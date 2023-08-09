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9 серпня 2023, 10:02 Читать на русском

Картки платіжного сервісу Revolut недоступні для українських біженців у ЄС

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі, пише The Village Україна.

Віртуальні банківські картки платіжного сервісу Revolut більше недоступні для українських біженців у Євросоюзі, пише The Village Україна.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЧому недоступні картки19 липня 2023-го компанія оновила вимоги реєстрації.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому недоступні картки

19 липня 2023-го компанія оновила вимоги реєстрації. Тепер, аби отримати картку, нові клієнти біженці з України мають підтвердити право на проживання в ЄС.

Відповідні документи можуть відрізнятися залежно від країни, кажуть у Revolut.

Українці біженці у країнах Європи використовують картки Revolut для розрахунків у локальній валюті та зняття готівки. Зручність — у низьких відсотках на конвертацію.

Нові вимоги не вплинуть на українських клієнтів, які вже користуються платіжною системою. Таких користувачів понад 500 000, свідчать дані компанії.

Читайте: Revolut став доступним для українців в ЄС

Нагадаємо

У березні 2022-го Revolut став доступним для українців у ЄС. Платіжний сервіс спростив умови користування додатком для біженців. Фінтех-стартап дав можливість отримати доступ до своїх грошей, звʼязавши програму з українським банківським рахунком.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+29
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 серпня 2023, 11:00
#
Таких «сервисов» в ЕС масса и еще с более выгодными условиями для граждан Украины.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
9 серпня 2023, 11:33
#
Например? Чтоб сервис был лояльным к p2p бинанса
+
+12
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 серпня 2023, 11:44
#
Тутесть масса «экспертов» по банкам (например клуб «трехлитрового кверти») спросите их. Ну, а если действительно вы задаете вопрос по поводу вывода (анонимного) с крипто биржи живых денег на реальный ІВАN в банке ЕС, то как-то этот вопрос говорит о многом!, тем более что (как я «нагуглил») сами процессы связанные с криптой требуют для частного лица комплексного подхода.
Но это мое мнение я не эксперт, а пользователь.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
9 серпня 2023, 11:51
#
Меня реально интересует консервация грн → binance → eur кеш, либо карта
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 серпня 2023, 11:54
#
Я советов не даю! Это принципиальная позиция! Тут достаточно «экспертов» и платных бесплатных =) все вопросы к ним!
Спасибо за понимание.
Хорошего дня.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
9 серпня 2023, 12:40
#
Грн → binance (bybit) → USDT (EUROC) → получение в европе, турции, дубаи тп.
Ищите. Всё в открытом доступе. НО. Будьте осторожны.
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