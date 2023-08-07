Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. Про це йдеться в даних регулятора.
Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як зазначили в НБУ, до цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року — $39,02 млрд.
Зростання резервів
Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 681,3 млн дол. США. З цієї суми:
-
1 657,4 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;
-
1 496,3 млн дол. США — пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
-
1 300,3 млн дол. США — грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них — 1 250,0 млн дол США від Сполучених Штатів;
-
227,3 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. США, з яких: 319,6 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 66,8 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України
У липні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 873,4 млн дол. США та викупив до резервів — 12,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1 860,5 млн дол. США.
Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,0 млн дол. США.
Коментарі - 29
Курс 37 останется историей.
Ахахахаха оце мрії у кабанчиків)) А підкажіть який олень буде купувати по 40+ те, що після перемоги буде коштувати менше 33?) Ви будете купувати?
Так може вони вже порозумнішали і зробили висновки через ті збитки? Тепер І охочих отримати нові збитки буде менше і загін може навіть не вдатись і до 40.
>Слишком спешно тарится зеленым на ЗВР НБУ
Так навпаки, НБУ думали, що ситуація буде гірше, а вона набагато краще, от ЗВР і зростають. Це не від НБУ залежить, дають — бери, зайвим не буде, усе просто))
2. Последние 8 лет в Украине курс летом падает, а зимой растет (кроме 2019 кстати).
3. Облигации/депозиты становятся невыгодными около 43−44 (годовой доход в 20% полностью съедается курсом, плюс еще и инфляция), т. е. умные люди из облигаций будут выпрыгивать сразу, перекладываться в валюту, а потом уже продавать оленям по 45
> А підкажіть який олень буде купувати по 40+
Драки (на рогах) за очереди в обменки будут.
> те, що після перемоги буде коштувати менше 33
После победы курс вообще будет 15, но потом :)
А в моменте будет паника и спекуляции.
О чем вы …
Якби НБУ ввів 100% продаж виручки, то НБУ не довелося б нічого продавати, а лише викуповував би надлишки) Зараз просто йде викачка грошей Заходу в той час як валюта своїх експортерів накопичується в заначці. Треба вміти бачити повну картину :)
У НБУ задача — стабильность. А не дурацкие игрульки.