В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів

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«Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені», — наголосив Гетманцев.

Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій/ програмні реєстратори розрахункових операцій/ (РРО/ПРРО, «касовий апарат»). Повернення штрафів передбачив ухвалений Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня нинішнього року.

Якщо говорити про планові перевірки бізнесу, тобто звичайний контроль, який був до війни, уточнив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, то вони відновлені не у повному обсязі: «Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства».

Що стосується електронної акцизної марки, то вона запрацює з 1 січня 2026 року, додав Гетманцев. Тому що там задіяне складне програмне забезпечення та задіяні чималі інвестиції.

Здійснювати перевірки використання РРО або ПРРО підприємцями та штрафувати у разі виявлення порушень буде Державна податкова служба (ДПС). Штраф накладають на кожну трансакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень: перше порушення — 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями; друге та наступні порушення — 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями, нагадав Гетманцев.