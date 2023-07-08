Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg

Україна планує вже наступного тижня націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані з цим питанням джерела.

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За словами українського високопосадовця, який говорив на умовах анонімності, націоналізація Сенс Банку відбудеться у середині липня.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Він дозволяє державі націоналізувати Сенс Банк.

На цьому тижні Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній, більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.

Серед них — люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського Сенс Банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що номінальний власник акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.