7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ. Про це написала в телеграм-каналі ексочільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
Боржникам за комунальні послуги заборонять купувати авто — урядовий законопроєкт
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Що означає ухвалення документа
Як пише Южаніна, відповідно до нього при реєстрації автомобіля в обов’язковому порядку здійснюватиметься перевірка на предмет того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників.
«У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю заборонять», — зазначила Южаніна.
Крім того, за її словами, банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на депозит та передавати ці гроші в рахунок погашення боргу.
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У Мін'юсті потребу у внесенні таких змін до законодавства пояснили тим, що це «зробить комфортним сплату боргу для добросовісних боржників».
Можливо.
Але навіть неможливість сплати рахунків за житлово-комунальні послуги теж вважається боргом, за який можуть бути накладені всі ці санкції.
А суди через несплату боргів за ЖКП, аліментів, кредитів тощо відбуваються зараз за спрощеною процедурою.
Нагадаємо
Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.
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Коментарі - 18
В Китае уже давно коммунальные так предоставляются населению.
— електрика депозитна. Кладеш на магнітну картку гроші і пікаєш на лічільнику
— за опалення плата за цілий період наперед, немає грошей — твої проблеми.
— вода багато де теж депозитна, аналогічно електриці.
— газ — вряди годі в балонах, бо в багатоповерхівки не можна трубу.
Це мабуть єдине що можна реалізувати, навіть законодавствао змінювати не треба (хоча може і треба, але зробити це буде не важко). Але! Всі обленерго мусять замінити лічильники споживачам. Я знаю як вони повільно робили це раніше, які старі одоробла ставили замість тих що були. Вони ж не захочуть витрачатись на все це, впевнений майже на всі 100%.
Ще момент: для передачи даних потрібні стільникові мережі дешевого зв’язку, щось тику LoRaWAN. А вони наскільки я знаю в нас тільки з’являються у великих містах, а в малих та у селах їх немає і не скоро будуть.
— за опалення плата за цілий період наперед, немає грошей — твої проблеми.
— вода багато де теж депозитна, аналогічно електриці.
Справа ж не в тому наскільки наперед платити, а в тому що без перебудови мереж не можна відрізати боржників. А перебудова цих мереж по перше вимагає згоди власника житла на роботи у нього в оселі, по друге буде мабуть ще більш коштовна ніж заміна електролічильників.
Не зрозумів про що це. В домі моїх батьків та в моєму домі газ розведений так само як вода і опалення — стояк що проходить через усі поверхи всередині квартир. Тому тут точно така проблема: не має можливості відрізати окремого боржника. Якщо ж законодавчо це буде вирішено, то і передплата не потрібна.
Крім того в нас досі є багато будинків з загальною кухнею — там взагалі не можна відрізати окремого боржника бо в нього немає своєї труби, є лише загальна труба.