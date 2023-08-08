У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом

Консультанти monobank (працює за ліцензією « Універсалбанк ») не можуть пояснити своїм клієнтам умови стягнення комісій при купівлі військових облігацій після завершення в Україні воєнного стану.

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Про це «Мінфін» дізнався з власного досвіду, коли як експеримент купував через monobank одну військову облігацію серії UA4000226286 терміном обігу до 26 червня 2024 року. Прибутковість заявлена на рівні 15% — виплати відсотків 2 рази, щоразу по 70 грн (всього 140 грн).

Під час купівлі облігації monobank радує інвестора інформацією про те, що з покупців військових паперів не стягується комісія за послуги депозитарію.

mono, як і деякі інші фінустанови, не стягує цю комісію за такими облігаціями під час дії воєнний стану, оскільки таку можливість їм надає депозитарій Національного банку.

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Депозитарій НБУ не бере комісію з банків/брокерів, а фінансисти не беруть її зі своїх клієнтів.

Зазвичай інвестори позитивно сприймають новину про відсутність комісій, і далі не перевіряють ще раз умови договору. Копатись у цьому документі починають після купівлі облігації — у цей момент monobank надсилає їм договір про купівлю паперу.

Тоді людина з'ясовує, що у договорі чітко виписано, що депозитна комісія скасовується тимчасово — на час воєнного стану. А ось зрозумілу консультацію про майбутнє її застосування отримати не вдається. Так сталося з консультантом monobank Анастасією.

Консультант не змогла чітко прояснити ключовий момент: після закінчення воєнного стану комісія стягуватиметься лише з новопридбаних облігацій або з тих, які були придбані раніше.

«На жаль, немає інформації докладніше, можливо таке, що тарифи діятимуть на вже придбані або тільки нові облігації (придбані вже після закінчення воєнного стану), на цей час немає інформації заздалегідь», — сказала Анастасія з monobank.

З договору з monobank видно розміри комісій, за якими зараз працює пільговий період — це 600 грн і 15 грн. При купівлі однієї військової облігації вартістю 1 тис. грн стягнення таких комісій не лише з'їдає весь прибуток від інвестиції, а й позбавляє людину значної частини заощаджень. Тому дуже важливо мати повну прозорість у питанні комісій.

У monobank кажуть, що попередять людей про введення нових комісій, хоча зрозуміло, що більшості фізосіб таке попередження за фактом мало чим допоможе. Оскільки вони все одно збиралися тримати військові облігації до погашення і нічого не зроблять на тлі зміни тарифів. Люди просто зазнають збитків. При купівлі однієї облігації в 1000 грн та сплаті комісії 600 грн цей збиток буде максимальним.