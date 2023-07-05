Голова Київміськбуду виїхав за кордон із довідкою про інвалідність та підкорив Еверест. У пресслужбі прокоментували

Голова будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом із дружиною у травні цього року підкорив вершину Еверест, йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info .

Що відомо

За даними розслідування, Кушнір покинув Україну 27 лютого 2022 року, виїхавши з України до Угорщини через пункт «Вилок». За кордоном він пробув до середини квітня минулого року.

Загалом з лютого 2022 року Кушнір провів за кордоном вісім місяців.

Також у розслідуванні йдеться, що Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест.

«От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоровʼя і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, — загадка», — наголошується в розслідуванні.

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Коментар пресслужби

Я зазначили у пресслужбі Київміськбуду, Кушнір дійсно має третю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, відповідно до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України.

«Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два „восьмитисячника“ та сім „семитисячників“.Підкорення Евересту було мрією І. Кушніра, яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу», — зазначили там.

Крім того, компанії наголосили, що Київміськбуд був і є флагманом вітчизняної будівельної галузі та надалі у повному обсязі виконуватиме усі зобовʼязання перед інвесторами та партнерами, будуватиме нові будинки для киян.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.

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Роботи не відновляться, доки не будуть знайдені джерела фінансування, заявив у середині квітня президент компанії Ігор Кушнір.

Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.