку комерційної нерухомості. Зростає попит на якісні офісні приміщення, активніше заповнюються торгівельні площі, збільшується кількість інвестиційних угод. Які знижки пропонують зараз орендарям, де найдорожчі квадрати, і чи варто зараз вкладатися в таку нерухомість, дізнавався «Мінфін».

Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів