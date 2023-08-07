Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда

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Як зазначили в НБУ, до цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року — $39,02 млрд.

Зростання резервів

Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 681,3 млн дол. США. З цієї суми:

1 657,4 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;

1 496,3 млн дол. США — пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

1 300,3 млн дол. США — грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них — 1 250,0 млн дол США від Сполучених Штатів;

227,3 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. США, з яких: 319,6 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 66,8 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У липні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 873,4 млн дол. США та викупив до резервів — 12,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1 860,5 млн дол. США.

Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,0 млн дол. США.