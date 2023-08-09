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9 серпня 2023, 14:30 Читать на русском

НБУ знизив облікову ставку: які банки продовжують підвищувати дохідність вкладів

Дрібні банки вже почали реагувати на зниження облікової ставки НБУ з 25% до 22% річних. Як за останні два тижні змінилися ставки фінустанов з депозитними портфелями до 2 млрд грн і які умови вони можуть запропонувати приватним вкладникам, розповість «Мінфін».

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Невеликі банки почали знижувати ставки за гривневими депозитами. Причина проста: одночасно з переглядом ключової ставки, Нацбанк також зменшив заробітки своїх підопічних. Ставки за депозитними сертифікатами овернайт було знижено з 20% до 18%, а тримісячними — з 25% до 22%.

Щоправда, на відміну від своїх колег більшого калібру, дрібним банкам доводиться боротися за вкладника, щоб зменшити ресурсний голод. Тому невеликі фінустанови не так активно, як великі, знижуватимуть дохідність вкладів. Поки що більшість із фінустанов, що відстежуються «Мінфіном», намагаються утримати високий рівень ставок. Ба більше, деякі навіть в цих умовах підвищують дохідність вкладів.

Як банки змінювали ставки

Цього разу єдиним серед невеликих банків, хто збільшував ставки за вкладами у доларі та євро, став банк Український капітал. До дохідності всіх строкових депозитів у доларі банк додав по 0,5 в.п., та по 0,25 в.п. — до всіх вкладів у євро.

Щодо гривневих депозитів, то підвищення за ними провів лише один банк — Глобус. Дохідність вкладів у гривні на 3 та 6 місяців банк збільшив до 19% та 16,5% річних відповідно. А ось заробітки на депозитах на 9 та 12 місяців стали меншими. Сильніше «схудли» ставки на вклади на 9 місяців — на 4 в.п. — до 17% річних, дохідність вкладів на рік зменшилась на 0,5 в.п. — до 17,5% річних.

Радабанк знизив ставку на гривневі вклади на 6 місяців на 1,5 в.п., але навіть при цьому дохідність на них наразі становить 19% річних. По 1 в.п. банк відмінусував від ставок вкладів на 9 та 12 місяців і платить зараз за ними 15,5% річних.

Юнекс банк знизив ставки за всіма гривневими строковими депозитами на 2 в.п., проте, утримавши ставку на 3 місяці на рівні 18% річних.

Банк інвестицій та заощаджень також зменшив дохідність усіх своїх гривневих депозитів. Найбільше постраждали депозити терміном на 3 місяці, ставку за якими знижено на 2 в.п. — до 18% річних.

Ставки під вклади на 3 місяці у гривні зменшував і Агропросперіс банк — на 3,5 в.п. — до 16,75% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 місяців — до 17% річних.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% -
Мотор-Банк 18,50% - 17,50% - 17,50% - 14,00% - - -
Асвіо банк 18,00% - - - 18,50% - 19,00% - - -
Агропросперіс 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% 3,50% - -
РВС Банк 17,95% - - - 16,50% - 15,35% - 6,00% -
Глобус 17,50% 0,50% 17,00% 4,00% 16,50% 0,75% 19,00% 2,75% - -
Банк інвестицій та завантажень
 17,50% 0,50% 17,50% 0,50% 17,50% 0,50% 18,00% 2,00% - -
Кристалбанк* 17,50% - 17,50% - 15,30% - 15,30% - 1,20% -
Комінвестбанк 17,25% - - - - - - - - -
Полтава-Банк 17,00% - 16,50% - 16,50% - - - 0,01% -
Полікомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - -
Юнекс банк 16,00% 2,00% 15,75% 2,00% 15,75% 2,00% 18,00% 2,00% - -
Піреус 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% 19,00% 1,50% 20,50% - - -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 17,00% 3,00% 17,00% 3,00% - -
Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.07.2023−07.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 3,25% 0,50% 3,00% 0,50% 3,00% 0,50% 2,50% 0,50% 0,02% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Асвіо банк 2,75% - - - 2,75% - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Комінвестбанк 2,30% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,30% - - - 1,00% - 0,55% - 0,15% -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперіс 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк інвестицій та завантажень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Кліринговий Дім 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Кристалбанк* 1,50% - - - 0,50% - 0,40% - 0,02% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - - - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.07.2023−07.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Комінвестбанк 2,30% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,30% - - - 1,00% - 0,55% - 0,15% -
Український капітал*
 2,25% 0,25% 2,00% 0,25% 1,75% 0,25% 1,25% 0,25% 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Кристалбанк* 0,85% - - - 0,40% - 0,30% - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та завантажень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.07.2023−07.08.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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