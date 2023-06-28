Sense Bank після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку — ЗМІ

Після переходу Sense Bank у держвласність, що може статися вже найближчими днями, установу може очолити Галина Пахачук. У 2016−2021 роках вона була заступницею голови правління Приватбанку . Про це розповіли пʼятеро співрозмовників Forbes із трьох різних держустанов та серед менеджерів, дотичних до чинних акціонерів банку.

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Що відомо

Вибір на користь Пахачук, ймовірно, обумовлений досвідом в іншому націоналізованому держбанку — «Приваті». Пахачук працювала в банку з моменту націоналізації наприкінці 2016-го до середини 2021-го. З липня 2017-го по лютий 2018-го була виконувачем обовʼязків голови правління установи.

Зараз Пахачук очолює департамент фінансового контролінгу Національного банку.

Співрозмовники Forbes, які назвали Пахачук як ймовірну СЕО Sense Bank, не уточнили, хто увійде до її топменеджерської команди.

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Пахачук зазначила Forbes, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про своє призначення у Sense Bank.

Процес націоналізації може розпочатися вже найближчої пʼятниці, 30 червня, зазначають четверо зі співрозмовників. Однак точну дату ще не визначено, додає високопосадовець в одній із фінансових держструктур, що попросив не згадувати його імені у цій статті через сенситивність теми.

Нагадаємо

29 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати банки, стосовно акціонерів яких запроваджені міжнародні або українські санкції. Під це визначення підпадає саме Sense Bank. 16 червня президент підписав цей закон, чим відкрив шлях до націоналізації банку.