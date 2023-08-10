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10 серпня 2023, 9:46 Читать на русском

у monobank уточнили, які комісії заплатять власники за військові облігації під час та після скасування воєнного стану

У monobank спробували роз'яснити порядок нарахування з приватних інвесторів комісій при купівлі/продажу у його мобільному додатку військових облігацій уряду.

У monobank спробували роз'яснити порядок нарахування з приватних інвесторів комісій при купівлі/продажу у його мобільному додатку військових облігацій уряду.

Консультант Ольга спочатку заявила «Мінфіну», що під час дії воєнного стану за операціями з цим видом паперів з власника не стягуватиметься жодних комісій, а в подальшому діалозі таки уточнила, що одну комісію все ж таки доведеться заплатити — 15 грн незалежно від кількості облігацій.

«На цей час ми покращили процес купівлі/продажу так, щоб усі угоди проходили на біржі, а це означає, що тариф може бути лише 15 грн. Якщо клієнт продає одразу пачку (наприклад, 10 або 100 ОВДП), буде комісія лише 15 грн за всю пачку. Якщо клієнт купив облігації у період ВП (воєнного стану), а продав після ВП — буде комісія 15 грн», — відповіла Ольга.

Читайте: У monobank припустили, що після закінчення військового стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом

Клієнтська підтримка в monobank здійснюється письмово, тому хід роз'яснення фахівця можна вивчити дослівно.

Ще одна комісія у 600 грн, яка також зазначена у договорі купівлі військових облігацій та не застосовується під час дії воєнного стану, стосується позабіржових операцій, якщо такі будуть потрібні в майбутньому. Поки що такі не пропонуються.

При цьому в mono запевнили, що надають інвесторам можливість достроково продати військові облігації. Хоча такої послуги немає в меню мобільного додатку необанку. Консультант Ольга запевнила, що банк готовий викуповувати папери при подачі клієнтом такої заявки на підтримку.

Коментар Універсал банку

Після виходу новини, в Універсал банку відповіли: «Після закінчення військового стану Національний депозитарій НБУ відновить свої комісії. Комісія діятиме лише для нових операцій купівлі/продажу/переказу облігацій. За раніше проведені операції жодної доплати комісій не буде», — прокоментувала заступник голови банку Юлія Акуленко.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Bitcoin
Bitcoin
10 серпня 2023, 10:51
#
Монобанк топ.
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+26
grioleg
grioleg
10 серпня 2023, 12:03
#
Топ), 15 грн з кожної пачки ОВДП комусь в кишеню.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 серпня 2023, 12:46
#
Монобанк — не форум, там
за бесплатно НЕ работают.
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