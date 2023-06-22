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22 червня 2023, 17:07 Читать на русском

Боржникам за комунальні послуги заборонять купувати авто — урядовий законопроєкт

7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ. Про це написала в телеграм-каналі ексочільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ.
Фото: forbes.ua

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Що означає ухвалення документа

Як пише Южаніна, відповідно до нього при реєстрації автомобіля в обов’язковому порядку здійснюватиметься перевірка на предмет того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників.

«У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю заборонять», — зазначила Южаніна.

Крім того, за її словами, банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на депозит та передавати ці гроші в рахунок погашення боргу.

Читайте:В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто

У Мін'юсті потребу у внесенні таких змін до законодавства пояснили тим, що це «зробить комфортним сплату боргу для добросовісних боржників».
Можливо.

Але навіть неможливість сплати рахунків за житлово-комунальні послуги теж вважається боргом, за який можуть бути накладені всі ці санкції.

А суди через несплату боргів за ЖКП, аліментів, кредитів тощо відбуваються зараз за спрощеною процедурою.

Нагадаємо

Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+30
zevs1
zevs1
22 червня 2023, 17:40
#
Переведите предоставление коммунальных услуг на предоплату и не будет никаких проблем.

В Китае уже давно коммунальные так предоставляются населению.
+
+27
SkeptikUA
SkeptikUA
22 червня 2023, 18:04
#
Для цього потрібно багато коштів на підключення систем, що «перекриватимуть» воду, газ, ел.енергію, тепло і тд. Якщо таке впровадити, то і передоплата буде не потрібна. Проблема у тому, що немає засобів впливу на боржників. У випадку з оплатою «обслуговування будинку та прилеглої території» узагалі немає можливості обмежити надання послуг боржникам.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 18:55
#
Не знаю як це реалізовано в Китаї, але у нас це не змінить нічого. Бо якби це працювало то боржники б вже сиділи в холодних квартирах без води та електрики, але вони в них з цим все гаразд.
+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 червня 2023, 19:03
#
Дуже прикольно реалізовано:
— електрика депозитна. Кладеш на магнітну картку гроші і пікаєш на лічільнику
— за опалення плата за цілий період наперед, немає грошей — твої проблеми.
— вода багато де теж депозитна, аналогічно електриці.
— газ — вряди годі в балонах, бо в багатоповерхівки не можна трубу.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 19:13
#
— електрика депозитна. Кладеш на магнітну картку гроші і пікаєш на лічільнику

Це мабуть єдине що можна реалізувати, навіть законодавствао змінювати не треба (хоча може і треба, але зробити це буде не важко). Але! Всі обленерго мусять замінити лічильники споживачам. Я знаю як вони повільно робили це раніше, які старі одоробла ставили замість тих що були. Вони ж не захочуть витрачатись на все це, впевнений майже на всі 100%.

Ще момент: для передачи даних потрібні стільникові мережі дешевого зв’язку, щось тику LoRaWAN. А вони наскільки я знаю в нас тільки з’являються у великих містах, а в малих та у селах їх немає і не скоро будуть.

— за опалення плата за цілий період наперед, немає грошей — твої проблеми.
— вода багато де теж депозитна, аналогічно електриці.

Справа ж не в тому наскільки наперед платити, а в тому що без перебудови мереж не можна відрізати боржників. А перебудова цих мереж по перше вимагає згоди власника житла на роботи у нього в оселі, по друге буде мабуть ще більш коштовна ніж заміна електролічильників.

+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 19:14
#
— газ — вряди годі в балонах, бо в багатоповерхівки не можна трубу.

Не зрозумів про що це. В домі моїх батьків та в моєму домі газ розведений так само як вода і опалення — стояк що проходить через усі поверхи всередині квартир. Тому тут точно така проблема: не має можливості відрізати окремого боржника. Якщо ж законодавчо це буде вирішено, то і передплата не потрібна.
Крім того в нас досі є багато будинків з загальною кухнею — там взагалі не можна відрізати окремого боржника бо в нього немає своєї труби, є лише загальна труба.
+
+27
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 червня 2023, 17:52
#
Можно сбежать из колыски европейских ценностей и без авто.
+
+17
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 18:55
#
Беги, догоняй русский военный корабль
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 червня 2023, 19:26
#
Ты то уже за бугром,смэрэка йододефицитная
+
+12
Bitcoin
Bitcoin
22 червня 2023, 18:49
#
Воровка нина всплыла. Швондеры
+
+12
Bitcoin
Bitcoin
22 червня 2023, 18:51
#
Так долги могут быть как бы уже в разрушенном доме. Дома нет — долги есть? Г — государство.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 18:56
#
Борги за послуги які не були сплачені до того як дом був зруйнований.
+
+12
Bitcoin
Bitcoin
22 червня 2023, 18:53
#
Зато доллары теперь принимают и 1996. Г — гетьманцев.
+
+12
Bitcoin
Bitcoin
22 червня 2023, 18:53
#
А долг + военное положение не есть форс-мажором? Нинка мажорка
+
+15
Три літри
Три літри
22 червня 2023, 18:57
#
Ні, не є. Тим більше що форс-мажор не звільняє від боргів.
+
+12
TAN72
TAN72
22 червня 2023, 19:11
#
Жить стало лучше, жить станет веселее.
+
+15
Roofil
Roofil
22 червня 2023, 19:24
#
Хужє нє будєть перейшло та лучшє бі нєбіло :) наголосували…
+
0
Kidav
Kidav
22 червня 2023, 19:29
#
С’огодні був на комісії по відключення опалення — не дали дозвіл і так само 5 людям до мене — ось такі покідькі
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