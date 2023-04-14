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Змінити мову на русский

14 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

Київміськбуд не може відновити будівництво у повному обсязі. Просить докапіталізацію на 1 мільярд з бюджету Києва

Компанія Київміськбуд наразі не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Про це президент Київміськбуду Ігор Кушнір заявив у Facebook.

Компанія Київміськбуд наразі не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі.
Фото: pixabay.com

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Причини

Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

«З цих причин взимку Київміськбуд був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата „розстрочниками“ все ж таки першочергове», — зазначив Кушнір.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб відновити фінансове здоров'я компанії і Київміськбуд почав будувати нормальними темпами.

Викуп нерухомості та докапіталізація

Зокрема, очікується, що у Київміськбуду викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста.

Крім того, на розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації компанії на 1 млрд грн.

Також триває робота з банками щодо реструктуризації заборгованості.

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Звернення до інвесторів

Кушнір також закликав покупців відновити виплати за програмами розстрочки.

«Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете „почніть будувати, почнемо платити“. Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня», — наголосив голова Київміськбуду.

Кушнір пообіцяв, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому покупці придбали квартиру.

«У довоєнні часи ми часто говорили про те, що „КМБ завжди добудовує до кінця“. І сьогодні робимо все можливе, щоб цей девіз залишився беззаперечним», — додав він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в січні Київміськбуд відновив роботу на 10 із 22 довоєнних будмайданчиках. За підсумками 2022 року здано в експлуатацію 101,7 тис. квадратних метрів житла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+71
Lamo
Lamo
14 квітня 2023, 10:40
#
Очманіти… СБУ не бажає цю піраміду під дахом КМДА перевірити та пару десятків чиновників та менеджерів посадити з конфіскацією? Гроші одразу знайдуться.
+
+12
kadaad1988
kadaad1988
14 квітня 2023, 10:54
#
Если эти хапуги снизили бы ценники на новостройки до реальных, а это максимум 500 долларв за квадрат их пустых коробок, то продажи бы восстановились. Ну и естественно было бы неплохо создать реестр покупателей, что бы наше ворье из чинуш и власти не скупало бы на наворованное сотни квартир.
+
0
bonv
bonv
14 квітня 2023, 11:29
#
А тим часом ціни на новобудови продовжують зростати…
+
+27
Abramon
Abramon
14 квітня 2023, 11:47
#
Ви головне купуйте котловани, а будувати то таке…
+
+27
Сергій Т
Сергій Т
14 квітня 2023, 11:53
#
Київміськбуд не одноразово був помічений у шахрайських схемах, тому довіри до нього немає.
+
+57
Бедный папа
Бедный папа
14 квітня 2023, 11:58
#
— «Ничего не будем делать, причешем, покрасим и забыли»
— «Во время войны можно сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего»
— «Будут мне е*ные инвестора во время войны рассказывать что мне делать что не делать»

https://i-ua.tv/news/80161-v-kyievi-cherhovyi-skandal-z-kyivmiskbudom-kerivnytstvo-kompanii-znushchaietsia-z-investoriv-video
+
0
Abramon
Abramon
14 квітня 2023, 13:26
#
Чудове відео про «злобудовників», в цьому вся суть заробітку. Кушнір правду сказав, що по законодавству повинні були сидіти вже п’ять років з Микитасем та «інвєсторами-котлованщиками», які є його корифанами та скупили котловани, а подати звіт де взяли кошти не можуть. Не виправдовую Кушніра, але ж Микитась до цього так само «кинув».
+
0
seaman
seaman
14 квітня 2023, 13:27
#
Доки немає роботи та грошей, керівництво КМБ може захищати Украіну. Чим швидше буде перемога, тим швидше треба буде будувати житло. Здається від мобілізаціі тільки заброньовані ті, хто корисний для краіни на своєму місці, а тут яка користь зараз?
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