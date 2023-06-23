В Лондоні завершила роботу міжнародна конференція з відбудови України Ukraine Recovery Conference. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко назвала 5 ключових перемог, які здобула Україна.
Ukraine Recovery Conference: 5 ключових перемог, які Україна везе із собою із Лондона
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Фінансова допомога
Партнери України оголосили про значну фінансову допомогу:
- 50 млрд євро від ЄС, як новий середньостроковий інструмент підтримки,
- 381 млн євро на гуманітарну допомогу від Німеччини,
- трирічна програма підтримки на 3 млрд фунтів від Великої Британії,
- США анонсували $1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури України,
- $1,76 млрд за угодою зі Світовим банком,
- 600 млн євро підтримки енергокомпаніям від ЄБРР,
- новий портфель проєктів для відбудови на 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Стратегія розвитку
«Ми презентували свою стратегію розвитку країни впродовж наступних 10 років, дев’ять стратегічних секторів, що стануть двигунами відновлення та інвестиційні проєкти у цих секторах, які готові до впровадження», — зазначила Свириденко.
За її словами, Україна зробила ще один крок до створення власного інструменту страхування воєнних ризиків. Стартувала розробка міжнародного страхового пулу для України.
Це дозволяє розпочати процес фандрейзингу від країн-донорів і запустити ринок приватних перестраховиків.
«А ще домовились налагодити обмін даними про воєнні ризики між учасниками страхового ринку», — додала вона.
Також Україна розпочала роботу над створенням Програми гарантій для перезапуску ринку страхування та перестрахування для відновлення країни.
«Створили дорадчу групу високого рівня, яка займатиметься розробкою Національного енергетичного і кліматичного плану, який затвердимо до червня 2024 року. Він не лише сприятиме „зеленому переходу“, але й на ще один крок наблизить нас до вступу у ЄС», — зазначила глава Мінекономіки.
Підписання важливих документів
Також на конференції в Лондоні були підписані декілька важливих документів, які:
- Дозволять збільшити внутрішнє виробництво обладнання для розмінування. І як наслідок, ефективніше втілити іншу мету — очистити 80% потенційно забруднених земель та повернути їх у використання упродовж наступних 10 років.
- Дадуть старт напрацюванню Платформи «зеленої» металургії для відновлення металургійного сектору України із застосуванням «зелених» технологій;
- Допоможуть відновити ринок приватного страхування в Україні. Заяву про наміри щодо співпраці підписали ЄБРР та інші учасники Ukraine Recovery Conference.
- Дозволять MIGA надавати гарантії для страхування воєнних ризиків із Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Відповідний договір підписали MIGA і німецький банківський холдинг ProCredit.
- Дадуть старт створенню Платформи співінвестування, щоб скоординувати дії партнерів для відновлення України. Документ підписали ЄБРР та міжнародні інституції з фінансування розвитку із 19 країн.
- Дозволять збільшити ліміт на торгове фінансування проєктів в Україні на 1 млрд доларів. Відповідний меморандум підписали DFC, BII, MIGA та IFC.
- Сприятимуть розвитку іпотечного кредитування в Україні. «Укрфінжитло» заручиться підтримкою J.P. Morgan для роботи у цьому напрямку.
- Фонд відновлення України (UDF) отримає щедру інвестицію. Голова інвестиційної компанії Tattarang доктор Ендрю Форрест заявив, що вкладе $500 млн. А Freshfields Bruckhaus Deringer та BlackRock консультуватимуть Україну щодо роботи Фонду. Мета UDF — залучити приватний і державний капітал для повоєнної відбудови.
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