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24 липня 2023, 13:47 Читать на русском

Ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства — Офіс генпрокурора

Колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента в телеграм-каналі.

Колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У повідомленні не вказано назва банку напряму, але кажуть, що це системно важливий банк, виведений з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один — це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів.

Читайте: Сенс Банк отримав нового голову правління — ексголову Універсал Банку

«Колишні власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені „нових“ бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати „сліди“ оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», — розказали в Офісі генпрокурора.

У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.

Її кваліфікують за ст. 110−2 Кримінального кодексу — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Читайте: Тимчасову адміністрацію в Сенс Банку припинено

Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+51
Riojas
Riojas
24 липня 2023, 14:08
#
Настало время восхитительных историй, как я и говорил. Ждем независимой (или «независимой») экспертизы портфеля банка.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
24 липня 2023, 14:28
#
Банк в течение долгого времени пылесосит гривну и валюту под очень высокие % это всегда признак плохого состояния банка
+
+46
inwastor
inwastor
24 липня 2023, 14:49
#
С состоянием все было в полном порядке до начала разговоров о национализации, как и с состоянием Привата в свое время.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 липня 2023, 16:29
#
inwastor
«С состоянием все было в полном порядке…»

Когда с деньгами в банке нет проблем, никто в здравом уме
не берёт рефинанс на общую сумму 6,4млрд грн.
+
+91
inwastor
inwastor
24 липня 2023, 14:44
#
Опять эта брехня в духе Гонтаревой пошла))) плохие бизнесмены 30 лет пытаются довести до банкротства свой собственный бизнес, но никак не доведут, а добрый НБУ пол года разгоняет новости о национализации чтоб с банком никто не сотрудничал, а потом такой «аяяй, а откуда тут плохие финансовые показатели?»
+
0
Serhii Kyrychenko
Serhii Kyrychenko
24 липня 2023, 16:19
#
Дуб, перелогінься
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 липня 2023, 16:45
#
«плохие бизнесмены 30 лет пытаются довести
до банкротства свой собственный бизнес…»

Не 30 лет, всего каких-то пол-года, после того,
как в ВРУ появился законопроект № 9107−1
и стало понятно, что он будет принят…
+
0
korvin29
korvin29
24 липня 2023, 14:55
#
Если верим, то ставим «+»
+
+31
korvin29
korvin29
24 липня 2023, 14:55
#
Если не верим, то ставим здесь «+»
+
0
sacha2222
sacha2222
24 липня 2023, 15:36
#
Так вот что имела ввиду Рожкова когда говорила что она ещё не готова выполнять закон.
+
0
Ranet
Ranet
24 липня 2023, 15:42
#
Поясните, пожалуйста, какое отношение офис генпрокурора имеет к офису президента?
И еще, для понимания, представители офиса генпрокурора приходят до временной администрации или после?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 липня 2023, 16:41
#
Ranet
«для понимания…»

Нескольким менеджерам Альфа(Сенс-банка)
ещё в прошлом году были предьявлены обвинения
за незаконный вывод клиентских средств из банка,
поэтому ген.прокуратура, а точнее её представители,
иногда захаживают в банк по ранее открытым делам…

Конечно они могли зайти и во время работы ВА,
чтобы ознакомиться с теми документами, которые
им ранее были недоступны…
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