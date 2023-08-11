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11 серпня 2023, 13:17 Читать на русском

Нацбанк пом'якшує низку валютних обмежень

Національний банк з 12 серпня 2023 року пом'якшує низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк з 12 серпня 2023 року пом'якшує низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.
Фото: pixabay.com

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«Крім того, вжито додаткових заходів, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України для збереження стійкості валютного ринку», — йдеться в повідомленні.

Перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України

АТ «Укрпошта» як призначений оператор послуг поштового зв’язку матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

«Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог», — заявили в НБУ.

Регулятор також нагадав, що в червні минулого року НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій громадянам у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.

Участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті

Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок.

Перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах

Товарні біржі отримають можливість переказувати кошти нерезиденту з метою повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі в біржових торгах.

Водночас таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже це не посилюватиме тиск на валютний ринок.

За словами Нацбанку, такі зміни дадуть змогу забезпечити виконання біржами своїх зобов’язань перед учасниками торгів, що зі свого боку сприятиме збільшенню припливу іноземної валюти в Україну.

Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів

Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+138
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 13:24
#
Очень сильно смягчили. пенсию пенсионерам стали отдавать … жесть. на свою сотку баксов в месяц они ни в чем себе в германии не будут отказывать.
+
+208
Dmitrik7
Dmitrik7
11 серпня 2023, 13:31
#
Правильные пенсионеры наверное застряли в Монако. Вот и послабили.

Ну, а че, не бросать же в беде.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 13:57
#
333%
+
0
zevs1
zevs1
11 серпня 2023, 14:06
#
Dmitrik7
+500
+
+11
tyshenkoV
tyshenkoV
11 серпня 2023, 14:10
#
А зачем вообще платить какие-то социальные выплаты тем, кто выехал заграницу? Деньги на войну нужны, а не на то что б обеспечивать кому-то их существование заграницей
+
+41
Rubi0
Rubi0
11 серпня 2023, 14:24
#
На войну кому, военкомам на виллы или коррупционерам чтоб больше распилить?
+
+41
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 15:07
#
>А зачем вообще платить какие-то социальные выплаты тем, кто выехал заграницу? Деньги на войну нужны, а не на то что б обеспечивать кому-то их существование заграницей

А зачем вам нужны ваши деньги ??? они нужны на войну — аннулировать все ваши депозиты и счета, оставить только зарплатный.

Приучайтесь ваши деньги это ваши деньги, чужие деньги это чужие деньги.
+
0
Vadim531
Vadim531
11 серпня 2023, 13:59
#
По сути тут интересен только второй пункт — покупка гривневых овдп банками-нерезидентами. Вопрос как это отразится на курсе, и будет ли вобще интернс к нашим гривневым овдп у иностранных банков?! Только при усллвии стабильности самой гривны может быть спрос со стороны иностранцев имхо, а значит коридор 37−38 на зеленый, рискну предположить, будет закладываться и на следующий год
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 15:08
#
Никак. Никто не будет этим заниматься если игра в одни ворота. Свои схемы будут крутить.
+
+22
AleksandrBank
AleksandrBank
11 серпня 2023, 14:07
#
Батальон Монако та Куршавель дуже потребують пенсій та соц.виплат, тому УкрПошта зможе їх задовольнити.

Якщо серьозно, тільки ця новина може мати вплив на нові розміщення ОВГЗ:

Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.
За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 14:39
#
Это решение НБУ касается только пенсионеров, получавших пенсию
на Укрпочте и затем выехавших за пределы страны.

Пенсионеры, получающие пенсию на банковские карты укрбанков
уже полтора года без проблем рассчитываются гривневыми пенсионными
картами в Европе и не парятся по этому поводу…
Больше всего пенсионных карт, по которым производятся периодические
оплаты в странах Евросоюза — приватовские…

Члены батальона Монако и Куршавель не оформляют ни пенсии ни соцвыплаты
через Укрпочту, поэтому это решение им ничем не поможет, но и не навредит.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 15:13
#
Думаю главные вещи тут были две, про ОДВП — для своих схем, и валютный контроль за импортерами, по расчетам. А пенсионеры — эти типа проявление заботы о пенсах чтоб на это обратили внимание.

да и коммиссии на свифт будут как раз пол пенсии пенсионеров.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 14:49
#
…валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров…
Может кто-то из экспертов по укр банкам, расскажет с чем это связанно и всю историю появления этой «функции» в 1993 году.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 15:10
#
Это вот как раз и была вся цель этих «смягчений» .
+
0
dimchik84buh
dimchik84buh
11 серпня 2023, 15:59
#
Так, цей пункт зовсім не пом’якшення. Не зрозуміло, чому автори статті вирішили що це саме пом’якшення? У зв’язку з тим, що ПНБУ 18 забороняє транскордонні перекази з рахунків нерезидентів відкритих в банках України на власні рахунки відкриті за кордоном, відбувався обхід цієї норми шляхом сплати резидентом на користь нерезидента за імпорт продукції на рахунок за кордоном, а нерез товар не відвантажував, а робив повернення цих коштів з власного рахунку відкритого в України. Зараз прикрили цю схему.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 серпня 2023, 16:06
#
Так и есть. только видишь , они насыпали сахарку типа пенсов защитили … а провели совсем другое … в том что основная публика не понимает . а это говорит о стремности темы .
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
11 серпня 2023, 15:47
#
Молодці! Готуються що хрін хто дасть гроші.
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