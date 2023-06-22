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22 червня 2023, 18:35 Читать на русском

Visa і MasterCard планують підняти вартість послуг під час війни. Бізнес звернувся до влади

Асоціація рітейлерів України вкотре звертається до влади, міжнародних платіжних систем MasterCаrd та VISA, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) до кінця дії воєнного стану. Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU).

Асоціація рітейлерів України вкотре звертається до влади, міжнародних платіжних систем MasterCаrd та VISA, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) до кінця дії воєнного стану.
Фото: freepik.com

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«Асоціація рітейлерів України вкотре звертається до влади, міжнародних платіжних систем MasterCаrd та VISA, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) до кінця дії воєнного стану», — йдеться в заяві.

За інформацією RAU, згідно повідомлень від фінансових установ, які надходять до бізнесу, з 1 липня 2023 року ставка інтерчейндж підвищиться до 0,9%. Відповідно, зросте і комісія за еквайринг, яку сплачує бізнес за кожну безготівкову операцію банкам та платіжним системам.

В асоціації наголошують, що поточна економічна ситуація не сприяє тому, аби підприємці закладали підвищені розміри інтерчейндж і комісії за еквайринг у власні витрати.

«Український бізнес вважає, що поточний рівень ставки інтерчейндж на рівні 0,7% є економічно обґрунтованим та компромісним для всіх сторін. Це дозволяє рітейлерам не збільшувати свої витрати та стримувати зростання цін, а банкам та платіжним системам заробляти на наданих послугах з еквайрингу», — підкреслили в RAU.

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Окрім того, українські рітейлери просять — не застосовувати умови Меморандуму між платіжними системами та Національним банком, який було підписано у липні 2021 року, до закінчення воєнного стану. Цей документ передбачав графік зміни ставки інтерчейндж до липня 2023 року.

В RAU зазначили, що меморандум, до якого сьогодні апелюють міжнародні платіжні системи, був підписаний в умовах мирного часу. Він не враховував обставини, у яких українці та бізнес перебувають вже другий рік повномасштабної війни. Отже, питання відновлення дії Меморандуму та передбаченого графіку повинно відбуватись не раніше, ніж скасування в країні воєнного стану.

«В умовах війни є незрозумілою така позиція глобального бізнесу, частки якого в Україні становлять близько 99,4% ринку (45,5% Visa Inc. та 53,9% MasterCard Inc. відповідно), при цьому, ці компанії майже не постраждали під час війни, оскільки є глобальними гравцями, зокрема: чистий прибуток Visa Inc. за 2022 рік складає - $14,96 млрд, а чистий прибуток MasterCard Inc. — $9,93 млрд», — йдеться в повідомленні.

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Також українські рітейлери просять Офіс Президента України, Кабінет міністрів України та Національний банк України втрутитися у ситуацію. Адже вже тривалий час її не вдається врегулювати ринковими методами.

«Ринок платіжних послуг є монополізованим двома платіжними системи, тож для українських підприємців немає жодної альтернативи для пошуку інших компаній, які б забезпечили надання цих послуг», — зазначили рітейлери.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
22 червня 2023, 18:47
#
Тому що спот курс USD/UAH:CUR Х-КУРС долар-гривня, вже давно 36.9500
Враховують ризики
+
0
matroskin
matroskin
22 червня 2023, 19:42
#
Таке враження наче «Асоціація рітейлерів України» це торговці шаурмою.
Ще хай в сільську раду напишуть скаргу, що в Apple телефони дорогі.
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