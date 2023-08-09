Картки платіжного сервісу Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі, пише The Village Україна .

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Чому недоступні картки

19 липня 2023-го компанія оновила вимоги реєстрації. Тепер, аби отримати картку, нові клієнти біженці з України мають підтвердити право на проживання в ЄС.

Відповідні документи можуть відрізнятися залежно від країни, кажуть у Revolut.

Українці біженці у країнах Європи використовують картки Revolut для розрахунків у локальній валюті та зняття готівки. Зручність — у низьких відсотках на конвертацію.

Нові вимоги не вплинуть на українських клієнтів, які вже користуються платіжною системою. Таких користувачів понад 500 000, свідчать дані компанії.

Читайте: Revolut став доступним для українців в ЄС

Нагадаємо

У березні 2022-го Revolut став доступним для українців у ЄС. Платіжний сервіс спростив умови користування додатком для біженців. Фінтех-стартап дав можливість отримати доступ до своїх грошей, звʼязавши програму з українським банківським рахунком.