PayPal запустила власний стейблкоїн: як ним скористатися клієнтам платіжної системи

Після двох років розробок та переносів найбільша електронна платіжна система PayPal запустила власний доларовий стейблкоїн, і стала однією з перших великих платіжних компаній, які змогли вивести свій криптопродукт на масовий ринок. Розповідаємо, навіщо це потрібно PayPal, що це означає для криптосфери та які перспективи у нового інструменту на світовому фінансовому ринку.

Чутки про те, що платіжний гігант має намір запустити власний токен ширилися ще з весни 2021 року. Стейблкоїн PayPal міг стати реальністю ще в лютому цього року, але на заваді стали регуляторні перепони. В той період департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) ініціював розслідування щодо інфраструктурної компанії Paxos, яка мала стати емітентом криптовалюти від PayPal. Розробку заморозили до появи зрозумілих регулятивних норм. І от, нарешті, 7 серпня 2023 року довгоочікуваний запуск відбувся: стейблкоїн від платіжного сервісу отримав назву PayPal USD і біржовий тікер PYUSD.

Що сприяло запуску стейблкоїна PYUSD

PYUSD було запущено майже відразу після того, як очолюваний республіканцями комітет із фінансових послуг Палати представників ухвалив проєкт закону щодо регулювання стейблкоїнів. Він дозволяє таким компаніям, як PayPal, випускати стейблкоїни. Але документ ще має бути ухвалений Конгресом. А це не так просто: проти нового законопроєкту виступають демократи, яким не подобається, що він не надає фактичних повноважень ФРС.

Ось як прокоментував дану ухвалу голова комітету з фінансових послуг Палати представників Патрік МакГенрі: «Чіткі правила та надійний захист споживачів є важливими для того, щоб стейблкоїни могли реалізувати свій потенціал. Ось чому, як ніколи важливо, щоб Конгрес ухвалив законодавство для забезпечення комплексного регулювання цифрових активів, особливо для стейблкоїнів».

Не перший цифровий досвід

У листопаді 2020 року PayPal відкрила можливість покупки, продажу та зберігання криптовалют для клієнтів зі Сполучених Штатів Америки (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash). Партнером тоді, як і зараз, виступала компанія Paxos Trust Company. У 2021 році ця опція стала доступною і в інших країнах. Станом на травень 2023 року криптовалютні заощадження клієнтів PayPal перевищили $1 млрд.

Компанія також інвестує в блокчейн-стартапи, зокрема, нещодавно очолила інвестиційний раунд на $52 млн компанії Magic, що надає інфраструктуру для інтеграції цифрових гаманців в онлайн-сервіси та корпоративні проєкти.

Венчурний фонд Founders Fund співзасновника PayPal Пітера Тіля почав інвестувати в біткоїн ще на початку 2014 року. Незадовго до обвалу крипторинка навесні 2022 року фонд продав майже всі криптовалютні активи, заробивши на цьому близько $1,8 млрд.

Що таке PYUSD: забезпечення, прив’язка, можливості

Перша в історії стабільна монета від PayPal забезпечена на 100% депозитами в доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями США та грошовими еквівалентами.

PYUSD прив’язаний до долара у співвідношенні 1:1.

PayPal повідомляє, що клієнти США, які придбали стейблкоїн PayPal, зможуть переказувати його між рахунками PayPal і сумісними зовнішніми гаманцями, надсилати платежі окремим особам, оплачувати ним покупки та конвертувати в будь-які криптовалюти, що підтримуються PayPal. Дозволено буде переказувати цифрові активи як із рахунків PayPal, так і на них.

PYUSD призначений для цифрових платежів та Web3, а також для сумісності з найширше використовуваними біржами, гаманцями та додатками.

Стейблкоїн від PayPal створено на блокчейні Ethereum за стандартом ERC-20. Представники компанії вважають, що PYUSD спростить перекази та міжнародні платежі, а також допоможе подальшому поширенню цифрових активів.

З вересня 2023 року Paxos Trust Company публікуватиме публічний щомісячний звіт щодо забезпечення стабільної монети від PayPal. Тоді й дізнаємося капіталізацію нового стейблкоїна та інші деталі його функціонування.

На момент публікації матеріалу загальна пропозиція PYUSD складає 26,905 млн токенів.

Оскільки передбачено заведення та виведення стейблкоїна на сторонні гаманці, то невдовзі варто очікувати лістинг PYUSD на переважній більшості криптовалютних бірж. Анонси в ЗМІ на момент публікації відсутні.

До речі, Binance не може мати стейблкоїн, емітентом якого є Paxos, бо це незареєстрований цінний папір, і взагалі у них проблеми із забезпеченням (час показав, що жодних проблем не було), а от для PayPal вже все в межах закону, хоча жодних регулювальних змін із часу заборони BUSD не відбулося.

PYUSD написано таким чином, що його можна видалити з будь-якої адреси. Це означає, що якщо адреса заморожена, токени на ній можуть бути видалені назавжди. Ця незвичайна функція, ймовірно, реалізована для розв'язання питань безпеки. По суті, компанія зможе очистити погану адресу та створити нові токени в безпечному місці.

Як вплине на криптовалютний ринок поява PYUSD

Станом на зараз загальна кількість активних користувачів PayPal перевищує 350 млн. Оскільки PYUSD створено на блокчейні Ethereum, то це означає, що, теоретично, понад 4% населення нашої планети може влитися в мережу. Достеменно невідомо, яким капіталом вони володіють, але позитивний ефект для другої за капіталізацією криптовалюти та ринку загалом забезпечено.

Недоліки стейблкоїна від PayPal

Ключовим недоліком токена від PayPal вважають використання старої версії Solidity в коді. Смарт-контракт може бути вразливим до відомих атак (на кшталт атаки повторного входу), помилок або вразливостей, які вже були виправлені в наступних випусках. Крім того, це знижує ефективність обслуговування та процесу оновлення при одночасному зростанні ціни на газ.

Оновлення та покращення блокчейну Ethereum можуть зробити контракти, які використовують старі версії Solidity, несумісними з новими системами. Це може призвести до несподіваної поведінки або навіть розірвання контракту.

Також використання старої версії Solidity може обмежити доступ до підтримки і ресурсів спільноти.

Навіть за наявності неодноразових тестів старої версії та певного рівня стабільності її використання не можна вважати повністю безпечним. Безпека — це постійний процес, і оновлення попередніх версій проявляється не лише у запобіганні поточним загрозам, а й у готовності до майбутніх ризиків та змін. Потрібно враховувати конкретний контекст проєкту, ризики безпеки та потреби нових функцій.

Через використання старої версії Solidity в смарт-контракті стейблкоїна PayPal відсутні механізми економії газу. Якщо вартість блакитного палива зросте, то поточні комісії за транзакції можуть здатися користувачам дитячими.

Ідея блокчейну базується на децентралізації. Якщо ми говоримо про PYUSD, то це повністю централізований актив, який буде тотально контролюватися компанією-емітентом.

Що робить компанія PayPal

PayPal Holdings, Inc було засновано в 1998 році, зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія. Вона керує технологічною платформою, яка дозволяє здійснювати цифрові платежі від імені продавців і споживачів у всьому світі. Компанія надає платіжні рішення під назвами PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, PayPal Zettle та інші. Її платіжна платформа дозволяє споживачам надсилати та отримувати платежі приблизно на 200 ринках в 150 валютах, знімати та зберігати кошти на своїх рахунках.

Ринкова капіталізація — $73,51 млрд*

Вартість акції — $63,55*

Продажі $28,56 млрд*

Виручка $4,08 млрд*

*на момент публікації

Компанія PayPal була фаворитом інвесторів у 2020−2021 роках. Сталося це через пандемію, під час якої збільшилися онлайн-покупки, обсяги транзакцій та, відповідно, прибуток платіжної платформи. У результаті, її ринкова капіталізація перевищила капіталізацію всіх банків США, за винятком JPMorgan Chase & Co.

З того часу вартість акцій знизилася майже на 80%, і наразі завершення низхідного тренду не передбачається.

Факторами тиску, що призвели до таких негативних результатів, були:

Скорочення державних пакетів стимулювальних заходів;

Брак робочої сили;

Інфляція;

Проблеми з ланцюжками постачань;

eBay Inc., яка створила власну платіжну систему.

Тижневий графік зміни вартості акцій PayPal

Джерело: Tradingview

Можливо, зміщення акценту на цифрові активи допоможе компанії вибратися зі скрутного становища.

PayPal (PYPL) нещодавно опублікувала фінансові результати за другий квартал 2023 року. Виторг склав $7,3 млрд (зростання на 7%, порівнюючи з минулим роком), а скоригований розбавлений прибуток на акцію — $1,16 (зростання на 24%). Ці результати перевищили оцінки Волл-стріт.

Протягом останнього кварталу загальний обсяг платежів PayPal склав $377 млрд, що на 11% більше, ніж минулого року. Це свідчить про зростання активності в мережі. Крім того, станом на 30 червня бізнес мав 431 мільйон активних облікових записів на платформі, що є ще однією ознакою вражаючого масштабу діяльності PayPal.

PayPal, безперечно, є найпоширенішим цифровим гаманцем, оскільки клієнти можуть використовувати його для оплати в 79% із 1 500 найкращих продавців у Північній Америці та Європі. Така величезна перевага можлива лише тому, що компанія була в авангарді цифрових платежів понад два десятиліття. PayPal став надійним іменем в онлайн-транзакціях.

Будучи двосторонньою платіжною платформою, PayPal отримує переваги мережевих ефектів. Споживачі обирають обліковий запис PayPal, тому що він дає широкі можливості розрахунків та переказів. Із іншого боку, продавці хочуть підключитися до мережі PayPal через величезну глобальну базу споживачів. Згідно з оцінками аналітиків та фінансово-аналітичних платформ, акції компанії PayPal станом на зараз недооцінені, щонайменше, на 40%.

Річний прогноз вартості акцій компанії PayPal від tipranks

Джерело: tipranks.com

Тож це може бути чудовою можливістю придбати в портфель компанію фінансового сектору з 25-річною історією на фоні впровадження нових функцій та переорієнтації на цифрові активи. Залишилося дочекатися регенерації прихильності інвесторів.