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28 липня 2023, 19:07 Читать на русском

СБУ обшукала Сенс Банк і його топів у перший день націоналізації через те, що Фрідман та Авен фінансували війну — Forbes

У перший день націоналізації Сенс Банку (раніше Альфа-банк), 21 липня, в офісі фінустанови та помешканнях кількох її колишніх топменеджерів пройшли обшуки СБУ та Генпрокуратури. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

У перший день націоналізації Сенс Банку (раніше Альфа-банк), 21 липня, в офісі фінустанови та помешканнях кількох її колишніх топменеджерів пройшли обшуки СБУ та Генпрокуратури.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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Слідча група, що проводила обшуки у центральному офісі Сенс Банку у Києві, прийшла до банку чи не одночасно з тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів.

Згідно з текстом судової ухвали, правоохоронці шукали документи, а саме договори, контракти, рахунки-фактури, акти виконаних робіт та інші докази, що могли б свідчити про операції банку на користь російських компаній з орбіти ексвласників Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та партнерів.

Обшуки також пройшли у помешканнях ексСЕО «Сенсу» Алли Комісаренко, голови наглядової ради Романа Шпека та старшої радниці банку Олени Коробкової, повідомили два співрозмовники Forbes, дотичні до колишнього керівництва установи. Вони попросили не вказувати своїх прізвищ та посад у цій статті через сенситивність теми та увагу до неї правоохоронних органів. Вручення підозр чи інших процесуальних дій, крім обшуків, не було, уточнює один зі співрозмовників.

Слідству вдалося вилучити документальні докази, стверджується у релізі Генпрокуратури. «Щоб приховати „сліди“ оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства», — додали в Офісі генпрокурора.

Фінансування війни

Це досудове розслідування ще з 20 квітня 2022-го веде СБУ. Згідно судової ухвали Фрідман, Авен, Косогов, а також Олексій Кузьмічов та Герман Хан могли фінансувати в особливо великих розмірах війну росії проти України.

Слідчі посилаються на можливу співпрацю компаній цих бізнесменів з російськими держструктурами, залученими до вторгнення. Їхні аргументи такі:

  • По-перше, йдеться про «Агроаспект» магазин «Пятерочка» (опосередковано належить люксембурзькій CTF, що входить до «Альфа-Груп», зазначено в ухвалі), яка працює з підприємством Міноборони РФ «Военторг».
  • По-друге, «Вымпел-коммуникации» (російський мобільний оператор «Вымпелком») надає послуги звʼязку росіянам, що воюють в Україні та знаходяться в окупованому Криму.
  • По-третє, «Альфастрахование» має кілька контрактів з російськими військовими частинами та іншими структурами, що забезпечують армію.
  • По-четверте, «Калуганефтепродукт», засновником якої є російський Альфа-Банк регулярно перемагала у оборонних закупівлях на загальну суму 56,2 млн рублів.

До чого тут український Сенс Банк? Він також належить власникам вказаних компаній, зазначають слідчі.

«Окремі посадові особи банку є обізнаними у протиправній діяльності Фрідмана та його бізнес-партнерів», — йдеться у матеріалах судової ухвали.

В ухвалі не вказано, як саме росіяни збиралися переоформити банк на підконтрольних осіб і вивести активи за межі України.

«Звичайно, у банку є рахунки, близькі до холдингу, але вони заблоковані з весни 2022-го», — зазначає один зі співрозмовників, близьких до «Сенсу». Також 18 постанова НБУ не залишала жодних шансів на виведення коштів, додає співрозмовник.

«Коли ти очікуєш на націоналізацію з самого початку війни, треба бути дурнем, щоб навіть намагатися здійснювати якісь підозрілі операції», — зазначає він.

У коментарі Forbes очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут зазначила, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про можливе виведення коштів з Сенс Банку перед націоналізацією. «Ми були два дні у банку, і не аналізували детально його портфель», — сказала вона.

Розслідування СБУ — не перший епізод, коли українські держструктури підозрюють спроби виведення коштів з колишнього Альфа-Банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що колишні російські власники Сенс Банку планували вивести з нього активи та довести до банкрутства.

«Для отримання доступу до прибутків банку колишні власники планували переоформити свою частку на підконтрольних осіб і вже від імені „нових“ бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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