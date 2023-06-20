Автокредитування: як змінилися ставки, терміни та умови видачі позик

В Україні зростають продажі іномарок та розгортаються автокредитні програми банків. У цьому сегменті домінує лише 4-ка банків і декілька фінкомпаній, а автолюбителям доводиться більше платити за позиками і робити початкові внески, що зросли. Але згодом фінансисти очікують помітного розширення ринку та покращення кредитних умов. «Мінфін» розбирався, як в Україні змінилося кредитування машин.

Чому кредитні продажі авто знову зростають

Зростання інтересу до автокредитування в українських банках почали відзначати ще на початку 2023 року, а пік припав на травень-червень.

«Попит на автокредити на початку 2023 року зріс на 7%, порівнюючи з кінцем 2022 року (4 квартал), але не досяг довоєнного рівня (15% зниження). Загалом, частка кредитних у продажах легкових автомобілів скоротилася майже в 2,5 рази. Придбання нових автомобілів складає до 60% довоєнних показників. Хоча населення поступово адаптується до життя в умовах війни і власний транспорт значно додає мобільності», — прокоментував ситуацію член правління Приватбанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Кредитний ринок повторює тенденцію автомобільного, де зараз стрімко зростають продажі: вдвічі — до 5,1 тис. нових легковиків — за підсумками цього травня (порівнюючи з травнем 2022 р.). Про це повідомила асоціація «Укравтопром», хоча її фахівці й обмовилися, що у довоєнний травень 2021 року було продано на 39% більше таких машин.

«Укравтопром» назвав 5 іномарок, що найбільше продавалися у травні 2023 року:

Toyota — 861 шт.; Renault — 501 шт.; Volkswagen — 446 шт.; Hyundai — 347 шт.; BMW — 344 шт.

Загалом, за січень-травень цього року в Україні реалізовано 21,5 тис. нових легкових автомобілів — це на 44% більше за аналогічний показник 2022 року.

Але треба сказати, що відразу після 24 лютого 2022 року наша банківська система згорнула всі кредитні програми, та автомобільні в тому числі. Поетапно відновлювати їх почали лише за два-три місяці.

«Після вторгнення банківський сектор фактично призупинив кредитування, взявши паузу у зв'язку з невизначеністю подальшої ситуації у державі. Але вже десь у середині травня 2022 року після звільнення значної території України (Київщини, Сумщини та Чернігівщини) розпочалося поступове відновлення автокредитування серед банківських установ. Хоча умови кредитування вже були менш привабливими, зі збільшеними відсотковими ставками», — розповів заступник начальника управління по роботі з партнерами Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

Наприклад, в Ощадбанку нам розповіли, що у травні 2022 року видали лише 17 автокредитів, а у травні 2023 року, для порівняння, — вже близько 400.

«На фоні активного відновлення ринку продажів легкових авто зростає і кількість клієнтів, які обирають опцію кредитування, що позначається і на частці кредитних продажів, що зросла у 2023 році з 9% до 11,9%, порівнюючи з четвертим кварталом 2022 року», — уточнила нам директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.

Фінансисти виділили 5 причин активізації автокредитування:

Налагодження логістики постачань іномарок імпортерами та збільшення обсягів завезення.

Відновлення банками кредитних програм, у тому числі з проведенням акцій та спрощенням кредитних умов.

Відкладений з 2022 року попит на автомобілі з боку населення, а також збільшення поточного попиту.

Позитивна ситуація на фронті та відносна безпека життя у найбільших містах України.

Стабілізація валютного ринку та зміцнення гривні, уповільнення темпів зростання інфляції.

«Деякі імпортери дають акційні ціни, курс валюти знизився, відповідно, ціна транспортного засобу знизилася, банки надають пільгові умови на 2 роки з 0,00% ставкою. Йде поступове відновлення бізнесу, і, відповідно, фінансової спроможності та стабільності позичальників», — додав директор департаменту роздрібного та іпотечного кредитування АТ «Кредобанк» Павло Маїк.

Найбільші кредитори та популярні бренди

До війни більш-менш активно автокредитуванням в Україні займалися до 10 банків. Нині вдвічі менше. Найбільшим кредитором автолюбителів зараз називають Ощадбанк, на який припадає до 60% ринку. У держбанку «Мінфіну» повідомили, що за січень-травень 2023 року видали 1500 автокредитів на загальну суму 1,2 млрд грн. Якщо підрахувати грубо, то вийде в середньому по 800 тис. грн на один кредит.

За різними оцінками, 90−95% поточного автокредитного ринку припадає на четвірку банків:

Решта банківських кредиторів сукупно видали лише 5% від загального обсягу автокредитів. Але є ще й небанківські фінустанови.

«До автокредитування нових авто приєдналися такі фінансові компанії, як ТОВ „УЛФ-Фінанс“ та Porsche Finance Group, крім цього ТОВ „УЛФ-Фінанс“ долучалася до кредитування вживаних авто. Частка даних компаній на ринку кредитування нових і вживаних авто є досить вагомою і високою», — розповів Сергій Кіпоренко.

Хоча, загалом, експерти кажуть, що вторинний ринок — машин із пробігом — поки що кредитується не дуже активно.

«Повноцінно ринок кредитування автомобілів не відновився. Наразі більшість банків пропонують кеш-кредити на автомобілі з пробігом», — стверджує Валерія Малахова.

Сергій Кіпоренко навів приклад щодо кількості оформлених автокредитів:

IV квартал 2022 року — 1140 кредитів на нові авто і 211 — на уживані;

І квартал 2023 року — 1432 кредити на нові авто та 281 — на уживані.

Найчастіше позики видавали на придбання таких іномарок:

Volkswagen;

Toyota;

BMW;

Renault;

Skoda.

«Десь 20,3% виданих автокредитів припадає на електромобілі в ціновому діапазоні $32−45 тис. Понад 20% придбаних машин у кредит — це преміум-авто за ціною близько $100 тис. І близько 16% автокредитів видано на придбання автомобілів Renault за ціною в середньому $16 тис.», — розповів Кіпоренко.

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Як посилили умови автокредитування

Однією з серйозних проблем автокредитування під час війни стало страхування машин, точніше — страхування військового ризику. Багато українських страховиків спочатку відмовлялися, і багато хто й зараз відмовляється брати його на себе.

Покупцеві авто прямо кажуть: якщо він потрапить у стандартну ДТП, то страхова компанія, звичайно ж, сплатить йому і постраждалим збитки, що виникли. Але якщо аварія виникне через падіння снаряда, що, на жаль, нерідко відбувається в Україні під час бомбардувань і обстрілів, або цей снаряд впаде на припарковану машину, то людині не заплатять. У багатьох СК військовий ризик — це стандартний виняток.

Зрозуміло, що такий підхід не подобається ані водіям, ані їхнім кредиторам. Адже фінансисти розуміють, що позичальник відразу припинить платити за автокредитом, якщо припарковану машину розбомблять і ніхто не заплатить за цю шкоду.

Тому банкіри почали закладати цей ризик до своїх базових кредитних умов.

«Страхові компанії справді не покривають військових ризиків. Це стосується не лише кредитів на придбання або під заставу, а й будь-яких інших позик. При цьому очевидно, що зараз такі ризики не нульові та мають якось враховуватися при кредитуванні. Частково це питання вирішується за рахунок збільшених авансів: якщо до війни стандартом для ринку були перші внески в межах 20−30% від вартості авто, то зараз мінімальні аванси становлять 30−40%. Крім того, ризики закладаються у відсоткову ставку. Залежно від розміру авансу та терміну кредитування, вартість цього ризику становить 3−5% річних», — пояснив «Мінфіну» директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку Юрій Мельничук.

Втім, із цього правила потроху почали з'являтися винятки. Експерти розповіли, що, у міру розкручування автокредитування, банкіри змогли домовитися з деякими страховиками хоча б про часткове страхування військового ризику.

«Окремі компанії почали страхувати військовий ризик, але не повністю. Зазвичай, вони покривають від 10% до 15% вартості машини (навіть при тотальному знищенні виплачується не більше 10−15% ціни), і максимальна сума відшкодування не перевищує 300 тис. грн. Військовий ризик оплачується окремо, зазвичай, це додаткові 1,5% до базового тарифу за каско. Додаткові витрати є стримуючим фактором у відновленні автокредитування — якби їх було менше, кредити на машини були б доступними для більшої кількості людей», — уточнив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.​

Все це здорожчує автокредити для українців.

Це притому, що базові вимоги під час війни і так посилили:

Розмір мінімального початкового внеску підвищено з 10% до 20−40% вартості.

Термін кредитування зменшено в середньому з 7 до 5 років (за винятком окремих акцій).

Разова комісія зросла з 1−2% до 1,5−3,5% від суми кредиту.

Відсоткову ставку підвищено з 12−14% до 19−38% річних (хоча за деякими іномарками є акційні пропозиції під 0,01%).

Середня ціна каско (без воєнного ризику) підвищилася з 3,5−6% до 4,5−9% страхової суми, залежно від розміру франшизи, набору ризиків та досвіду водія.

«Одна з ключових змін — це збільшення відсоткових ставок, через значне зростання вартості депозитів та їхньої ваги у структурі пасивів банків», — зазначив Дмитро Мусієнко.

Якщо до війни єдиною заставою в автокредитуванні була сама машина, яка обов'язково страхувалася, то зараз все частіше почали вимагати ще й фінансової гарантії третьої особи. Коли не заплатить позичальник, виплату вимагатимуть з поручителя.

«При кредитуванні авто, зазвичай, у заставу йде авто, що купується за кредитні кошти, додаткового забезпечення не потрібно. Єдине, що може бути додатковим забезпеченням — це порука платоспроможної особи», — визнав Сергій Кіпоренко.

Але, якщо вірити фінансистам, порука не є обов'язковою умовою. Найчастіше вона з'являється, якщо в банку виникають сумніви щодо платоспроможності позичальника. Якщо він не може підтвердити адекватний сумі кредиту дохід, засвідчений офіційними документами, наприклад, довідкою від роботодавця.

Фінансисти завжди старанно вивчали кредитну історію своїх позичальників. Однак, якщо до війни іноді йшли позичальникам на поступки і намагалися не дуже жорстко підходити до оцінки їхньої платоспроможності, то тепер кожен ризик розраховується за всією суворістю. Дуже сильно у багатьох фінустанов зросли неповернення за цим видом кредитів.

«Серед основних причин відмови у кредитуванні може бути відсутність достатнього доходу, а також погана кредитна історія, особливо у воєнний час», — підтвердив «Мінфіну» директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Банку Роман Буніч.

Як зміняться кредитні умови

Говорячи про майбутні зміни умов автокредитування, всі банки відзначають важливість позиції Нацбанку щодо зміни облікової ставки. 15 червня НБУ зберіг її на нинішньому рівні 25% річних, хоча допустив перегляд раніше, ніж у IV кварталі 2023 року.

Якщо облікова ставка знижуватиметься, а слідом за нею і депозитні ставки, то фінустанови можуть опускати і вартість автокредитів. Також важливими передумовами зниження вартості кредитів є збереження відносно стабільної економічної ситуації, безперебійна військово-фінансова міжнародна підтримка, а також позитивні новини з фронту та від військово-політичного керівництва країни.

«У разі позитивних змін ми можемо очікувати на зниження авансового внеску, відсоткових ставок за кредитуванням та лояльніших вимог до клієнтів. Поки що це неможливо передбачити, оскільки ситуація змінюється щодня і ми працюємо в умовах ринку, який є сьогодні», — визнав Роман Буніч.

Неофіційно фінансисти визнають, що розраховують на зменшення початкового внеску з 20−40% до 15−25% вартості авто. Хоча офіційно конкретних обіцянок у цифрах не дають.

Валерія Малахова з Ощадбанку також наголосила на важливості зниження початкового внеску, відсоткових ставок та збільшення кредитного терміну. А в іншому держбанку навіть анонсували покращення кредитних умов.

«Приватбанк найближчим часом планує певне зниження вимог до авансового внеску, а також певне пом'якшення вимог до позичальників», — повідомив Дмитро Мусієнко.

Фінансисти розраховують на подальше розширення автокредитування.

«Ринок автокредитування, як і економіка країни загалом, залежить від ситуації на фронті. У разі позитивного сценарію ми очікуємо, що попит на автокредити також може збільшитись на 20−30%», — оцінив перспективу Роман Буніч.

Хоча його колега з Приватбанку вважає, що кількість нових зареєстрованих авто за підсумками 2023 року навряд чи перевищить 70 тис. штук. Можливо, тому планує активніше розвивати кредитування не лише нових машин із салонів, а й уживаних авто.

«Наразі більшість банківських програм розраховані на нові авто, але ми бачимо великий потенціал у кредитуванні авто з пробігом. Максимальний вік таких машин — 12 років на момент погашення кредиту. Термін кредитування як нових, так і вживаних авто у Приватбанку — до 5 років», — сказав Дмитро Мусієнко.

Водночас, фінансисти обіцяють працювати над розширенням географії автокредитування, поширюючи його на більшу кількість українських міст.