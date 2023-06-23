Головне за тиждень: Ukraine Recovery Conference, 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії та зношені долари і євро

Фондовий ринок Туреччини минулого року зріс на неймовірні 200%, а середня ціна на нерухомість — на 160,6%. Однак, таке зростання відбувається на фоні не менш шаленого падіння місцевої валюти, яка з 2018 року втратила 80% своєї вартості, та зростання споживчих цін — плюс 64% за результатами минулого року. Чи можна на цьому заробити і як, розбирався «Мінфін».

Ukraine Recovery Conference: 5 ключових перемог, які Україна везе із собою із Лондона

В Лондоні завершила роботу міжнародна конференція з відбудови України Ukraine Recovery Conference. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко назвала 5 ключових перемог, які здобула Україна.

Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Що він передбачає

Сьогодні, 23 червня, набув чинності новий, одинадцятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. У Міністерстві закордонних справ Естонії запевнили, що й далі продовжуватимуть підвищувати ціну війни для агресора доти, «поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії».

У банкоматах Приватбанку забувають 1 млн карток на рік: де живуть найбільш розсіяні клієнти

У банкоматах Приватбанку люди забувають у середньому близько 2 тис. карток на день, переважна більшість з них (80%) — картки самого Приватбанку. Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку із роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Великі банки розповіли, коли почнуть підвищувати дохідність валютних депозитів

Великі банки продовжують змінювати депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Передусім, це стосується гривневих вкладів, дохідність за якими продовжує зростати. Як довго зберігатиметься цей тренд у фінустановах із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Боржникам за комунальні послуги заборонять купувати авто — урядовий законопроєкт

7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ.

«Мінфін» почав формувати свій консервативний портфель: розповідаємо про першу акцію

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі, щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Дякуємо усім читачам, які проголосували за суму стартової інвестиції. Завдяки вашим голосам ми розпочнемо з $1 тис. Першу акцію до нашого консервативного портфелю вже придбано. Розповідаємо, що «купили» і як ціна на новий актив вже встигла змінитися за тиждень.

ВВП не дорахується 0,2%: НБУ прорахував для Мінфіну економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

Згідно з першою оцінкою Нацбанку, через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%. Про це йдеться в офіційній відповіді НБУ на запит «Мінфіну».

«Негарні» долари: хто заробляє на їхньому обміні і що робити громадянам

Влада, схоже, всерйоз взялася за обмінники та банки, які не бажають приймати «негарні» долари. Учора ввечері НБУ оголосив про запровадження санкцій для тих, хто відмовлятиме в обміні нормальних (незношених/пошкоджених) купюр і прийомі на інкасо старих банкнот. Регулятор порадив громадянам активно здавати порушників, і запровадив для них серйозні штрафи. Чому довкола цієї теми виник такий ажіотаж і як можуть розвиватися події далі, розповість «Мінфін».

Зношені долари та євро: НБУ штрафуватиме банки та обмінники за відмову в обміні валюти

З метою врегулювання непорозумінь під час здійснення валютно-обмінних операцій та мінімізації впливу людського фактору під час визначення ступеня зношеності іноземної валюти Нацбанк здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення ситуації.

НБУ дозволив резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів

З 21 червня 2023 року НБУ дасть можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

В НБУ розповіли, які пошкодженні долари та євро повинні банки приймати на інкасо

Нацбанк постановив, яку пошкоджену валюту повинні приймати банки та небанківські установи на інкасо.

До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

На основі аналізу макроекономічної ситуації в Україні валютний прогноз Райффайзен Банку передбачає збереження поточного офіційного курсу гривні до долара, або так званий стабілізаційний сценарій розвитку подій. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 31,4 мільярда

На аукціоні 20 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 31,40 млрд грн (в еквіваленті). Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації. Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні 2022 року. Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня.

BlackRock та JPMorgan працюють над фондом відновлення України

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock та американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase допомагають українському уряду створити банк реконструкції, щоб спрямовувати державний стартовий капітал на проєкти відновлення, які можуть залучити сотні мільярдів доларів приватних інвестицій.

Автокредитування: як змінилися ставки, терміни та умови видачі позик

В Україні зростають продажі іномарок та розгортаються автокредитні програми банків. У цьому сегменті домінує лише 4-ка банків і декілька фінкомпаній, а автолюбителям доводиться більше платити за позиками і робити початкові внески, що зросли. Але згодом фінансисти очікують помітного розширення ринку та покращення кредитних умов. «Мінфін» розбирався, як в Україні змінилося кредитування машин.