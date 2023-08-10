Найкращий відгук липня: як Яна розсварила Приват з клієнтом

Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні. Ним стала користувачка під ніком OlenaChe62 , яка розповіла, як через непорозуміння із голосовим помічником банку її фінансовий номер було видалено із системи і заблоковано вхід до Приват24. Її досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Авторка відгуку пише, що при спробі переказати кошти з однієї власної карти на іншу через Приват24 їй було запропоновано пройти верифікацію, зателефонувавши на номер 3700.

«Голосовий помічник Привату — Яна (штучний інтелект) не розпізнала мої дані, повідомивши, що та інформація, яку озвучила я (клієнт Привату вже багато років), і та, що є в системі — не збігаються. Моментально мій номер телефона був видалений з системи як мій фінансовий і, як результат, заблоковано вхід до Приват24», — розповіла далі OlenaChe62.

Всі її спроби швидко виправити ситуацію, яка трапилася через помилку ШІ, ні до чого не привели. Зв’язатися з оператором не вдалося, оскільки ця опція доступна тільки авторизованим користувачам, а її вже з цього списку виключили. А голосовий помічник Яна вперто продовжувала підозрювати у клієнтці шахрая.

Клієнтка Привату так і не змогла повернути доступ до карт і рахунків онлайн. Їй довелося відвідати відділення Приватбанку, де консультант констатував: «ШІ самостійно приймає рішення щодо отриманої від клієнта інформації в процесі автентифікації для запобігання шахрайських дій».

Авторка відгуку задається питанням, як надалі користуватися послугами Привату, якщо їх голосові та інші штучні помічники будуть при кожній операції невірно розшифровувати названі дані — блокувати телефони і доступ до послуг?

Що відповів банк

У службі підтримки Приватбанку насамперед пояснили, чим викликана потреба проходження верифікації.

«Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного шляхом перевипуску сім-картки і в цьому разі смс не є перешкодою для них. Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта або не проходження верифікації наражає на ризик втратити свої кошти», — пишуть представники Приватбанку.

Для зняття обмеження клієнтці запропонували звернутись в чат на сайті банку, зазначивши, що їй також знадобиться веб-камера.

Універсальних порад, як уникнути непорозуміння із ШІ при верифікації, у Приватбанку «Мінфіну» не дали. Лише наголосили, що у клієнта завжди є і будуть альтернативні методи ідентифікації, і він може обрати для себе найбільш зручний.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.