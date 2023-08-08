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8 серпня 2023, 15:45 Читать на русском

У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом

Консультанти monobank (працює за ліцензією «Універсалбанк») не можуть пояснити своїм клієнтам умови стягнення комісій при купівлі військових облігацій після завершення в Україні воєнного стану.

Консультанти monobank (працює за ліцензією «Універсалбанк») не можуть пояснити своїм клієнтам умови стягнення комісій при купівлі військових облігацій після завершення в Україні військового стану.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПро це «Мінфін» дізнався з власного досвіду, коли задля експерименту купував через monobank одну військову облігацію серії UA4000226286 терміном звернення до 26 червня 2024 року.
Фото: dev.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про це «Мінфін» дізнався з власного досвіду, коли як експеримент купував через monobank одну військову облігацію серії UA4000226286 терміном обігу до 26 червня 2024 року. Прибутковість заявлена на рівні 15% — виплати відсотків 2 рази, щоразу по 70 грн (всього 140 грн).

Під час купівлі облігації monobank радує інвестора інформацією про те, що з покупців військових паперів не стягується комісія за послуги депозитарію.

mono, як і деякі інші фінустанови, не стягує цю комісію за такими облігаціями під час дії воєнний стану, оскільки таку можливість їм надає депозитарій Національного банку.

Читайте: Комісії та заробітки на військових ОВДП: «Мінфін» купив папір у mono та вивчив умови Привату

Депозитарій НБУ не бере комісію з банків/брокерів, а фінансисти не беруть її зі своїх клієнтів.

Зазвичай інвестори позитивно сприймають новину про відсутність комісій, і далі не перевіряють ще раз умови договору. Копатись у цьому документі починають після купівлі облігації — у цей момент monobank надсилає їм договір про купівлю паперу.

Тоді людина з'ясовує, що у договорі чітко виписано, що депозитна комісія скасовується тимчасово — на час воєнного стану. А ось зрозумілу консультацію про майбутнє її застосування отримати не вдається. Так сталося з консультантом monobank Анастасією.

Консультант не змогла чітко прояснити ключовий момент: після закінчення воєнного стану комісія стягуватиметься лише з новопридбаних облігацій або з тих, які були придбані раніше.

«На жаль, немає інформації докладніше, можливо таке, що тарифи діятимуть на вже придбані або тільки нові облігації (придбані вже після закінчення воєнного стану), на цей час немає інформації заздалегідь», — сказала Анастасія з monobank.

З договору з monobank видно розміри комісій, за якими зараз працює пільговий період — це 600 грн і 15 грн. При купівлі однієї військової облігації вартістю 1 тис. грн стягнення таких комісій не лише з'їдає весь прибуток від інвестиції, а й позбавляє людину значної частини заощаджень. Тому дуже важливо мати повну прозорість у питанні комісій.

У monobank кажуть, що попередять людей про введення нових комісій, хоча зрозуміло, що більшості фізосіб таке попередження за фактом мало чим допоможе. Оскільки вони все одно збиралися тримати військові облігації до погашення і нічого не зроблять на тлі зміни тарифів. Люди просто зазнають збитків. При купівлі однієї облігації в 1000 грн та сплаті комісії 600 грн цей збиток буде максимальним.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+45
matroskin
matroskin
8 серпня 2023, 15:57
#
Така ситуація не тільки в моно, приходиш купувати, все без комісій або вони символічні. Як купиш, через місяць телефонують і повідомляють що введено щомісячну плату за деп.послуги.
Клієнт або мусить щомісяця платити, або продать облігації собі в збиток, банки це розуміють, тому так і роблять, в країні де ніхто ні за що не відповідає, це нормальна практика.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 серпня 2023, 16:35
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Депозитарий на время военного положения
отменил комиссии на военные ОВГЗ и когда они будут введены — банкам
однозначно неизвестно.
Но ведь наши журналисты любят нести пургу и перекручивать информацию до такой степени, что по их мнению только Монобанк обязательно должен ввести
какую-нибудь комиссию да ещё
и задним числом, а все остальные банки ничего вводить не будут…
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0
07719588
07719588
8 серпня 2023, 16:49
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Статья странная. Автор статьи сам интерпретировал и перекрутил как ему надо ответ поддержки. За ранее проведенные операции покупки/продажи военных облигаций никакой доплаты комиссий не будет.
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