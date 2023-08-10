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10 серпня 2023, 9:18 Читать на русском

Найкращий відгук липня: як Яна розсварила Приват з клієнтом

Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні. Ним стала користувачка під ніком OlenaChe62, яка розповіла, як через непорозуміння із голосовим помічником банку її фінансовий номер було видалено із системи і заблоковано вхід до Приват24. Її досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні.

Авторка відгуку пише, що при спробі переказати кошти з однієї власної карти на іншу через Приват24 їй було запропоновано пройти верифікацію, зателефонувавши на номер 3700.

«Голосовий помічник Привату — Яна (штучний інтелект) не розпізнала мої дані, повідомивши, що та інформація, яку озвучила я (клієнт Привату вже багато років), і та, що є в системі — не збігаються. Моментально мій номер телефона був видалений з системи як мій фінансовий і, як результат, заблоковано вхід до Приват24», — розповіла далі OlenaChe62.

Всі її спроби швидко виправити ситуацію, яка трапилася через помилку ШІ, ні до чого не привели. Зв’язатися з оператором не вдалося, оскільки ця опція доступна тільки авторизованим користувачам, а її вже з цього списку виключили. А голосовий помічник Яна вперто продовжувала підозрювати у клієнтці шахрая.

Клієнтка Привату так і не змогла повернути доступ до карт і рахунків онлайн. Їй довелося відвідати відділення Приватбанку, де консультант констатував: «ШІ самостійно приймає рішення щодо отриманої від клієнта інформації в процесі автентифікації для запобігання шахрайських дій».

Авторка відгуку задається питанням, як надалі користуватися послугами Привату, якщо їх голосові та інші штучні помічники будуть при кожній операції невірно розшифровувати названі дані — блокувати телефони і доступ до послуг?

Що відповів банк

У службі підтримки Приватбанку насамперед пояснили, чим викликана потреба проходження верифікації.

«Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного шляхом перевипуску сім-картки і в цьому разі смс не є перешкодою для них. Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта або не проходження верифікації наражає на ризик втратити свої кошти», — пишуть представники Приватбанку.

Для зняття обмеження клієнтці запропонували звернутись в чат на сайті банку, зазначивши, що їй також знадобиться веб-камера.

Універсальних порад, як уникнути непорозуміння із ШІ при верифікації, у Приватбанку «Мінфіну» не дали. Лише наголосили, що у клієнта завжди є і будуть альтернативні методи ідентифікації, і він може обрати для себе найбільш зручний.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 15

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+117
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 серпня 2023, 9:47
#
Цікаво. у клієнтки вистачило розуму забрати усі гроші з Привату та закрити рахунок ?
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 серпня 2023, 10:26
#
Это одна из версий истории, трагических отношений, между ежиком в момент полового созревания и одним известным ростением — кактусом. Так что следует ждать второй части рассказа о трагическом завершении этой романтической истории.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 серпня 2023, 10:30
#
Да, клиенты Привата плачут, жалуются, пишут слезные отзывы (кстати негативных отзывов на Минфине процентов 90), платят неадекватные комиссии за каждый чих и… продолжают нести денежку в Приват
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 серпня 2023, 10:37
#
У меня просто нет других слов, которые могут описать такое явление, кроме «заезжанной» фразы-- …ja, ja, natürlich, es ist fantastisch…
Может и не совсем прилично, но как-то другое в голову не приходит!
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 серпня 2023, 10:27
#
Користуюсь цим Банком близько року в хочу сказати що це не перший банк з котрим я працював,але Абанк це найкращий Банк у плані переводів та різних операцій онлайн я у захваті як все оперативно працює,дякую працівникам за компетентність та відчливість і це не просто коментар це дуже легко поровірити можна просто і швидко оформити онлайн карту та поровірити все на ділі!!! Абанк ще рас дякую вам!!!
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+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 серпня 2023, 10:31
#
Браво! А какое отношение ваш восторг имеет к описанной проблеме «Приватбанка»?
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 серпня 2023, 10:44
#
Це моя позиція і я її притримуюсь тому що у мене не було жодної проблеми з цим банком!
+
0
xapyga
xapyga
10 серпня 2023, 11:37
#
У меня тоже не было проблем, у кума моего, брата, друга, тоже не было проблемы, но у кого-то были. Вы думаете это все лапша? Позиция…
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 серпня 2023, 11:46
#
Власник А-банку тікав з України з чемоданом золотих швейцарських годинників — а ви і далі дякуйте .
+
0
lohsuper
lohsuper
10 серпня 2023, 12:33
#
А кто собственник а-шараги?
+
+15
nitrolog
nitrolog
10 серпня 2023, 10:43
#
Попрактикуйтесь над поданням реклами краще, поки не дуже виходить
+
0
Петро Зборівський
Петро Зборівський
10 серпня 2023, 10:49
#
Я не рекламщик я воєнний і нехай буде так кому треба той візьме Тай провірить сам, а хто пише просто щоб попереписуватись то пишіть *** дальше
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 серпня 2023, 10:52
#
…alles liegt vor uns…
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0
lohsuper
lohsuper
10 серпня 2023, 11:27
#
Закрывайте карты и счета уходите из примата и пусть клерки и шестерки примата сами общаются со своим ботом Яна потом плачут после его закрытия.
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0
Я Саня
Я Саня
10 серпня 2023, 12:14
#
Я коли дзвоню одразу кажу цій дур.пі оператор оператор з«єднай з оператором оператор і на 10 раз вона каже я правильно зрозуміла ви хочете щоб я вас з»єднала з оператором. Наздоров"я
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