Ukraine Recovery Conference: 5 ключових перемог, які Україна везе із собою із Лондона

В Лондоні завершила роботу міжнародна конференція з відбудови України Ukraine Recovery Conference. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко назвала 5 ключових перемог, які здобула Україна.

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Фінансова допомога

Партнери України оголосили про значну фінансову допомогу:

50 млрд євро від ЄС, як новий середньостроковий інструмент підтримки,

381 млн євро на гуманітарну допомогу від Німеччини,

трирічна програма підтримки на 3 млрд фунтів від Великої Британії,

США анонсували $1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури України,

$1,76 млрд за угодою зі Світовим банком,

600 млн євро підтримки енергокомпаніям від ЄБРР,

новий портфель проєктів для відбудови на 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Стратегія розвитку

«Ми презентували свою стратегію розвитку країни впродовж наступних 10 років, дев’ять стратегічних секторів, що стануть двигунами відновлення та інвестиційні проєкти у цих секторах, які готові до впровадження», — зазначила Свириденко.

За її словами, Україна зробила ще один крок до створення власного інструменту страхування воєнних ризиків. Стартувала розробка міжнародного страхового пулу для України.

Це дозволяє розпочати процес фандрейзингу від країн-донорів і запустити ринок приватних перестраховиків.

«А ще домовились налагодити обмін даними про воєнні ризики між учасниками страхового ринку», — додала вона.

Також Україна розпочала роботу над створенням Програми гарантій для перезапуску ринку страхування та перестрахування для відновлення країни.

«Створили дорадчу групу високого рівня, яка займатиметься розробкою Національного енергетичного і кліматичного плану, який затвердимо до червня 2024 року. Він не лише сприятиме „зеленому переходу“, але й на ще один крок наблизить нас до вступу у ЄС», — зазначила глава Мінекономіки.

Підписання важливих документів

Також на конференції в Лондоні були підписані декілька важливих документів, які: