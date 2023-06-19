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19 червня 2023, 13:53 Читать на русском

BlackRock та JPMorgan працюють над фондом відновлення України

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock та американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase допомагають українському уряду створити банк реконструкції, щоб спрямовувати державний стартовий капітал на проєкти відновлення, які можуть залучити сотні мільярдів доларів приватних інвестицій, пише Forbes з посиланням на Financial Times.

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock та американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase допомагають українському уряду створити банк реконструкції, щоб спрямовувати державний стартовий капітал на проєкти відновлення, які можуть залучити сотні мільярдів доларів приватних інвестицій, пише Forbes з посиланням на Financial Times.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниФонд відновлення УкраїниФонд розвитку України перебуває на стадії планування, і очікується, що його не буде повністю запущено до закінчення війни з росією.
Фото: ukrayina.pl

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фонд відновлення України

Фонд розвитку України перебуває на стадії планування, і очікується, що його не буде повністю запущено до закінчення війни з росією. Але інвестори отримають попередню презентацію фонду цього тижня на лондонській конференції, спільно організованій урядами Великої Британії та України.

«Дуже багато з сьогоднішніх довгострокових проблем найкраще вирішуються за допомогою змішаного фінансування, і це одна з них. Вам потрібні ці кошти для масштабної мобілізації капіталу», — сказав віцеголова BlackRock Філіп Хільдебранд.

Уряд залучив консалтинговий підрозділ BlackRock у листопаді, щоб визначити, як найкраще залучити капітал для відбудови, а потім у лютому додався JPMorgan. Президент України Володимир Зеленський оголосив минулого місяця, що країна працює з двома фінансовими групами та консультантами McKinsey.

Офіційної мети зі збору коштів не встановлено, але джерела, знайомі з дискусіями, кажуть, що фонд прагне залучити недорогий капітал від урядів, донорів і міжнародних фінансових установ та використати його для залучення у 5−10 разів більше приватних інвестицій.

Фінансисти проконсультувалися з інвесторами з приватного та державного секторів і виявили, що вони хочуть допомогти Україні, але з підозрою ставляться до сфери держуправління, відсутності прозорості й ринків капіталу.

За словами BlackRock, Україні потрібен банк фінансування розвитку, щоб знайти інвестиційні можливості у таких секторах, як інфраструктура, клімат і сільське господарство, та зробити їх привабливими для пенсійних фондів та інших довгострокових інвесторів й кредиторів.

«Фонд створюється також для того, щоб надати інвесторам з державного та приватного секторів можливість інвестувати у конкретні проєкти і сектори», — сказав Стефан Вейлер, голова відділу ринків боргового капіталу JPMorgan у Центральній Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Структура передбачатиме, щоб фонд використовував дешевші державні гроші, відомі як концесійний капітал, для здійснення початкових інвестицій і покриття перших збитків. Очікується, що для подолання занепокоєння інвесторів фонд укомплектує своє правління представниками міжнародних фінансових установ та урядів і найме фахівців із інвестицій для реалізації своєї стратегії.

Нагадаємо

Наразі в Україні діє шість фондів:

Фонд підтримки малого та середнього бізнесу
Гуманітарний фонд
Фонд підтримки армії
Фонд обслуговування та погашення державного боргу
Фонд відновлення та трансформації економіки
Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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Smehue4ki
Smehue4ki
19 червня 2023, 14:11
#
Головне, щоб тендери проводили іноземці, а не наші. Та й іноземні компанії могли б приймати участь
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 червня 2023, 14:11
#
В Одесской области сотрудник военкомата выстрелил при вручении повестки. Совсем поехали черти.
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0
Smehue4ki
Smehue4ki
19 червня 2023, 14:13
#
А чому він вистрелив?
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 червня 2023, 15:36
#
Проблемы с головой,синдром вахтера,взбурлили горячие гены полицая,абсолютное отсутствие наказания,поощрение подобного с офиса монтаны.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 червня 2023, 14:16
#
Но для этого нужно физически уничтожить 800 тыс.коррумпированных чиновников.
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0
yarg
yarg
19 червня 2023, 16:09
#
При том что чиновников у нас всего тысяч около 20−30 , то это нужно и всех европейских еще перебить…
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Qwerty1999
Qwerty1999
19 червня 2023, 17:09
#
Артем Сабуров

Не высасывайте цифры из пальца.

Чиновников по всей Украине
на начало 2 квартала 2023 г
было около 172тыс на всю страну.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 червня 2023, 15:57
#
Бесполезный му$0р. Для чего эта прослойка существует за наши налоги? https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/636146-v_krivom_roge_mahory_ustroili_dtp_i_nachali_razborki_politsija_he_okazalasj_bespomoshchnoj
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