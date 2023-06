Visa і MasterCard планують підняти вартість послуг під час війни. Бізнес звернувся до влади

► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Асоціація рітейлерів України вкотре звертається до влади, міжнародних платіжних систем MasterCаrd та VISA, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) до кінця дії воєнного стану», — йдеться в заяві.

За інформацією RAU, згідно повідомлень від фінансових установ, які надходять до бізнесу, з 1 липня 2023 року ставка інтерчейндж підвищиться до 0,9%. Відповідно, зросте і комісія за еквайринг, яку сплачує бізнес за кожну безготівкову операцію банкам та платіжним системам.

В асоціації наголошують, що поточна економічна ситуація не сприяє тому, аби підприємці закладали підвищені розміри інтерчейндж і комісії за еквайринг у власні витрати.

«Український бізнес вважає, що поточний рівень ставки інтерчейндж на рівні 0,7% є економічно обґрунтованим та компромісним для всіх сторін. Це дозволяє рітейлерам не збільшувати свої витрати та стримувати зростання цін, а банкам та платіжним системам заробляти на наданих послугах з еквайрингу», — підкреслили в RAU.

Читайте також: В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу — дослідження Світового банку

Окрім того, українські рітейлери просять — не застосовувати умови Меморандуму між платіжними системами та Національним банком, який було підписано у липні 2021 року, до закінчення воєнного стану. Цей документ передбачав графік зміни ставки інтерчейндж до липня 2023 року.

В RAU зазначили, що меморандум, до якого сьогодні апелюють міжнародні платіжні системи, був підписаний в умовах мирного часу. Він не враховував обставини, у яких українці та бізнес перебувають вже другий рік повномасштабної війни. Отже, питання відновлення дії Меморандуму та передбаченого графіку повинно відбуватись не раніше, ніж скасування в країні воєнного стану.

«В умовах війни є незрозумілою така позиція глобального бізнесу, частки якого в Україні становлять близько 99,4% ринку (45,5% Visa Inc. та 53,9% MasterCard Inc. відповідно), при цьому, ці компанії майже не постраждали під час війни, оскільки є глобальними гравцями, зокрема: чистий прибуток Visa Inc. за 2022 рік складає - $14,96 млрд, а чистий прибуток MasterCard Inc. — $9,93 млрд», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: Податковий комітет ВР підтримав повернення перевірок та штрафів для бізнесу

Також українські рітейлери просять Офіс Президента України, Кабінет міністрів України та Національний банк України втрутитися у ситуацію. Адже вже тривалий час її не вдається врегулювати ринковими методами.

«Ринок платіжних послуг є монополізованим двома платіжними системи, тож для українських підприємців немає жодної альтернативи для пошуку інших компаній, які б забезпечили надання цих послуг», — зазначили рітейлери.