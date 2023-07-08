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8 липня 2023, 11:05 Читать на русском

Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg

Україна планує вже наступного тижня націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані з цим питанням джерела.

Україна планує вже наступного тижня націоналізувати Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена.
Фото: sensebank.com.ua

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За словами українського високопосадовця, який говорив на умовах анонімності, націоналізація Сенс Банку відбудеться у середині липня.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Він дозволяє державі націоналізувати Сенс Банк.

На цьому тижні Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній, більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.

Серед них — люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського Сенс Банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що номінальний власник акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

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0
bonv
bonv
8 липня 2023, 11:23
#
Будуть довготривалі суди.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 липня 2023, 12:04
#
Bloomberg уже сообщал об этом
две недели назад и даже дату
озвучивал — 30.06.23

В прошлый раз не сложилось…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 липня 2023, 12:13
#
Национализация Сенс-банка после внесения всех изменений в законодательство подразумевает выкуп акций у акционеров по номинальной стоимости.
Акционеры не согласны с выкупом по номиналу и угрожают отсудить компенсацию сверх номинальной стоимости акций.
P. S. Оказывается, что украинцам больше некуда девать бюджетные деньги, как выкупать Альфа-банк у Фридмана.
P. P. S. При ликвидации укрбанка никаких выплат акционерам от государства Украина обычно не «светит».
+
0
lenta19
lenta19
8 липня 2023, 12:28
#
Для того і здійснюється викуп по номіналу, щоб мінімізувати ризики програшу в суді акціонерам.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 липня 2023, 12:38
#
При национализации актива,
его предыдущему владельцу
ничего не компенсируют.

«Национализация» Альфа (Сенс-банка) — это выкуп банка по номинальной стоимости у акционеров…

Во время войны ни один российский банк в Украине не стоит даже своего номинала акций, поэтому в закон «протащили» норму о выкупе акций по номиналу …
+
0
bonv
bonv
8 липня 2023, 12:40
#
Конфіскація і крапка!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 липня 2023, 12:45
#
1. Конфискация
2. Докапитализация
3. Генерация убытков
+
0
Ranet
Ranet
8 липня 2023, 13:15
#
Последний пункт не по Фрейду, а по существу 😂
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0
lenta19
lenta19
8 липня 2023, 13:25
#
Стаття 41 Конституції України. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 липня 2023, 12:40
#
Lenta19

Некуда больше деньги
девать во время войны…
Граждане добавят на ВСУ,
а деньги бюджета пойдут
гражданину поссии в оплату
акций его банка…
+
+15
lenta19
lenta19
8 липня 2023, 13:17
#
Колись в школі на уроці історії (90-ті рр.) вчитель розповідав, що націоналізація проведена більшовиками після 1917 р. — це повне фееее. І що насправді націоналізація передбачає виплату компенсації. Наскільки я розумію на наступному тижні запланована націоналізація, а не конфіскація. Більшовиків попрошу вийти. І не плюндрувати інвестиційний імідж України
+
0
Ranet
Ranet
8 липня 2023, 13:33
#
Санкции введены.
Простой вопрос, почему не разрешить продажу банка?
Простой ответ — у арахамий нет столько денег для покупки успешного бизнеса.
И зачем продавать какому то Онасису, если можно взять самому? Так не останавливайтесь, любимый лозунг пролетариата — кто не с нами, тот против нас! (евангелие от Марка).
Единство в многообразии? Не, не слышал 😂
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