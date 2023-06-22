Великі банки розповіли, коли почнуть підвищувати дохідність валютних депозитів

Великі банки продовжують змінювати депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Передусім, це стосується гривневих вкладів, дохідність за якими продовжує зростати. Як довго зберігатиметься цей тренд у фінустановах із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

15 червня Монетарний комітет НБУ залишив облікову ставку на рівні 25% річних. Збереження облікової ставки НБУ на чинному рівні не стало несподіванкою для ринку. Більшість наших читачів також вважали такий сценарій найвірогіднішим.

Про причини, які спонукали регулятора ухвалити таке рішення на фоні затухання інфляції, «Мінфін» вже докладно розповідав.

Регулятор пояснив, що збереження 25%-вої облікової ставки «сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції». А згодом, вважають в НБУ, це сформує передумови для поступового пом’якшення валютних обмежень.

За даними регулятора, гривневі вклади населення у банках у травні зросли на 2% - до 608,244 млрд гривень. При цьому банки не тільки продовжують нарощувати обсяги коштів, залучених від приватних осіб, а й знижують ризики неконтрольованого відтоку грошей.

«Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців в обігу із залученням нових строкових вкладів зросла до 76% у травні з близько 47% на початку року. Розгорнувся тренд на зниження частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. У січні-червні 2023 року їхня частка зросла майже на 5% - до 35%», — повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час нещодавнього брифінгу.

Зміна тренду відбулася завдяки підвищенню депозитних ставок.

«Ми бачимо, що банки досить активно протягом останніх місяців підвищували відсоткові ставки за строковими депозитами. Наприклад, лише у травні за строковими депозитами фізосіб середньозважена ставка зросла на 0,8 в.п., і зрозуміло, що зростали ставки за депозитами понад три місяці», — розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Що буде далі з гривневими депозитами

Коментуючи для ЕП ситуацію на депозитному ринку, Андрій Пишний сказав, що очікує на подальше зростання дохідності вкладів, і додав, що «зниження облікової ставки не перешкоджатиме збільшенню строкових депозитів у структурі вкладів населення».

Підтримують цей погляд і фінансисти.

«У коротко- і середньостроковій перспективі серед банків зберігатиметься здорова конкуренція за пасиви фізичних осіб. Зараз на ринку є вже близько 10 банків, які пропонують дохідність за депозитами від 20% до 21% річних», — розповів «Мінфіну» заступник голови правління Комінбанк Борис Рафалович.

Але банкіри попереджають, що збільшення дохідності депозитів навряд чи триватиме довго. Щодо великих банків, то від них суттєвих змін чекати вже не варто.

«За депозитами для фізичних осіб суттєвих змін не очікуємо. Наразі зміни (зі збільшення ставок за гривневими депозитами в банку — ред.) не плануються», — каже Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку.

«З початку року ставки за строковими депозитами дещо зросли, прогнозуємо, що така тенденція збережеться найближчим часом, але суттєвого зростання ставок не варто очікувати», — погоджується з колегою Валентина Розанова, начальник управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку.

Інші ж навіть прогнозують початок зниження депозитних ставок.

«Відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб зараз на піку. Процес зниження ставок за депозитами фізичних осіб може розпочатися восени, вже після зменшення розміру облікової ставки, що прогнозується на кінець 3 кварталу 2023 року. Акордбанк пропонує одні з найвищих ставок за депозитами для фізичних осіб на ринку і збільшувати їх не планує», — говорить Олексій Руднєв, голова правління Акордбанку.

«НБУ надав ринку чіткі сигнали про зменшення облікової ставки у другому півріччі 2023 року. Це автоматично призведе до зменшення відсоткових ставок за депозитами населення. Тому рекомендуємо клієнтам розміщувати кошти на поточних умовах та мати змогу поповнювати вклад згодом, та отримувати дохід на рівні поточних ставок», — кажуть у Сенс Банку. За даними пресцентру, банк вже встановив досить високі відсоткові ставки, порівнюючи з ринком, та не планує збільшувати дохідність гривневих депозитів.

Щоправда, і зниження, як вважають банкіри, не буде суттєвим.

«Зважаючи на прогнози щодо можливого поступового зниження облікової ставки в середньостроковій перспективі, відсоткові ставки за гривневими вкладами до кінця року будуть відносно стабільними. Можна сказати, що ринок вже досяг пікових рівнів. Відповідно Креді Агріколь також поки не планує переглядати дохідність вкладів», — додає директор із маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку Дмитро Коваленко.

Справа в тому, що на депозитну політику банків впливатиме не тільки динаміка ключової ставки Нацбанку.

«Зниження облікової ставки стимулюватиме банки до зниження депозитних ставок. При цьому зростання валютного курсу, навпаки, штовхатиме депозитні ставки вгору, оскільки зростаючий курс, зазвичай, нервує вкладників і спонукає їх до зменшення вкладень на депозити» — прогнозує член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Він також каже, що банк не планує найближчим часом підвищення, оскільки підвищив дохідність вкладів на 4−5 місяців до 15% річних. «Такий термін залучення коштів — це той більш-менш стабільний період, коли НБУ не прогнозує змін облікової та курсової політики», — каже Дмитро Мусієнко.

Банкіри запевняють, що обидва чинники вже зараз впливають на депозитну політику.

«Останнім часом банки якщо і збільшують ставки за депозитами в гривні, то це збільшення стосується лише короткострокових депозитів. За довгостроковими депозитами ставка або не змінюється, або навіть зменшується — так, деякі банки вже знизили відсоткову ставку за довгостроковими депозитами від 1 року» — уточнює Дмитро Коваль, директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ. За його словами банк поки що не планує змінювати ставки для депозитів у гривні, оскільки «наразі вони вище середньоринкових».

Зацікавленість банкірів у залученні коштів на тримісячні депозити пояснюється тим, що фінансисти не хочуть переплачувати вкладникам: якщо НБУ почне знижувати ключову ставку, знижуватиметься і дохідність вкладів. Адже автоматично знизиться і дохідність 3-місячних сертифікатів, яка прив’язана до облікової ставки НБУ. А цей інструмент є одним із важливих джерел заробітку фінансистів.

«Зміни щодо дохідності вкладів для фізичних осіб залежатимуть, насамперед, від вартості депозитних сертифікатів, і відповідно вже відображатиметься дохідність у коротко-та середньостроковій перспективі як у нашому банку, так і на ринку загалом», — каже керівниця управління пасивних операцій Кредобанк Ярина Василенко.

Що буде з валютними вкладами

Валютні депозити продовжують втрачати популярність серед приватних вкладників. У травні обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті скоротився на 3,5% - до 332,397 млрд грн.

Причини лежать на поверхні: після зближення офіційного і ринкового курсів вкладники втратили можливість заробляти на курсовій різниці, розміщуючи куплену у банків валюту на 3-місячних депозитах. А дохідність валютних вкладів залишається вкрай низькою.

«Дохідність доларових депозитів у великих банківських установах — менше 1%, в середніх банках — 1−3%. І зараз на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими сягає 15−20%, та облігації внутрішньої державної позики (дохідність довгострокових ОВДП — під 20%). Тому громадянам нині набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами збереження та примноження грошей. Але й за свої доларові заощадження перейматися не варто», — сказав у своєму коментарі «Укрінформу» член Ради Національного банку Василь Фурман.

«Зараз великі банки зосереджені на гривневих депозитах, дохідність вкладів у євро та доларах у фінустановах із великими депозитними портфелями низька як для клієнтів, так і для банків. За деякими пропозиціями в євро — навіть збиткова для банків.

Ми підвищили досить істотно відсоткові ставки за валютними вкладами. З того часу наш портфель строкових вкладів у валюті постійно зростає", — каже Дмитро Коваленко з Креді Агриколь. Він пояснює, що наразі банки певним чином обмежені в підвищенні відсоткових ставок за валютними вкладами через вартість ресурсу.

«Підвищення ставок ФРС та ЄЦБ не знаходять швидкого відображення у поточній вартості іноземної валюти», — додає Дмитро Коваленко.

«Так, ставки наднизькі, тому що банки не мають реальних інструментів для інвестування цих залучених коштів у прибуткові проєкти. Обсяги валютного кредитування дуже обмежені. Інші варіанти, наприклад, ті ж ОВДП, нерегулярні та не можуть акумулювати значні обсяги залученої на вклади валюти. При цьому навіть за існування наднизьких відсоткових ставок банк несе суттєві витрати на обслуговування таких рахунків. Ці кошти резервуються, за ними щоквартально сплачуються внески до Фонду гарантування», — пояснює позицію банку Дмитро Мусієнко. За його словами, у Приватбанку поки що планів про підвищення ставок за валютними депозитами немає.

За словами Олексія Руднєва, Акордбанк у червні підвищив ставки за валютними вкладами для фізичних осіб. На його думку, такі ставки зараз є чи не найвищими на банківському ринку й надалі збільшення не планується. Сергій Анніков із Райфу каже, що банк пропонує привабливі ставки за депозитами в доларах — 2% терміном на 3 місяці (для вкладів від $5 000 — прим. «Мінфін»). «Поточний рівень ставок відповідає ринковим умовам, наразі зміни не плануються», — додає він. «Підвищень ставок за валютними депозитами зараз не планується й в ОТП Банку», — каже Валентина Розанова.

«Кредобанк наразі не планує підвищення ставок за вкладами у валюті (долар та євро), враховуючи також рішення ФРС та ЄЦБ за обліковими ставками та готівковий курс в Україні у зв’язку із наявністю достатнього портфеля коштів у даних валютах. Наразі відтоків коштів із вкладів у ВКВ ми не спостерігаємо та вживатимемо необхідних дій в разі настання такої ситуації», — каже Ярина Василенко з Кредобанку.

Продовжують тримати заощадження на валютних депозитах найобережніші клієнти, зважаючи на те, що стабільність гривні зараз повністю залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Тож, будь-який збій у графіку її отримання негайно створить проблеми для стійкості гривні, що загрожує збитками для власників гривневих депозитів.

«У 2022, 2021 роках відсоткова ставка в доларах і євро була ще нижчою, ніж зараз. Фактично, це означає, що депозити в іноземній валюті розглядаються клієнтами, передусім, як спосіб надійного збереження власних заощаджень, а не метод примноження коштів», — каже Дмитро Коваль з ПУМБ.

Підвищення найближчим часом, вочевидь, не буде й у Комінбанку, адже банк в першій декаді червня вже збільшував ставки в доларі. За словами Бориса Рафаловича, їх клієнти віддають перевагу доларовим вкладам: 95% валютних вкладів у банку саме у доларах США. «Відповідно, тримаємо фокус на роботі саме з доларовими ставками. На нашу думку, наразі вони є одними з найпривабливіших на ринку», — додає він.

Втім, у Кредит Дніпро припускають можливість підвищення ставок за вкладами в доларі та євро, з урахуванням рішень ФРС та ЄЦБ за обліковими ставками та готівковий курс в Україні. Але якщо банки матимуть можливості для цього.

«Наприклад, за наявності на ринку низькоризикованих фінансових інструментів (розміщення коштів у банках-кореспондентах із високими інвестиційними рейтингами або придбання боргових зобов'язань центральних органів влади США або країн ЄС), що дають змогу банкам оперативно розміщувати вільні кошти зі збереженням позитивної маржі навіть в умовах зростання ставок і, при цьому, не нести ризик ліквідності», — каже фінансовий директор банку Андрій Білоус.

«За поточних умов зміни світових відсоткових ставок практично не мають впливу на український ринок. Зараз відсоткові ставки залишаться на наявному рівні. Надалі все залежатиме від запиту фінансової системи на ресурси в іноземній валюті для кредитування бізнесу. Наразі він невисокий», — вважають у Сенс Банку.

Як банки змінили ставки за два тижні

Зміни за депозитними відсотками у гривні відбулися у 5 банках.

Правекс Банк змінював дохідність вкладів у нацвалюті. 3 в.п. банк додав до дохідності депозитів на 3 місяці і тепер платить за ними 12,5% річних. На 1,5 в.п. — до 9,5% річних — підвищено ставку за вкладами на 12 місяців, на 0,5 в.п. — до 10,5% річних — зросла дохідність вкладів на 6 та 9 місяців.

Укрсиббанк «накинув» по 2 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3 та 6 місяців і платить за ними 10% та 10,5% річних відповідно.

Ідея Банк додав 1,78 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 9 месяців, яка тепер складає 18,25% річних. Вклади у нацвалюті на 6 місяців подорожчали на 1,75 в.п. — до 17,75%, на рік — на 1,09 в.п. — до 18,75% річних.

Банк Львів збільшив дохідність гривневих вкладів на всі терміни (окрім річних) на 1 в.п. Тепер його вкладники заробляють на вкладах на 3 місяці 6% річних, на 6 та 9 місяців — 17% річних.

Прокредит Банк додав до дохідності гривневих вкладів на 3 та 6 місяців по 1 в.п. і платить за ними тепер 17% річних. На 1 в.п. — до 16% річних — знижено дохідність депозитів на 12 місяців.

Комінбанк збільшив дохідність доларових вкладів на 12 місяців на 0,7 в.п., на 3 міс — на 0,75 в.п., і по 0,8 в.п. додав до відсотків за вкладами на 6 та 9 міс. Після цього дохідність вкладів у доларі склала 2,05% річних, на 12 міс — 3,55% річних, на 6 та 9 міс — по 2,55% річних кожна.

​Прокредит Банк збільшив ставки на доларові вклади на 3 місяці - до 1,25% річних, та на 6 місяців — до 1% річних. Ставку за вкладами в євро зменшено на 0,25 в.п. — до 0,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.06.2023−19.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.06.2023−19.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.06.2023−19.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.