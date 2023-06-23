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23 червня 2023, 13:04 Читать на русском

Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Що він передбачає

Сьогодні, 23 червня, набув чинності новий, одинадцятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії у Twitter.

Сьогодні, 23 червня, набув чинності новий, одинадцятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У відомстві запевнили, що й далі продовжуватимуть підвищувати ціну війни для агресора доти, «поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії».

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкна, в останньому санкційному пакеті при його розробці основна увага приділялася недопущенню обходу вже чинних санкцій.

Як наголосили у Раді ЄС, для боротьби з обходом санкцій, ЄС посилює двосторонню і багатосторонню співпрацю з третіми країнами й технічну допомогу, повідомляє Європейська правда.

Новий пакет санкцій

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного палива — для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК — до них застосують суворіші експортні обмеження. Серед іншого, це чотири іранських виробники дронів, які постачають їх до Росії, а також компанії з третіх країн, яких допомагають Росії обходити торгові обмеження, та кілька російських компаній, які виробляють електроніку для російського ВПК.

У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися Росією для військових потреб. До переліку увійшли: електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості та морське обладнання.

Рада ЄС розширила призупинення ліцензій на мовлення ще на п’ять медіа як такі, що прямо або опосередковано підконтрольні РФ і використовуються для маніпулятивного подання інформації: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

ЄС розширив заборону на перевезення товарів у ЄС автодорожним транспортом причепами і напівпричепами, які зареєстровані у Росії — навіть якщо сама фура-перевізник зареєстрована не у РФ.

У зв’язку зі спробами обману для обходу санкцій з боку суден, які возять сиру нафту і нафтопродукти, у порти і шлюзи ЄС забороняють доступ будь-яким суднам, що здійснюють перевалку із судна на судно, за наявності у відповідних органів достатніх підозр, що цей корабель або порушує санкції на імпорт російської нафти і нафтопродуктів до ЄС, або перевозить сиру російську нафту і нафтопродукти, куплені дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.

Такі ж обмеження загрожують суднам, щодо яких компетентні органи мають підстави підозрювати незаконне втручання у навігаційну систему під час перевезення російської нафти і нафтопродуктів.

Завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу «Дружба». Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.

Запроваджуються також персональні санкції проти низки осіб і компаній.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Санкції ЄС проти РФ

Від самого початку вторгнення Росії в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 червня 2023, 13:37
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Dj.Arakhamia вдруг понял сколько это баблища и приглашает всех военкомов на вечеринку в Трускавец. Официально это выглядит так: «Просто в шоке»: Арахамия инициирует проверки всех ТЦК из-за скандального военкома из Одессы.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 червня 2023, 16:34
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Укргазбанк подсиживает Дию, там комиссия 20 грн. Шановний клієнте! Повідомляємо, що з 24.07.23 комісія за переказ на оплату штрафу за порушення ПДР через мобільний додаток та інтернет-банкінг Укргазбанку становитиме 10 грн.
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locustsucol
locustsucol
23 червня 2023, 16:47
#
Російські боти бояться відверто каментувати що завгодно стосовно росії, бо нарешті їх каменти хочаб почали банити. Дочекатися, коли мінфін почне банити їх акаунти загалом — ми не дочекаємося звісно. То вони під статтями про росію намагаютсья відволікти увагу якимись новинами про зраду в Україні.
Мінфін — це жалюгідна поведінка. Ви маєте вводити свої санкції, деактивуквати акаунти російських ботів.
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