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28 червня 2023, 12:45 Читать на русском

Sense Bank після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку — ЗМІ

Після переходу Sense Bank у держвласність, що може статися вже найближчими днями, установу може очолити Галина Пахачук. У 2016−2021 роках вона була заступницею голови правління Приватбанку. Про це розповіли пʼятеро співрозмовників Forbes із трьох різних держустанов та серед менеджерів, дотичних до чинних акціонерів банку.

Після переходу Sense Bank у держвласність, що може статися вже найближчими днями, установу може очолити Галина Пахачук.

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Що відомо

Вибір на користь Пахачук, ймовірно, обумовлений досвідом в іншому націоналізованому держбанку — «Приваті». Пахачук працювала в банку з моменту націоналізації наприкінці 2016-го до середини 2021-го. З липня 2017-го по лютий 2018-го була виконувачем обовʼязків голови правління установи.

Зараз Пахачук очолює департамент фінансового контролінгу Національного банку.

Співрозмовники Forbes, які назвали Пахачук як ймовірну СЕО Sense Bank, не уточнили, хто увійде до її топменеджерської команди.

Читайте: Націоналізація Сенс Банку: що це змінить для фінансової системи і вкладників

Пахачук зазначила Forbes, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про своє призначення у Sense Bank.

Процес націоналізації може розпочатися вже найближчої пʼятниці, 30 червня, зазначають четверо зі співрозмовників. Однак точну дату ще не визначено, додає високопосадовець в одній із фінансових держструктур, що попросив не згадувати його імені у цій статті через сенситивність теми.

Нагадаємо

29 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати банки, стосовно акціонерів яких запроваджені міжнародні або українські санкції. Під це визначення підпадає саме Sense Bank. 16 червня президент підписав цей закон, чим відкрив шлях до націоналізації банку.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+5
Kharakternyk
Kharakternyk
28 червня 2023, 13:17
#
Тобто Беня:)
+
+30
NicolaZnow
NicolaZnow
28 червня 2023, 13:43
#
Міжнародний партнер, нерезидент, громадянин Ізраїлю …
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 червня 2023, 13:47
#
Ну… в нас і президент і зам і премʼєр і міністр оборони і ціла купа нардепів… Про олігархів взагалі промовчу… Нам не звикати.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
28 червня 2023, 13:56
#
Не знав, що президент має громадянство іншої країни. Буду вдячний, якщо дасте посилання, де про це можна почитати :)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 червня 2023, 15:33
#
Я маю на увазі національнісь. Але в багатьох, думаю, є й паспорти, але про це вам ніхто не скаже.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 червня 2023, 14:41
#
Уряд, НБУ та Фонд гарантування вкладів майже
готові до націоналізації Альфа(Сенс-банка).
За інформацією співрозмовників Forbes,
дотичних до процесу, перехід банку
в державну власність може
стартувати вже 30 червня 2023 року.

Оріентовно, 1 та 2 липня 2023 року
банківські картки Альфа(Сенс-банка)
не будуть працювати, як і банкомати
і термінали поповнення Альфа(Сенс-банка).
+
0
bonv
bonv
28 червня 2023, 14:54
#
Зелені мутки в дії.
+
0
matroskin
matroskin
28 червня 2023, 15:29
#
«У 2016−2021 роках вона була заступницею голови правління Приватбанку. «
Ви хоч читайте, раз не цитату вставляєте. :)
+
0
matroskin
matroskin
28 червня 2023, 15:27
#
Розвалили Приват, розвалимо й Альфу.
Все що попадає в руки державі приречене.
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