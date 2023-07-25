Worldcoin: як заробити монету на загляданні в срібну кулю

24 липня стартап Сема Альтмана, голови компанії-розробника ChatGPT, запустив власний токен під назвою Worldcoin (тікер WLD). Лістинг WLD провела криптобіржа Binance, яка відкрила торгівлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. Про початок торгів WLD повідомили інші великі криптомайданчики, включаючи OKX, Bybit, KuCoin. Що таке Worldcoin і як на ньому заробити, розповість Мінфін.

За розробку проєкту формально відповідає компанія Tools for Humanity. Компанія нещодавно залучила $115 млн в раунді, який очолює Blockchain Capital, і в якому також взяли участь криптовалютний фонд Andreessen Horowitz (a16z crypto) та венчурний підрозділ криптобіржі Coinbase. Ідея проста: чим більше в нашому житті стає штучного інтелекту, тим важливіше відрізняти людей від ботів. Підтвердження людяності у Worldcoin називають proof of personhood.

Про запуск ейдропу компанія повідомила зранку 24 липня, опублікувавши відповідне повідомлення в Twitter. Інтрига зберігалася до останнього. Напередодні запуску, у неділю, користувачі, в кого був встановлений додаток World App, отримали повідомлення про необхідність оновити застосунок. Оновивши його, після запуску на екрані з’являлося оголошення «Настав час. Приєднуйтесь до нас у World App. 24 липня 2023 року».

Що таке Worldcoin

Worldcoin — це проєкт, який прагне побудувати найбільшу у світі ідентифікаційну та фінансову мережу у вигляді громадської компанії, надаючи право власності кожному учаснику.

Протокол обертається навколо World ID — глобальної мережі ідентифікації, яка зберігає конфіденційність. Світовий ідентифікатор дозволяє користувачу підтверджувати онлайн те, що він насправді є людиною («Підтвердження особистості»), зберігаючи при цьому конфіденційність за допомогою доказів нульового розголошення. Інакше кажучи, це своєрідний цифровий паспорт, який доводить, що його власник — справжня людина, а не штучний інтелект.

Для того, щоб стати учасником мережі, спершу необхідно встановити додаток World App, який доступний на App Store та Google Play. Цей додаток-гаманець підтримує створення World ID (цифровий ідентифікаційний номер, підпис). Після завантаження додатка, користувачу необхідно відвідати відділення Orb для сканування райдужної оболонки ока.

Виходячи з отриманого зображення, створюються World ID. Безпосередньо саме зображення після створення цифрового ідентифікатора буде видалено. На цьому ідентифікація завершена, а користувач може безперешкодно підключатися до будь-яких платформ, систем Web 3.0, соціальних мереж та державних програм, підтверджуючи, що він є людиною.

За створення World ID кожен користувач отримує грант у розмірі 25 WLD (на момент публікації). За поточним курсом 1WLD=$2,0, це $50. В подальшому ці токени дозволять спільноті керувати проєктом.

Окремо варто сказати про гаманець Worldcoin, яким, окрім криптовалюти, передбачено зберігання цифрових валют (CBDC).

Токен WLD

Токен WLD — це службовий токен із властивостями управління, що надає користувачам можливість керувати протоколом. Окрім вже звичайних механізмів управління «один токен — один голос», запровадження World ID відкриває шлях для механізмів управління «одна особа — один голос».

І це набагато краще за «кількість токенів рівна кількості голосів», оскільки дозволяє вирівняти по вазі голос кожного учасника і не дозволяє сконцентрувати владу в одних руках за рахунок володіння великою кількістю токенів. Крім того, ці два механізми можна поєднати, щоб створити нові способи управління.

Після запуску Worldcoin Foundation збиратиме пропозиції та працюватиме зі спільнотою над тим, як World ID та токен WLD повинні взаємодіяти в моделі управління Worldcoin.

Загалом, заплановано викарбувати 10 млрд WLD; станом на зараз в обігу близько 100 млн токенів (~1%). Кожен тиждень відбувається роздача грантів користувачам — наступна запланована на 31 липня.

Загалом, весь пул токенів має бути розподілений наступним чином:

75% токенів отримають користувачі Worldcoin.

9,8% токенів отримає команда початкових розробників.

13,5% токенів отримають інвестори TFH*.

1,7% токенів залишаться в резерві TFH.

*TFH — Tools for Humanity — компанія-засновник Worldcoin

WLD — це токен ERC-20 на базі Ethereum. Користувачі отримуватимуть гранти у мережі Optimism Mainnet, тому більшість транзакцій WLD, ймовірно, проводитиметься в мережі Optimism.

Фінансові показники WLD та прогнози

Торгівля нативним токеном WLD розпочалася з відмітки в $1,9235. Протягом двох годин після запуску вартість досягла $3,3115 (+72%). Ціновий стрибок пов'язаний з паралельним лістингом токена на провідних централізованих біржах (Binance, Kucoin…). Надалі вартість WLD стабілізувалася в області $2,0.

Капіталізація Worldcoin на момент публікації складає ~$217 млн, додавши близько $17 млн. упродовж двох днів.

Графік зміни вартості WLD

Джерело: Coinmarketcap

Щодо прогнозів за WLD, то вони будуть невтішними. Попри те, що інфляція проєктом не передбачена (протягом 15 років), в обігу знаходиться 1% токенів від загальної кількості, а це означає, що з кожним розподілом грантів (раз на тиждень) серед користувачів, ціновий тиск зростатиме. Фактично, це буде інфляція, розмір якої залежатиме від кількості нових користувачів, що доєдналися до мережі.

Ситуація може змінитися, якщо спільнотою буде прийнято рішення про розширення області застосування WLD.

Оскільки, ймовірно, переважна більшість операцій з WLD відбуватиметься в мережі Optimism, то це позитивно позначиться на вартості OP.

Worldcoin у світі та Україні

Поки що повноцінно використовувати Worldcoin в Україні неможливо. Вся справа у відсутності Orb-операторів, що проводять сканування райдужної оболонки ока. Найближчий до нашої країни оператор знаходиться в Польщі.

Без генерації World ID фактично всі функції додатка заблоковані. Втім, його можна завантажити та пройти верифікацію за номером телефону та email. Потім очікувати на появу Orb, або поїхати за кордон для створення цифрового ідентифікатора. Отримати грант без World ID також не можливо.

У світі вже багато людей звернули увагу на проєкт. Станом на зараз понад 2 млн користувачів Worldcoin створили World ID. У 34 країнах є Orb-оператори.

Попри відносно незначну географію розповсюдження Orb, серед користувачів проєкту є представники 120 країн світу. За останній тиждень було створено близько 50 тисяч нових акаунтів. Зараз працюють 298 Orb-операторів, 2000 Orb виготовлено і вони очікують свого запуску.

Плюси та мінуси нового проєкту

Більшість критиків вказують на можливі проблеми з отриманням та зберіганням даних. Зокрема, що особисті дані людей, які погодились сканувати око та отримати в обмін на це монети, можуть опинитись у людей з нечистими намірами. Worldcoin натомість запевняє, що не збирає відомості про конкретних людей. Втім, побоювання залишаються, цьому сприяли й повідомлення про злам оператора пристрою Orb, які з'явилися в травні 2023 року.

Переваги ж від використання World ID лежать на поверхні: не потрібно зберігати паролі від криптогаманця (сід-фрази), зникає ризик втратити доступ до своїх цифрових активів, не потрібні паролі для входу на платформи, немає необхідності реєструватися в соціальних мережах… Для засновників платформ, соціальних медіа та Web 3.0 цифрова ідентифікація людини полегшує боротьбу з ботами — проблема, яка стає все актуальнішою в епоху великих мовних моделей на базі штучного інтелекту.