Президент підписав законопроєкт № 8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
Президент підписав закон про запровадження е-акцизу на алкоголь та цигарки
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Головне про законопроєкт
Е-марка надасть можливість:
- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
- контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
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Створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:
- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Джерело: Мінфін
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