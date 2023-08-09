Інфляція в Україні впала до 11,3%. Як змінилися ціни у липні

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. Це менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (12,8%). Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними відомства, ціни в липні впали на 0,6% (у червні зросли на 0,8%, у травні 0,5%, у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0, 7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 4%.

Протягом року продукти харчування подорожчали на 12,8%. Найбільше подорожчали яйця — на 56,4%, фрукти — 25,1% та м’ясо — 22,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 12,5%, на одяг та взуття — знизилися на 0,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 14,7% (зокрема електроенергія — на 69,7%).

Що ще подорожчало

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 12,7%,

охорона здоров'я — на 13,7%,

транспорт — на 1,9%,

ціни на зв'язок — на 7,4%,

ціни на відпочинок та культуру — на 7,3%,

ціни на освіту — на 9,9%,

ресторани та готелі — на 18,5%,

різні товари та послуги — на 15,7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за прогнозом НБУ, інфляція в Україні суттєво уповільниться і становитиме 10,6% наприкінці 2023 року.