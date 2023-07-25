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25 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Найближчі кроки Сенс Банку, Worldcoin та е-акциз на алкоголь та цигарки

Сенс Банк уже державний: що буде з ним та його клієнтами далі

Майже через півтора року після початку війни, після довгої підготовки та ухвалення двох спеціальних законів влада провела націоналізацію Сенс Банк (колишнього Альфа-Банку). «Мінфін» проаналізував фінансовий стан фінустанови та визначив найближчі кроки його нових власників та керівництва.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 14,7 мільярда

На аукціоні 25 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 14,75 млрд грн в еквіваленті, що на 9,03 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: як заробити монету на загляданні в срібну кулю

24 липня стартап Сема Альтмана, голови компанії-розробника ChatGPT, запустив власний токен під назвою Worldcoin (тікер WLD). Лістинг WLD провела криптобіржа Binance, яка відкрила торгівлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. Про початок торгів WLD повідомили інші великі криптомайданчики, включаючи OKX,Bybit,KuCoin. Що таке Worldcoin і як на ньому заробити, розповість «Мінфін».

Реальний ВВП України зріс на 21%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року щодо другого кварталу 2022 року склало близько 20−21%.

Президент підписав закон про запровадження е-акцизу на алкоголь та цигарки

Президент підписав законопроєкт № 8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Податки 2023: яких змін чекати українцям (відео)

В цьому відео Сергій Фурса, заступник директора Драгон Кепітал, говорить про повернення оподаткування до довоєнного рівня та ймовірність збільшення податкового навантаження на українців. Чи є альтернатива повернення довоєнного рівня оподаткування?

Джерело: Мінфін
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