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25 липня 2023, 15:20 Читать на русском

Реальний ВВП України зріс на 21%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року щодо другого кварталу 2022 року склало близько 20−21%. Про це повідомили в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року щодо другого кварталу 2022 року склало близько 20−21%.

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Зростання ВВП

«Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве уповільнення у другому півріччі», — зазначили в інституті.

У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД зазначив, що однією з причин високих темпів зростання економіки, який інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.

Вказується, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізняку, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, при цьому енергетика через ремонт показала гірші показники, ніж у червні 202 року.

Читайте: Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.

Згідно з моніторингом, продовжується подальше відновлення у низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року утримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася суттєво нижчою за рівень довоєнного 2021 року.

Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті у червні продовжила зростати високими темпами, але з низькою бази.

У моніторингу також уточнюється, що з урахуванням оголошених Держстатом показником ІЕД переглянуло показники падіння реального ВВП за перший квартал цього року порівняно з першим кварталом минулого року до 10,5% із попередньої оцінки близько 13%.

Читайте: ВВП не дорахується 0,2%: НБУ прорахував для Мінфіну економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

Нацбанк України наприкінці квітня покращив прогноз зростання економіки країни у 2023 році до 2% з 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі у 13,5%.

Міністр фінансів Сергій Марченко у середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% із 1%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Alex2006
Alex2006
25 липня 2023, 15:36
#
Бідні кабанчики, як тепер розповідати казочки як усе погано))
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
25 липня 2023, 15:58
#
Слива НБУ 0.6 лярда в неделю — всё хорошо… но не у всех
+
0
Alex2006
Alex2006
25 липня 2023, 16:06
#
Так то навпаки добре, зараз витягують гривню з ринку, а потім відкуплять по 33−35.
+
+28
Breaking
Breaking
25 липня 2023, 16:39
#
А потом в бюджете деньги закончатся и курс 150+ за пару дней
+
0
akaMIK
akaMIK
25 липня 2023, 17:07
#
Перевиконання бюджету за півріччя — півтрильона грн
+
0
Alex2006
Alex2006
25 липня 2023, 17:31
#
Нічого такого бути не може, ви схоже не розумієте як формується курс, як таке пишете)
+
0
Kaleso
Kaleso
25 липня 2023, 17:18
#
Живемо тільки на гроші які дають все розкрадають ВВП в них виріс ну прям економіка розквітла
+
0
Alex2006
Alex2006
25 липня 2023, 17:31
#
Мрії кабанчиків про зростання, щоб хоч трохи зменшити збитки від купівлі долару по 40+, розбиваються вщент))
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
25 липня 2023, 17:30
#
На 121%
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