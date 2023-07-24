Колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента в телеграм-каналі.
Ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства — Офіс генпрокурора
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Що відомо
У повідомленні не вказано назва банку напряму, але кажуть, що це системно важливий банк, виведений з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один — це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів.
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«Колишні власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені „нових“ бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати „сліди“ оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», — розказали в Офісі генпрокурора.
У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.
Її кваліфікують за ст. 110−2 Кримінального кодексу — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
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Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.
Коментарі - 12
«С состоянием все было в полном порядке…»
Когда с деньгами в банке нет проблем, никто в здравом уме
не берёт рефинанс на общую сумму 6,4млрд грн.
до банкротства свой собственный бизнес…»
Не 30 лет, всего каких-то пол-года, после того,
как в ВРУ появился законопроект № 9107−1
и стало понятно, что он будет принят…
И еще, для понимания, представители офиса генпрокурора приходят до временной администрации или после?
«для понимания…»
Нескольким менеджерам Альфа(Сенс-банка)
ещё в прошлом году были предьявлены обвинения
за незаконный вывод клиентских средств из банка,
поэтому ген.прокуратура, а точнее её представители,
иногда захаживают в банк по ранее открытым делам…
Конечно они могли зайти и во время работы ВА,
чтобы ознакомиться с теми документами, которые
им ранее были недоступны…