Україна планує вже наступного тижня націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані з цим питанням джерела.
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
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За словами українського високопосадовця, який говорив на умовах анонімності, націоналізація Сенс Банку відбудеться у середині липня.
Минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Він дозволяє державі націоналізувати Сенс Банк.
На цьому тижні Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній, більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.
Серед них — люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського Сенс Банку.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що номінальний власник акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.
Коментарі - 12
две недели назад и даже дату
озвучивал — 30.06.23
В прошлый раз не сложилось…
Акционеры не согласны с выкупом по номиналу и угрожают отсудить компенсацию сверх номинальной стоимости акций.
P. S. Оказывается, что украинцам больше некуда девать бюджетные деньги, как выкупать Альфа-банк у Фридмана.
P. P. S. При ликвидации укрбанка никаких выплат акционерам от государства Украина обычно не «светит».
его предыдущему владельцу
ничего не компенсируют.
«Национализация» Альфа (Сенс-банка) — это выкуп банка по номинальной стоимости у акционеров…
Во время войны ни один российский банк в Украине не стоит даже своего номинала акций, поэтому в закон «протащили» норму о выкупе акций по номиналу …
2. Докапитализация
3. Генерация убытков
Некуда больше деньги
девать во время войны…
Граждане добавят на ВСУ,
а деньги бюджета пойдут
гражданину поссии в оплату
акций его банка…
Простой вопрос, почему не разрешить продажу банка?
Простой ответ — у арахамий нет столько денег для покупки успешного бизнеса.
И зачем продавать какому то Онасису, если можно взять самому? Так не останавливайтесь, любимый лозунг пролетариата — кто не с нами, тот против нас! (евангелие от Марка).
Единство в многообразии? Не, не слышал 😂