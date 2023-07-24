Ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства — Офіс генпрокурора

Колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента в телеграм-каналі.

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Що відомо

У повідомленні не вказано назва банку напряму, але кажуть, що це системно важливий банк, виведений з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один — це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів.

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«Колишні власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені „нових“ бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати „сліди“ оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», — розказали в Офісі генпрокурора.

У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.

Її кваліфікують за ст. 110−2 Кримінального кодексу — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

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Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.