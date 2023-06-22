Боржникам за комунальні послуги заборонять купувати авто — урядовий законопроєкт

7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ. Про це написала в телеграм-каналі ексочільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Що означає ухвалення документа

Як пише Южаніна, відповідно до нього при реєстрації автомобіля в обов’язковому порядку здійснюватиметься перевірка на предмет того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників.

«У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю заборонять», — зазначила Южаніна.



Крім того, за її словами, банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на депозит та передавати ці гроші в рахунок погашення боргу.

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У Мін'юсті потребу у внесенні таких змін до законодавства пояснили тим, що це «зробить комфортним сплату боргу для добросовісних боржників».

Можливо.



Але навіть неможливість сплати рахунків за житлово-комунальні послуги теж вважається боргом, за який можуть бути накладені всі ці санкції.

А суди через несплату боргів за ЖКП, аліментів, кредитів тощо відбуваються зараз за спрощеною процедурою.

Нагадаємо

Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.