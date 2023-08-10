Ціни на золото пішли на канікули: які котирування на метал побачимо у вересні

Після нещодавнього липневого зльоту майже до $1 990 за унцію, золото швидко подешевшало до рівнів близько $1 930-$1 925. Куди рушать далі ціни на шляхетний метал, розбирався «Мінфін».

Основною причиною зльоту «золотих» котирувань у другій половині липня очікувано стали засідання Федрезерва (26 липня) та ЄЦБ (27 липня) щодо відсоткових ставок, а також посилення геополітичних ризиків — насамперед, у зв'язку з війною в Україні, що триває, і збереженням напруженості між США та Китаєм навколо Тайваню.

Вартість золота

Часу між засіданнями провідних світових регуляторів практично не було. І консервативні інвестори воліли знову піти у золото, щоб не ризикувати. Це й спровокувало швидке спекулятивне зростання цін на золото. Потім великі спекулянти почали фіксувати прибутки, що забезпечило зниження котирувань золота за рахунок збільшення пропозиції.

Але варто розуміти, що однакові липневі рішення щодо підвищення ставок американського та європейського регуляторів на 0,25% річних не означають, що ФРС та ЄЦБ однаково дивляться на подальші перспективи своїх економік. Точніше, рівень проблеми надмірного зростання цін у ФРС та його європейського колеги різний. А саме високий рівень інфляції підштовхує інвесторів до купівлі золота, як антиінфляційного активу.

Дії ФРС у боротьбі з інфляцією у Штатах через різні причини виявилися ефективнішими, порівнюючи з результатами підвищення ставок ЄЦБ. І якщо США, найімовірніше, стоять на порозі закінчення епохи зростання відсоткових ставок, то в ЄС ймовірність їхнього подальшого підвищення є дуже великою. Найімовірніше, європейський регулятор змушений буде підвищувати ключову ставку ще 2−3 рази на 0,25% річних.

Зростання дохідності окремих видів американських та європейських цінних паперів (насамперед, казначейських зобов'язань США) призвело до притоку в цей сегмент частини спекулятивного капіталу, у тому числі й з ринку золота.

Але це ненадовго. У серпні на всіх фінансових ринках буде дуже короткочасне затишшя, оскільки настає традиційний сезон відпусток. Тому до кінця літа за цінами на золото, найімовірніше, на нас чекає бічний тренд у межах коридору від $1 905 до $1 970 за унцію. Максимальні гойдалки котирувань спостерігатимуться в періоди оголошення основних економічних новин у США та Євросоюзі.

А ось із початком вересня ринок золота знову почне лихоманити. Причому не лише через економічні, а ще й політичні новини. Це знову дасть спекулянтам можливість добре та швидко заробити на золоті та страхах інвесторів.

Головну скрипку економічні новини гратимуть із 11 до 28 вересня. Причина - чергові засідання ЄЦБ (14.09.2023) та ФРС (20.09.2023) щодо відсоткових ставок. Причому цього разу через такий календарний розрив між цими засіданнями ралі як за парою євро/долар, так і за золотом розтягнуться в часі і будуть нестандартними.

Річ у тім, що зазвичай розрив між засіданнями американського та європейського регуляторів невеликий, що змушує інвесторів при ухваленні рішень менше ризикувати та, виставляючи стоп-лоси, швидко закривати угоди з прибутком. Це призводить до стихійних стрибків на ринку з характерними «свічками» або «провалами» за ціною золота та парою євро/долар із суттєвими коливаннями обсягів операцій за рахунок відкриття та закриття позицій окремих клієнтів.

Цього ж разу і у Федрезерва, і в інвесторів буде достатньо часу для ухвалення рішень щодо подальших дій, оскільки Європейський центробанк озвучить своє рішення щодо ставки набагато раніше.

Інтриги додає сигнал від голови ФРС Джерома Пауелла, який нещодавно заявив, що «економіка зберігає стійкість, але подальші рішення регулятора щодо ставки повністю залежать від даних».

Тобто будь-який негатив за показниками американської економіки (насамперед, щодо ринку праці та показників інфляції) здатний кардинально змінити рішення американських чиновників щодо відсоткових ставок на вересневому засіданні. А інвесторам завжди дуже не подобається невизначеність, що знову спровокує їх стихійні виходи на ринок золота.

Як результат, із одного боку, ринок золота буде у напрузі всю другу-третю декаду вересня. А з іншого — у цей період тренд за вартістю золота може багаторазово змінюватися, що призведе до стрибкоподібної динаміки цінників на ринку цими днями.

Додатково до фактору невизначеності з боку Федрезерва та ЄЦБ зараз проти золота грає зниження попиту з боку промислових споживачів через загальне скорочення ділової активності у світі та збереження загрози рецесії у глобальній економіці.

Але ці негативні для золота фактори з лишком перекривають дії центробанків та окремих великих фінансових корпорацій. Вони знову почали «затарюватися» золотом. Частина цих гравців роблять це з політичних міркувань, щоб уникнути залежності від того ж долара, частина — через законодавчі вимоги щодо формування свого капіталу, частина ж — знову почала активно відкривати спекулятивні позиції під своїх найзаможніших клієнтів.

Наприклад, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), центробанки у червні повернулися до закупівлі золота та придбали у свої золотовалютні резерви близько 55,4 т жовтого металу. Для порівняння: ще у травні центральні банки продали «чистими» близько 26,6 т.

У червні до закупівель повернулася Туреччина, збільшивши свої резерви відразу на 11,4 т. Найбільшими покупцями стали Китай (21,2 т), Польща (13,7 т), Узбекистан (8,4 т), Чехія (2,5 т). т) та Катар (1,6 т). А от серед великих нетто-продавців «засвітилися» лише Казахстан (3,2 т) та Сінгапур (1 т).

Активний закуп великими фінансовими гравцями та центробанками у свої резерви золота — перетворює їх на негласних прихильників зростання котирувань шляхетного металу, оскільки суттєве падіння цін на нього призводитиме до негативних переоцінок та збитків у балансах цих фінустанов.

Центробанки можуть списувати такі втрати у своїх балансах під приводом виконання економічних та політичних завдань. А ось приватні банки, великі світові фінансові компанії та фонди не готові засмучувати своїх акціонерів такими втратами та збитками.

З огляду на масштаби їхніх фінансових активів, вони цілком здатні надати істотну підтримку золоту на світових ринках, щоб запобігти просіданню цін. Для цього вони періодично викуплятимуть надлишок пропозиції на ринку і, таким чином, протистоятимуть падінню котирувань.

Тому обвал цін на золото (наприклад, від $100 і більше на унції за короткий проміжок часу 2−3 дні) є малоймовірним.

А найімовірніший сценарій розвитку подій — плавний тренд на підвищення/зниження котирувань золота, що за умов високої турбулентності у світі зараз добре загалом для всього світового фінансового ринку.

Що буде з цінами на золото до кінця вересня

Хочу знову заспокоїти найвразливіших інвесторів: панікувати і чекати на обвал золота до рівнів $1 600-$1 800 за унцію зараз точно не варто.

Так само, як і бігти негайно здавати куплені раніше зливки чи золоті монети. Просідання котирувань останніх днів у $30-$70 на унції потрібно розглядати як звичайні для цього ринку коливання.

Ще раз нагадую, що будь-які інвестиції в дорогоцінні метали — це «довгий» забіг із горизонтом, щонайменше, у 3−5 років. Хоча періодично такі вкладення вимагають від інвесторів міцних нервів і витримки.

Незважаючи на періодичні значні коливання вартості золота (навіть до $50−100 на унції), за останні 5 років жовтий метал приніс своїм інвесторам прибуток. Це добре видно на графіку.

Динаміка ціни на золото (вересень 2018 р. — серпень 2023 р.)

Купивши унцію золота у вересні 2018 року в межах $1 250, наразі інвестор навіть із просіданнями останніх днів отримав би рівень котирувань у межах $1 925-$1 930. Тобто його актив подорожчав у понад 1,54 рази.

Тому, навіть з урахуванням певної історичної циклічності всього ринку дорогоцінних металів, прив'язаної не лише до поточних економічних показників, а й грошово-кредитної політики Федрезерва і, частково ЄЦБ, золото залишається одним із найнадійніших активів для консервативних інвесторів.

А збільшення вкладень у нього центробанків і великих світових фінкорпорацій є додатковим підстрахуванням такої стратегії для обережних інвесторів.

Мій прогноз щодо золота на серпень-вересень 2023 року:

Загалом, у серпні на нас чекає «бічний тренд» у межах коридору від $1 905 до $1 970 за унцію з періодичними короткостроковими стрибками котирувань у періоди оголошення основних економічних новин у США та Євросоюзі. Період літніх відпусток на Заході також зіграє на користь відносного спокою на цьому ринку.

З початку вересня коливання золотих котирувань посиляться, як і активність великих світових гравців.

Пік коливань за золотом припаде на час перед і під час оголошення рішень ЄЦБ та ФРС щодо відсоткових ставок, тобто в період другої та третьої декади вересня. Цими днями тренд за ціною золота на світових ринках багаторазово змінюватиметься то в бік зростання, то в бік зниження. Це призведе до стрибкоподібної динаміки цінників на ринку в цей період.

У першій декаді вересня коридор ціни за унцію становитиме $1 870-$1 975. У другій і третій декаді вересня на нас уже чекають ралі за золотом в межах коридору $1 865-$2 000 за унцію.