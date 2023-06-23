Turcorn чи вілла біля моря: що купують іноземці в Туреччині

Фондовий ринок Туреччини минулого року зріс на неймовірні 200%, а середня ціна на нерухомість — на 160,6%. Однак, таке зростання відбувається на фоні не менш шаленого падіння місцевої валюти, яка з 2018 року втратила 80% своєї вартості, та зростання споживчих цін — плюс 64% за результатами минулого року. Чи можна на цьому заробити і як, розбирався «Мінфін».

Невдовзі після виборів голови держави, на яких вкотре переміг Реджеп Тайїп Ердоган, новий віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз повідомив про стратегічну мету — збільшити ВВП на душу населення в країні з нинішніх $10,7 тис. до $13 тис. «Ми хочемо перемістити Туреччину до групи країн із вищим доходом. Будемо проводити сильну економічну політику», — наголосив він.

Голова Офісу з інвестицій Адміністрації президента Туреччини Бурак Даглиоглу нещодавна повідомив, що його країна має намір довести свою частку на світовому ринку інвестицій до 1,5%. Вже цього року приплив прямих іноземних інвестицій може переважити показники минулого року, коли іноземні інвестори вклали у Туреччину $13,3 млрд.

Чи є у Туреччини можливості для такого прориву?

Турецьке економічне диво

Точкою відліку для економічного відродження Туреччини можна вважати 2002 рік, коли партія Ердогана прийшла до влади та сформувала однопартійний уряд. Невдовзі її лідер став прем'єр-міністром.

Якщо за підсумками 2001 року ВВП Туреччини становив $202 млрд (на 47% більше, ніж у сусідній Греції), то зараз економіка держави оцінюється у $905 млрд (у понад 4 рази перевищує грецьку). Саме ці кардинальні зміни дозволяють Ердогану раз за разом перемагати на виборах.

На початку століття держава реформувала банківську систему, яка згодом продемонструвала свою ефективність під час глобальної фінансової кризи 2008 року. Також Туреччина перейшла до плаваючого валютного курсу, зняла обмеження на приплив іноземного капіталу, посилила фіскальну дисципліну, збільшила незалежність Центрального банку та стабілізувала інфляцію.

Серед факторів, які дозволили швидше розвиватись бізнесу, — спрощення реєстрації та зняття бюрократичних обмежень на митниці. Також запроваджено програми для розвитку малого підприємництва.

Значна увага приділялась експорту, для чого в країні розвивались вільні економічні зони з податковими та валютними преференціями для інвесторів. Якщо у 2001 році обсяг експорту становив менше $55 млрд, то зараз сягає майже $300 млрд.

Одним із секторів, який почав активно розвиватись, став туризм. Насамперед, завдяки розбудові інфраструктури. У 2001 році кількість туристів в країні ледве перевищувала 11 млн, а в 2022 році їхня кількість сягнула вже 51 млн. За цим показником країна входить до десятки найвідвідуваніших країн світу.

Економічне зростання сприяло і зростанню благополуччя населення. За оцінками Світового банку, від 2006 року кількість людей в країні, що перебувають за межею бідності, знизилася вдвічі, хоча досі залишається значною — майже 10%.

Що відбувається в країні зараз

Незважаючи на досить низький показник ВВП на душу населення, Туреччина займає високе 19 місце у світі за розміром економіки.

Після глобального спаду через ковід у 2020 р. економіка країни демонструє стрімке зростання. У 2021 році вона додала 11%, а минулого року — ще 5,6%. Для порівняння: ВВП Польщі з однією з найдинамічніших економік Європи у 2022 р. зріс на 4,9%.

Водночас, за оцінками Світового банку, зростання продуктивності останніми роками сповільнюється, оскільки знизився імпульс реформ, а зусилля держави були спрямовані на підтримку зростання за допомогою кредитних бумів і стимулювання попиту, посилюючи внутрішню та зовнішню вразливість. В економіці є й низка інших значних проблем.

Ключові проблеми економіки

Слабка ліра та рекордна інфляція

З 2018 року місцева валюта втратила 80% своєї вартості — переважно, через зниження ставок місцевого центробанку в умовах зростаючої інфляції. У жовтні минулого року зростання споживчих цін сягнуло 24-річного максимуму в 85,5%, а потім знизилося до трохи менше 40% минулого місяця. Але зараз, схоже, країна повертається до традиційних методів боротьби з інфляцією.

22 червня Центральний банк Турецької Республіки різко підвищив ключову ставку — з 8,5 до 15% річних. Одночасно турецький ЦБ дав ринку жорсткий сигнал. «Жорсткість грошово-кредитної політики й надалі посилюватиметься в міру необхідності, своєчасно і поступово, доки не буде досягнуто значного поліпшення прогнозу щодо інфляції.

Показники інфляції ретельно відслідковуватимуться, і ЦБ продовжуватиме рішуче використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти, відповідно до своєї основної мети забезпечення стабільності цін", — наголошується в повідомленні.

Це перше посилення з березня 2021 року і перше рішення щодо ключової ставки, ухвалене турецьким ЦБ під керівництвом Хафізе Гайє Еркан. Про її призначення головою турецького Центробанку стало відомо на початку червня, за тиждень після перемоги на виборах Реджепа Таїпа Ердогана.

До роботи в турецькому Центробанку Еркан обіймала керівні посади в банках Goldman Sachs і First Republic. Експерти очікували, що з новим головою політика турецького регулятора стане традиційнішою — тобто ЦБ реагуватиме на прискорення інфляції підвищенням ставки. Сам Ердоган також зазначав, що даватиме новій економічній команді більше свободи дій, писав Bloomberg. Відповідно до опитування, проведеного Reuters, на кінець цього року ключова ставка турецького ЦБ сягне 30% річних, що має стримати інфляцію і подальшу девальвацію ліри.

Від'ємні валютні резерви

На початок червня валютні резерви Туреччини пішли в мінус на $5,7 млрд. Це досить незвичне явище, оскільки резерви можуть впасти до нуля, але їхній перехід у мінус дивує.

До таких наслідків призвело намагання втримати курс національної валюти шляхом розпродажу валюти, а також вигадана у 2021 році схема гарантування депозитів у лірі. Уряд зобов’язався компенсувати власникам вкладів у лірі будь-які збитки, якщо падіння обмінного курсу перевищить банківську відсоткову ставку. Тобто, якщо ліра щодо долара впаде на 20%, а відсоткова ставка за депозитом була 10% річних — ще 10% вкладнику виплатить держава. Як наслідок, ослаблення ліри проїдає все більшу діру у державних фінансах.

У Туреччини є ще близько 40 млрд резервів у золоті. Однак, ці заощадження менш ліквідні, і крім цього сума справді невелика. Для порівняння: резерви України до повномасштабного вторгнення росії становили близько $28 млрд.

Зовнішня та внутрішня політика

Туреччина знаходиться у неспокійному регіоні, межуючи з Сирією та Іраком. Війни, які виникають в цих країнах, призводять до величезних потоків біженців. Наразі у Туреччині їх налічується близько 4 млн.

У держави часто виникають суперечності на зовнішньополітичній арені. Вже тривалий час у Туреччини складні відносини зі США та низкою країн НАТО. Протидія вступу Швеції до Альянсу — черговий виток цього конфлікту.

Ще більше проблем в країні може виникнути через внутрішню політику. Ердоган будує авторитарну систему і вже неодноразово демонстрував, що його вказівки можуть призводити до фатальних економічних наслідків.

Потенціал економіки Туреччини

Незважаючи на всі складнощі, є низка факторів, які підтримують віру у великий потенціал турецької економіки.

Новий фінансовий блок

Окрім вже згаданої нової очільниці центробанку Зафізе Гайє Еркан, у Туреччині призначено і нового міністра фінансів Мехмета Шимшека. Він вже керував відомством у 2009−2015 роках і має досвід виходу з глобальної фінансової кризи. У своїй заяві перед ЗМІ він неодноразово називав серед головних принципів своєї роботи передбачуваність. Тож, про нестандартні рішення, які обвалили ліру у попередні роки, схоже, можна забути.

Крім цього, на думку експертів, нові керівники фінансового блоку будуть більш незалежними від Ердогана, ніж попередники.

Зростання населення

В той час, як населення країн Європи, Японії і навіть Китаю, скорочується, у Туреччині — зростає.

Цьому сприяють декілька факторів. У середньому одна жінка в країні народжує 2 дитини. Для порівняння: у Франції — 1,8, Німеччині — 1,6, а в Японії — 1,4. Крім цього, в державі зростає середня тривалість життя. Але головним чинником зростання населення є біженці. За прогнозом ООН, до 2050 року населення Туреччини сягне 93,5 млн осіб.

Зростання населення посилює конкуренцію за робочі місця, але, з іншого боку — підштовхує споживання, забезпечує зростання нерухомості та дозволяє підприємцям розширювати виробничі потужності.

Перетворення у газовий хаб

Держава експортує три чверті необхідних їй енергоресурсів, в тому числі майже всі необхідні нафту та газ. Ще 20 років тому Туреччина поставила собі за мету стати газовим хабом. Зараз вона як ніколи близька до реалізації цих планів. Завдяки зниженню постачання російського палива до Європи, держава домовилась про його закупівлю із суттєвими знижками. Також із 2018 року працює газопровід із Азербайджану TANAP, а з Туркменістаном та Іраном йдуть переговори про розбудову газотранспортних потужностей.

Туреччина розпочала видобуток блакитного палива у Чорному морі. Очікується, що цього року вона видобуде 4 млрд кубометрів газу, а у 2026 р. — вже 14−15 млрд, тобто майже стільки ж, скільки отримує за контрактом із газпромом.

Як інвестувати в Туреччину

Незважаючи на неоднозначну ситуацію в економіці, Туреччина залишається привабливою для багатьох інвесторів. Розберемо, які інструменти можуть використати ті, хто розраховує на її подальший злет.

Валюта

З попередньої частини статті вже зрозуміло, що від турецької ліри варто триматися подалі. Тривалий період її падіння, найімовірніше, ще не завершився, а грошей для підтримання курсової стабільності немає.

Звісно, може бути і певне зміцнення курсу на фоні посилення монетарної політики, але це зацікавить, радше, трейдерів, яким важлива волатильність. У довгостроковій перспективі переважають очікування подальшого ослаблення національної валюти.

Нерухомість

Зростання вартості нерухомості в Туреччині суттєво випереджає як знецінення ліри, так і середні показники інфляції.

За даними Центрального банку Турецької Республіки (ЦБРТ), минулого року середня ціна на житло у країні зросла на 160,6%. Це було найбільше зростання за багато років. Наприклад, у 2019 році вартість «квадрата» зросла всього на 2,9%, порівнюючи з 32,6% і 64% у 2020 та 2021 роках. В туристичній Анталії та Стамбулі зростання ще суттєвіше — 231% та 210% відповідно.

Ще більше вражає зростання ціни за останні 12 років — на 902%, що приблизно в 20 разів перевищує середнє зростання вартості житлової нерухомості в країнах ЄС.

Через війну та велику кількість біженців зріс попит на нерухомість в Туреччині серед українців. Минулого року наші співвітчизники придбали в країні понад 2,5 тис. будинків, а за обсягами придбання житла серед іноземців посіли шосте місце. Цього року українці за цим показником піднялися вже на 3 сходинку.

У довгостроковій перспективі нерухомість в країні, найімовірніше, продовжить дорожчати через зростання кількості населення та велику кількість іноземців, які хочуть оселитися в країні. Також зростає попит на житло через руйнівний землетрус на сході Туреччини, який стався на початку цього року.

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Водночас, багатьох українських покупців приваблює, насамперед, не інвестиційна перспектива, а можливість оселитися в країні на 2 роки за умови придбання нерухомості ціною від $50 тис.

Детальніше про інвестиції в нерухомість Туреччини «Мінфін» розповідав в окремій статті.

Венчурні інвестиції

На інвестиційному полі Туреччина може похизуватися шістьма «єдинорогами», тобто стартапами зі щорічними інвестиціями понад $1,5 млрд, — це електронна комерція, транспорт, IT-напрямок, зокрема, ігровий тощо.

Першого «єдинорога» вона отримала у 2020 році шляхом придбання Zynga Peak Games вартістю $1,8 млрд, компанії з виробництва мобільних ігор. Інші компанії — це Dream Games ($2,75 млрд), Hepsiburada ($3,9 млрд), Trendyol вартістю $16,5 млрд, що також став першим decacorn (компанія або стартап із оцінкою від $10 млрд до $50 млрд), компанія Getir — ще один decacorn вартістю $11,8 млрд. Для турецьких «єдинорогів» у світовій економіці навіть було введено окремий термін — Turcorn.

У Туреччині зареєстровано понад 6000 стартапів, куди дуже активно вкладаються іноземні інвестори. Нещодавно запущено краудінвестінгову платформу Fonbulucu, з'явилася рекордна кількість інвестфондів, інкубаторів та акселераторів — Innogate, Albaraka Garaj, Hackquarters, KWORKS, Türk Telekom Pilot тощо. І це все — у 2021−2022 роках, коли економіка Туреччини, згідно з думкою деяких фахівців, перебувала на межі дефолту.

Турецька стартап-екосистема активно розвивається останні декілька років, і у 2022 році вона посіла 10 місце в Європі та 46-те місце у світі за припливом інвестицій.

Згідно з даними Magnitt Report, у 3 кварталі 2022 року турецька венчурна екосистема досягла найвищого за всю історію квартального, піврічного та річного рівня капіталу, залученого місцевими стартапами. На турецькі стартапи припадало 30% усіх венчурних угод, закритих у країнах Близького Сходу і Північної Африки, Туреччини та Пакистану.

Неповний список найпривабливіших турецьких стартапів можна знайти на цьому порталі.

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Фондовий ринок

Турецький фондовий ринок минулого року став найдохіднішим у світі. Ключовий індекс Стамбульської біржі BIST 100 (входить 100 найбільших публічних компаній країни) за підсумками 2022 року зріс майже на 200% у лірі і на 80% — у доларовому еквіваленті. Для порівняння: американський S&P 500 впав за цей же період на 19%.

Експерти пояснюють це тим, що в умовах знецінення національної грошової одиниці багато жителів країни пішли на фондовий ринок, сподіваючись таким чином захистити свої заощадження.

«Не вистачає альтернатив для заробітку. Для людей, які хочуть захистити свої кошти від інфляції та збільшити вартість своїх інвестицій, не так багато інших варіантів», — вважає головний економіст Tera Securities Енвер Еркан.

Цього року ралі на турецькому ринку, схоже, завершується. Порівнюючи з початком січня, BIST 100 знизився на 2,4% — це падіння, виходячи з розрахунків у лірі. В доларовому еквіваленті падіння значно суттєвіше. Наприклад, популярний ETF турецьких компаній, який торгується на фондовому ринку США, iShares MSCI Turkey (до складу входить 74 компанії) із початку року втратив майже 22% вартості.

Підвищення ключової ставки зробить гроші дорожчими і, як наслідок, загальмує розвиток компаній та активність на фондовому ринку.

Якщо інвестори сприймають нинішнє падіння, як гарну можливість зайти на турецький ринок, можуть купити за долари вже згаданий iShares MSCI Turkey.

Також є можливість торгувати за ліри безпосередньо на Стамбульській біржі, доступ до якої надає низка найбільших брокерів. Серед ключових турецьких компаній варто виділити наступні:

Koç Holding (капіталізація $11 млрд) — конгломерат, що займається низкою напрямів, зокрема, виробництвом побутової техніки, енергетикою, фінансовими послугами, туризмом тощо.

Turk Hava Yollari ($10,6 млрд) — авіакомпанія, працює під брендом Turkish Airlines.

Enka Insaat ve Sanayi ($6,8 млрд) — будівництво, нерухомість, роздрібна торгівля.

Türkiye İş Bankası ($5,5 млрд) — фінансові послуги.

Türkiye Garanti Bankasi ($5,3 млрд) — фінансові послуги.

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Турецький ринок зараз вкрай неоднозначний і поєднує в собі значні перспективи економічного розвитку в майбутньому з гострими фінансовими проблемами сьогодення. Вихід на ринок країни ризикований, а тому, якщо й тримати турецькі активи в портфелі, то відвести під них невелику частину.