Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 серпня 2023, 16:25 Читать на русском

Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. Про це йдеться в даних регулятора.

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як зазначили в НБУ, до цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року — $39,02 млрд.

Зростання резервів

Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 681,3 млн дол. США. З цієї суми:

  • 1 657,4 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;

  • 1 496,3 млн дол. США — пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

  • 1 300,3 млн дол. США — грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них — 1 250,0 млн дол США від Сполучених Штатів;

  • 227,3 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. США, з яких: 319,6 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 66,8 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У липні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 873,4 млн дол. США та викупив до резервів — 12,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1 860,5 млн дол. США.

Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,0 млн дол. США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 29

+
+41
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 16:30
#
Бідні кабанчки, так мріяли про зростання офіційного курсу, щоб хоч трохи зменшити свої збитки від купівлі долару по 40+, а тут знову невдача))
+
+72
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 серпня 2023, 18:02
#
Курчат по осені рахують)
+
+58
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 18:10
#
Да осень, пшик будет с ЗВР, НБУ затаривается- спешит, ибо знают что к 60 за доллар пойдем, а могли на фронт деньги направлять и закончить войну, но видимо хотят пару лет деребанить транши с уклоном на будущую армию Монако 4. Война это безлим по деньгам и возможностям, население и солдаты в окопах, никому не нужны, только бабло на виллы. Видимо война будет долгой, уже риторика — воевать будем все и вся, интересно когда уже мандаты сложат и пойдут воевать.
Курс 37 останется историей.
+
+45
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 18:22
#
> ибо знают что к 60 за доллар пойдем
Ахахахаха оце мрії у кабанчиків)) А підкажіть який олень буде купувати по 40+ те, що після перемоги буде коштувати менше 33?) Ви будете купувати?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 19:25
#
Покупать будут те кто покупал по 42, когда стремительно перевалит 45 загон новых оленей будет, Слишком спешно тарится зеленым на ЗВР НБУ ( за 2 недели 4 лиарда в копилку положили с 38 уже 42 ЗВР это печально когда на фронте денег нет, лучше бы пару F16 купили или мигов с 10 ку), значить будут печатать скоро) И когда собственно конец войне? Тот ко знал о начале войны конец явно ее не выгоден…
+
0
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 19:42
#
>Покупать будут те кто покупал по 42,
Так може вони вже порозумнішали і зробили висновки через ті збитки? Тепер І охочих отримати нові збитки буде менше і загін може навіть не вдатись і до 40.

>Слишком спешно тарится зеленым на ЗВР НБУ
Так навпаки, НБУ думали, що ситуація буде гірше, а вона набагато краще, от ЗВР і зростають. Це не від НБУ залежить, дають — бери, зайвим не буде, усе просто))
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 19:47
#
Можно сколько Ф16 купить на 42 лиарда и все закончить за неделю, но ЗВР важнее и вечная война пока Запад кормит безлимитом) Скоро депутаты и власть распухнет от бабла -каждый день новость в сми, украл на сотни миллионов, уже просто тошнит смотреть на это паскудство — Бизнес во время Войны — чиновников, остальные в окопы защищать этот бизнес! И Воевать будут все, это коснется всех, но не чиновников.
+
+15
yarg
yarg
7 серпня 2023, 19:54
#
Нисколько. Просто потому что мир — не супермаркет. и выставленных на продажу самолетов в нем нет.
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 20:05
#
Думаю невозможных вопросов нет, было бы желание деньги.
+
0
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 20:16
#
Гроші не проблема, проблема лише те, що США бояться їх давати, щоб не злити рашку ще більше.
+
0
engine
engine
7 серпня 2023, 20:16
#
1. В бюджете на 2023 закрепили курс 42.
2. Последние 8 лет в Украине курс летом падает, а зимой растет (кроме 2019 кстати).
3. Облигации/депозиты становятся невыгодными около 43−44 (годовой доход в 20% полностью съедается курсом, плюс еще и инфляция), т. е. умные люди из облигаций будут выпрыгивать сразу, перекладываться в валюту, а потом уже продавать оленям по 45

> А підкажіть який олень буде купувати по 40+
Драки (на рогах) за очереди в обменки будут.

> те, що після перемоги буде коштувати менше 33
После победы курс вообще будет 15, но потом :)
А в моменте будет паника и спекуляции.
+
0
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 18:12
#
Ну тут ще й треба вміти рахувати фінансовий результат правильно, а не як більшість українців) Наприклад: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/ або https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211367/
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
7 серпня 2023, 18:34
#
Какая глупость , все развитие ситуации могло пойти по двум путям , один из которых — вы остаетесь ни с чем , только если осталась на руках валюта .
+
+30
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 19:17
#
Після березня вже було зрозуміло що стався перелом і найгірше вже позаду. Але деякі олені продовжували обвалювати курс і робити себе біднішими вплинувши також своїми діями на ситуацію на фронті.
+
+36
Studen3
Studen3
7 серпня 2023, 18:21
#
Заемные деньги, считать , как свои-ВЕРХ СКУДОУМИЯ. Теще после 2008 года засекречена инфа, что в кубышке около $9млрд
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
7 серпня 2023, 18:32
#
В текущей ситуации просто нет выбора . а так — согласен .
+
0
yarg
yarg
7 серпня 2023, 19:34
#
Чьей теще такое видение было , о 9 миллиардах ?
+
0
Studen3
Studen3
7 серпня 2023, 20:35
#
Там еще засекречена инфа в 2008 г, о $9млдр , в каких бумагах, возможно в акция Деман и др банкротов. Которые в резерве числятся по номиналу, а если выставить на поодажу, то там одна пыль
+
0
yarg
yarg
7 серпня 2023, 20:36
#
Точно. Мне теща тоже об акциях Димонов рассказывала.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
7 серпня 2023, 18:31
#
75% денег на межбанке — это продажи НБУ . Какие нах кабанчики . Это все игра до первого «стоп» . На текущий момент с такими резервами НБУ ссыт сделать курс рыночным и ссыт снять валютные ограничения .

О чем вы …
+
+30
Alex2006
Alex2006
7 серпня 2023, 19:04
#
Схоже ви не дуже розумієте, як усе працює) Загальну статистику безготівкового сегменту можна подивитись тут: https://bank.gov.ua/ua/markets/non-cash-fx-market-volume-year

Якби НБУ ввів 100% продаж виручки, то НБУ не довелося б нічого продавати, а лише викуповував би надлишки) Зараз просто йде викачка грошей Заходу в той час як валюта своїх експортерів накопичується в заначці. Треба вміти бачити повну картину :)
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 19:41
#
Интересно сколько времени Запад даст выкачивать своей денежной массы со своих налогоплатильщиков на каких то Украинских чиновников Виллы и Гелики, скоро мы узнаем на этот вопрос ответ… думаю скоро выкачка закончится и прояснится действительная ситуация с экономикой, там уже все поняли что деньги идут не на армию и поддержку населения Украины, куда последние и должны были идти с начала войны…
+
0
yarg
yarg
7 серпня 2023, 19:53
#
Все что запад потратил на нас за 2 года — меньше 10 % годового военного бюджета США. Так что — очень -очень долго. И все завывания о коррупции — никого не интересуют вообще. Это просто пыль на общем фоне.
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
7 серпня 2023, 19:56
#
Не думаю что скупка Вилл чиновниками будет радовать Запад, смысл давать деньги * сейчас начали уже реконструкцию всего чего угодно спешат не успеть освоить бабло, отмывка по полной, скупают виллы ибо планов нет последний шанс урвать и уехать…
+
0
yarg
yarg
7 серпня 2023, 20:22
#
Это мелкие и допустимые издержки. Которые есть в любом проекте. В Америке разворуют 10 % проекта. У нас — 20 % в африке — 90 % это не секрет…
+
+30
yarg
yarg
7 серпня 2023, 19:36
#
Что за детский сад ? ссыт , не ссыт… вы в письки-метелки играетесь ?
У НБУ задача — стабильность. А не дурацкие игрульки.
+
0
Studen3
Studen3
7 серпня 2023, 20:39
#
Запрет на вывоз валюты с Украины в размере $50,000. Больше, чемина сто тысяч гривен в месяц, легально не вывести. Можно вручную др $10,000 на человека с доками откуда деньги. Проблема деньги в банк положить, потратить на недвигу. Справку с налоговой нужно иметь про доходы. На криптобиржу также вывод почти закрыт. То что курс 37,5 -это хорошо, по 42 хуже)
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
7 серпня 2023, 20:05
#
По внешним долгам как в $, так и в процентах от ВВП — тоже исторический рекорд)
+
0
Studen3
Studen3
7 серпня 2023, 20:40
#
Про долги не пишут, умные и так понимают
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Studen3 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами