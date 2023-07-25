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25 липня 2023, 8:10 Читать на русском

Президент підписав закон про запровадження е-акцизу на алкоголь та цигарки

Президент підписав законопроєкт № 8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Президент підписав законопроєкт № 8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

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Головне про законопроєкт

Е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Читайте:Рада ухвалила закон про запровадження е-акцизу на алкоголь та цигарки

Створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Джерело: Мінфін
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