Квадрати під офіс чи магазин: як змінилися ціни на оренду та купівлю

Опитування НБУ у ІІ кварталі показало зростання індексу ділових очікувань підприємців (на 13,3% — до 104,5%). Позитивні настрої бізнесу дають змогу відновлюватись ринку комерційної нерухомості. Зростає попит на якісні офісні приміщення, активніше заповнюються торгівельні площі, збільшується кількість інвестиційних угод. Які знижки пропонують зараз орендарям, де найдорожчі квадрати, і чи варто зараз вкладатися в таку нерухомість, дізнавався «Мінфін».

Офіси заповнюють благодійники та IT-шники

Відновлення ринку комерційної нерухомості відбувається нерівномірно. Позитивна динаміка стосується, здебільшого, західних областей, Києва та Київської області. Наприклад, у Києві, за даними CBRE Ukraine, обсяг орендної активності, порівнюючи з минулим роком, зріс на 51% — до 69 тис. кв м.

Експерти кажуть, що додатковим стимулом для орендарів повертатися в офіси або переселитися у зручніші є привабливі знижки.

«Орендодавці намагаються запропонувати кращі умови, на ринку навіть присутній певний елемент демпінгу. Орендарі радо користуються цією ситуацією і змінюють офіси на якісніші, новіші на тих самих умовах або навіть кращих», — стверджує Анастасія Качан, старший консультант із офісної нерухомості CBRE Ukraine.

При цьому нових пропозицій майже не з'являється: цьогоріч ринок поповнився всього лише 13 тис. кв м, що на 86% менше, порівнюючи з минулим роком.

«Добудовуються тільки ті проєкти, які вже були розпочаті. Нового ніхто нічого не починає. Ми вважаємо, що така ситуація буде ще досить довго», — додає Анастасія Качан із CBRE Ukraine.

Попри це, у сегменті офісної нерухомості вакантність залишається доволі високою — на рівні 26,4%. Від початку року показник додав ще 0,4%, але, якщо порівнювати з тим, як він стрімко зростав минулого року, зараз можна говорити про стабілізацію ситуації.

Незмінною також залишається ефективна прайм-ставка (максимальна ставка у найкращих приміщеннях), із початку року вона закріпилася на рівні 21 $/кв м/міс.

Загалом, ставки на офісний «квадрат» у столиці з початку війни просіли на близько 30%, і вагомих причин вважати, що найближчим часом вони суттєво зміняться, немає. Хоча б через те, що орендарі й орендодавці фіксують розмір оренди на триваліші, ніж раніше, терміни.

«Якщо у 2022 році переважала практика перемовин кожні 3−6 місяців із укладенням короткострокових договорів, то у 2023 році орендні умови, здебільшого, фіксуються до кінця воєнного стану. Сама ж ставка поділяється на „воєнну“ та незафіксовану майбутню, яка коригуватиметься після війни, відповідно до умов ринку», — пояснює Анастасія Качан.

Найактивніше офісні приміщення заповнюють компанії з публічного сектора та недержавних організацій, тобто різні фонди і місії, пов’язані з війною та біженцями. Якщо до війни їхня частка складала менше 5%, то зараз, за даними CBRE Ukraine, вона сягнула 30%. Також активність на ринку після минулорічного просідання відновили айтішники. А ось компанії з сегментів FMCG (товари повсякденного вжитку), гуртової торгівлі, бізнес послуг так і не відновили свої позиції.

Ракетні обстріли та відключення електроенергії, безумовно, змінили запити орендарів. Основними факторами вибору офісних приміщень стали наявність бомбосховищ поблизу, віддаленість від критичної інфраструктури та енергоавтономність.

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ТРЦ на Заході забиті, Київ сильно відстає

Після надскладного 2022 року ознаки життя подає й ринок ритейлу. Найкраще, за оцінками Colliers Ukraine, сьогодні себе почувають торгівці товарами для спорту та першої необхідності, fast-fashion, супермаркети та аптеки. Добре працюють також продавці техніки та електроніки.

Гірше справи в операторів класичного одягу та товарів преміального сегменту. У ТРЦ успіхи залежать від розташування та якості пропонованих продуктів. Загалом, сегмент взяв курс на відновлення довоєнних показників.

За словами Галини Чоловської, експертки Colliers Ukraine, до війни у сегменті торговельної нерухомості найвищі орендні ставки в кращих ТЦ/ТРЦ Києва на площі форматом 100−200 м² сягали близько $62/кв м/місяць. У 2022 році орендувати такий офіс можна було з 50%-им дисконтом.

«Орендодавці проявляли гнучкість, тому що їм важливо було відкрити не тільки двері торгівельного центру, а й магазини, які є в ньому. Тому максимально йшли на поступки, лише б бізнеси запускалися й працювали. Станом на 1 півріччя 2023 року середній показник знижок варіюється на рівні 20−25%. Але є оператори, які взагалі не отримують дисконтів, із огляду на поточні показники товарообігів», — каже експертка.

Зростає кількість гостей ТРЦ. Порівнюючи з ковідним 2021 роком, відвідуваність торгових центрів просіла на 30−40%, але, порівнюючи з 2022-им, приріст склав 45−50%.

Бажання українців знову витрачати гроші на шопінг підстьобує повертатися в ТРЦ і торговців. Бренди, які з початком війни вийшли з українського ринку або призупинили діяльність, так і не повернулися. Але на їхнє місце зайшли національні виробники і наш ритейл.

«Вони знайшли своє „вікно можливостей“ і готові розвивати свою експансію. Це позитивно вплинуло на рівень вакантності, який скоротився на кінець 22 року до 15%», — підкреслила Галина Чоловська.

Попри це, столичний ринок торговельної нерухомості сильно програє локальним ринкам західних регіонів країни, де у місцевих ТРЦ ставки оренди майже не змінилися, порівнюючи з початком 2022 року, вакантність наближається до 0%, відвідуваність — на високому рівні.

Ба більше, очікується вихід на ринок нової пропозиції. Зокрема, в Ужгороді будується ТРЦ «Корона» загальною площею 14 тис кв м. Комплекс планується ввести в експлуатацію уже у другому півріччі 2023 року. В Івано-Франківську теж реалізується великий проєкт — Промприлад. Реновація загальною площею торговельної частини майже 2,5 тис кв м.

У столиці не такі масштабні плани. За словами Галини Чоловської, до повномасштабного вторгнення на стадії будівництва в Києві знаходилось 6 ТРЦ сумарною площею близько 500 тис. кв м. Більшість призупинили будівництво. У першому півріччі 2023 року в експлуатацію не було введено жодного нового об'єкту торговельної нерухомості, і поповнення не очікується раніше 2024 року.

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Чому комерційні «квадрати» у ЖК можуть стати кращим вибором

Останні півроку забудовники фіксують підвищення інтересу до комерційних площ у новозбудованих житлових комплексах. Як зауважує CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова, комерційна нерухомість в обжитих будинках — практично гарантований успіх справи.

«У кварталі, який складається з п’яти комплексів Alliance Novobud, проживають понад 10 тисяч сімей, і кожна з них — потенційний користувач великої кількості різнопланових послуг», — наводить приклад вона.

Щоправда, попит дуже залежить від регіону. Так, за словами Марка Марченка, засновника SENSAR Development, який працює на трьох ринках — у Запоріжжі, Львові, Яремче, — на сході та півдні країни попит тільки починає відновлюватись. На заході — навпаки, попит на торговельну нерухомість зріс.

«Це обумовлено переважно релокацією бізнесу, який перевіз потужності в безпечніші регіони», — каже засновник SENSAR Development.

Найчастіше покупці цікавляться квадратними метрами під дитсадки, міні-маркети, пекарні, кав'ярні. Також популярні приміщення для стоматологій, салонів краси, центрів дитячого розвитку. До кожного із них свої вимоги. Наприклад, якщо площа розглядається для майбутнього магазину продуктів, то є вимоги стосовно потужностей, безбар'єрного доступу, тощо. Якщо це дитячий садочок, то обов’язкові майданчик у дворі, пандус на сходах та інше.

«Звісно, серед вимог є і безпекові умови та наявність систем забезпечення роботи під час можливих блекаутів», — підкреслює Марк Марченко.

Крім того, успіх комерційних приміщень у новобудовах, на думку експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, залежить й від їх нарізки.

«У Києві девелопери робили акцент на великих об'єктах. Мінімальна площа — 80 кв м, але більшість пропонували від 100−150 кв м. Такі приміщення орендувати дорого, а тому їх зараз складніше реалізувати», — пояснює вона.

Ліквідніші площі — 40−60 кв. м. На них виник попит під час пандемії і зараз не зникає.

Ринок вже реагує на запити на менші формати, а тому поряд із площами у 100 і більше кв м з'являються також і до 60 кв м. Такий запит, наприклад, готові задовольнити у SENSAR Development.

«Наразі пропозиція комерційної нерухомості є в трьох комплексах: Smart House (м. Львів) — від 50 до 73 кв м, Smart Hill (м. Яремче) — від 60 до 80 кв м, Kvartal (м. Запоріжжя) — від 30 до 90 кв м», — повідомили у компанії.

Що стосується цін на комерційну нерухомість, то вона залежить від локації, ситуації у регіоні, якісних характеристик. В середньому, у Києві при пошуку достойного приміщення, яке забезпечуватиме трафік і оборот, можна орієнтуватися на 1 500−2 700 $/кв м.

«За нашими проєктами вартість становить від $1 000 до $2 500 за метр квадратний», — поінформував засновник SENSAR Development.

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Що очікувати ринку

Подальше відновлення ринку комерційної нерухомості, насамперед, залежатиме від перебігу подій на фронті.

«Дуже багато залежить від воєнних дій, у безпечніших регіонах попит буде стабільним і буде динаміка зростання, у прифронтових регіонах попит поки що не дуже стабільний. Чим тихіше буде у наших містах, тим більшим буде попит», — говорить Марк Марченко.

Ціни, на думку його думку, залежатимуть від загальної тенденції у будівництві.

Загалом, учасники ринку суттєвого подорожчання «комерції» у 2023 році не очікують, адже пропозиції досить багато.

Із іншого боку, комерційна нерухомість, за словами Галини Чоловської, усе ж із часом подорожчає, а це означає можливість зараз вигідно інвестувати кошти.

«Наші інвестори взяли вектор на Західну Україну. Це безпечніші міста. Коли ж закінчиться війна, пропозиція щодо комерційної нерухомості зросте й у інших містах. Ті об'єкти, які призупинили будівництво, наздоженуть свої обсяги. Ринок відіграє своє», — підкреслила експерт Colliers Ukraine.