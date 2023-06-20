Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні 2022 року. Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня.

Що це означає

Законопроєкт № 8250 дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (велика приватизація), дає старт реорганізації структури Фонду держмайна (ФДМ) та визначає розпорядника підсанкційним майном.

Відтепер голова Фонду отримує право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМ. Це дозволить створити механізми встановлення ринкових зарплат та КРІ в усіх регіонах.

Фонду держмайна за рішенням Вищого антикорупційного суду буде передано майно, на яке накладено санкції. Фонд зможе ухвалювати управлінські рішення (приватизація, продаж, оренда чи управління), а кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, закон:

забороняє обіймати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;

скасовує процедуру узгодження директорів держпідприємств в управлінні ФДМ з місцевою владою;

усуває обмеження щодо терміну оренди державного майна на період дії воєнного стану.

Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.