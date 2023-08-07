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7 серпня 2023, 9:21 Читать на русском

В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів

З 1 жовтня в Україні повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів — і штрафи великі. Про це попередив у ексклюзивному коментарі Українському Радіо голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише «Укрінформ».

З 1 жовтня в Україні повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів — і штрафи великі.
Фото: comments.ua

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«Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені», — наголосив Гетманцев.

Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/ програмні реєстратори розрахункових операцій/ (РРО/ПРРО, «касовий апарат»). Повернення штрафів передбачив ухвалений Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня нинішнього року.

Якщо говорити про планові перевірки бізнесу, тобто звичайний контроль, який був до війни, уточнив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, то вони відновлені не у повному обсязі: «Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».

Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року, додав Гетманцев. Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.

Здійснювати перевірки використання РРО або ПРРО підприємцями та штрафувати у разі виявлення порушень буде Державна податкова служба (ДПС). Штраф накладають на кожну трансакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень: перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге та наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями, нагадав Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 серпня 2023, 9:29
#
Отже з 1 жовтня зелена влада припиняє воювати ?
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0
zevs1
zevs1
7 серпня 2023, 10:01
#
Гетманцев же говорил чем он занимается щипать гусей, но судьба гусей всё равно под нож.
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0
Yuliaa77
Yuliaa77
7 серпня 2023, 9:59
#
А як війна впливає на РРО? Сдається за цей час багато з’явилось багато простих та зрозумілих опцій.
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