BlackRock та JPMorgan працюють над фондом відновлення України

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock та американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase допомагають українському уряду створити банк реконструкції, щоб спрямовувати державний стартовий капітал на проєкти відновлення, які можуть залучити сотні мільярдів доларів приватних інвестицій, пише Forbes з посиланням на Financial Times .

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фонд відновлення України

Фонд розвитку України перебуває на стадії планування, і очікується, що його не буде повністю запущено до закінчення війни з росією. Але інвестори отримають попередню презентацію фонду цього тижня на лондонській конференції, спільно організованій урядами Великої Британії та України.

«Дуже багато з сьогоднішніх довгострокових проблем найкраще вирішуються за допомогою змішаного фінансування, і це одна з них. Вам потрібні ці кошти для масштабної мобілізації капіталу», — сказав віцеголова BlackRock Філіп Хільдебранд.

Уряд залучив консалтинговий підрозділ BlackRock у листопаді, щоб визначити, як найкраще залучити капітал для відбудови, а потім у лютому додався JPMorgan. Президент України Володимир Зеленський оголосив минулого місяця, що країна працює з двома фінансовими групами та консультантами McKinsey.

Офіційної мети зі збору коштів не встановлено, але джерела, знайомі з дискусіями, кажуть, що фонд прагне залучити недорогий капітал від урядів, донорів і міжнародних фінансових установ та використати його для залучення у 5−10 разів більше приватних інвестицій.

Фінансисти проконсультувалися з інвесторами з приватного та державного секторів і виявили, що вони хочуть допомогти Україні, але з підозрою ставляться до сфери держуправління, відсутності прозорості й ринків капіталу.

За словами BlackRock, Україні потрібен банк фінансування розвитку, щоб знайти інвестиційні можливості у таких секторах, як інфраструктура, клімат і сільське господарство, та зробити їх привабливими для пенсійних фондів та інших довгострокових інвесторів й кредиторів.

«Фонд створюється також для того, щоб надати інвесторам з державного та приватного секторів можливість інвестувати у конкретні проєкти і сектори», — сказав Стефан Вейлер, голова відділу ринків боргового капіталу JPMorgan у Центральній Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Структура передбачатиме, щоб фонд використовував дешевші державні гроші, відомі як концесійний капітал, для здійснення початкових інвестицій і покриття перших збитків. Очікується, що для подолання занепокоєння інвесторів фонд укомплектує своє правління представниками міжнародних фінансових установ та урядів і найме фахівців із інвестицій для реалізації своєї стратегії.

Нагадаємо

Наразі в Україні діє шість фондів:

Фонд підтримки малого та середнього бізнесу

Гуманітарний фонд

Фонд підтримки армії

Фонд обслуговування та погашення державного боргу

Фонд відновлення та трансформації економіки

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури