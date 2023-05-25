Київрада вирішила перевірити Київміськбуд

Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info. За це на засіданні в четвер, 25 травня, проголосували 80 столичних депутатів.

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Що відомо

Проголосоване рішення передбачає створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності ПрАТ «ХК Київміськбуд», а також інформації, оприлюдненої у розслідуванні.

Згідно з проєктом рішення, головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.

Київміськбуд — найбільший забудовник столиці, його основний акціонер — територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%.

Раніше глава компанії повідомляв, що компанія не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

Передісторія

19 травня видання Bihus.info опублікувало розслідування, в якому стверджується, що землю Київміськбуду у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.