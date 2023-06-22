У банкоматах Приватбанку забувають 1 млн карток на рік: де живуть найбільш розсіяні клієнти

У банкоматах Приватбанку люди забувають у середньому близько 2 тис. карток на день, переважна більшість з них (80%) — картки самого Приватбанку. Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку із роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Цей держбанк має найбільшу банкоматну мережу в Україні — близько 6 тис. штук. При цьому банкомати Приватбанку працюють за таким алгоритмом: спочатку людина отримує готівку, а потім свою картку.

Такого порядку дій дотримуються небагато банків. Більшість налаштувала свої банкомати інакше — ті спочатку видають картку (ймовірно, щоб люди їх не забували), а після — готівку.

Говорячи про 2 тис. забутих карток, Дмитро Мусієнко зауважив, що близько 60% забутих карток банку вдається повертати власникам. Оскільки є функція дзвінка забудькуватому клієнту. Але одразу визнав, що така можливість (дзвінка) є лише у клієнтів Привату. Якщо картку випустив інший банк, у нього такого шансу не буде. Він залишиться без карти.

«Після того, як ви забули картку, банкомат переходить у режим очікування, який триває до початку обслуговування наступного клієнта. Також додатково, якщо було забуто картку Приватбанку, ми намагаємося додзвонитися до власника картки та попросити його повернутися до банкомату, щоб забрати картку. Для власників карток інших банків це зробити неможливо, оскільки у нас відсутній контактний номер телефону. Далі, ви повинні ввести PIN-код картки та банкомат поверне її. Якщо клієнт не скористався можливістю повернути картку, банкомат безповоротно забирає картку, і вона надалі знищується», — розповів Мусієнко.

Він повідомив «Мінфіну», що у 2021 році в банкоматах Приватбанку було забуто близько 1 млн карток, а після повернуто близько 600 тис. Показники минулого року запропонували залишити за дужками через початок широкомасштабної війни.

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Приватбанк надав «Мінфіну» таку статистику щодо забутих, вилучених та повернутих карток, випущених його структурою та інших банків.

«Загалом порівнювати ці періоди за абсолютними показниками не зовсім коректно, оскільки у 2022 році частина території України була тимчасово окупована, відбулася значна міграція населення — все це вплинуло на кількість клієнтів, які знімають кошти, та на кількість банкоматів. Тобто, порівнюючи ці періоди, зараз забувають карток менше, але й транзакцій поменшало», — вважає Дмитро Мусієнко.

Він також навів дані щодо географії забутих українцями карток за останні три місяці. З'ясувалося, що найчастіше свій пластик у банкоматах Приватбанку залишають мешканці двох областей — Київської (16,3% усіх забутих карток) та Дніпропетровської (12%). Найменше подібних випадків у Запорізькій (2,1%), Донецькій (1,2%) та Херсонській (0,2%) областях.

Цікаво, що у Приватбанку вважають свій формат видачі готівки (спочатку гроші, потім картка) оптимальним. Там вважають, що людина може піти від банкомату без грошей.

«Якщо ми спочатку видаватимемо картку, а потім гроші, то клієнти можуть почати забирати картку, а гроші — забувати. Погодьтеся, це досить реальний кейс, особливо коли ви звикли до такого порядку: завершили операцію у банкоматі, забрали картку та йдете далі», — наголосив Мусієнко.

Відомо, що більшість банків спочатку видають людям картку і лише після цього гроші. У тому числі Ощадбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк та ін. Може, тому українці так часто забувають картки в приватівських банкоматах (через те, що часто стикаються з іншою послідовністю): 2 тис. випадків на день на 6 тис. банкоматів — це виходить, у кожному третьому банкоматі забувається хоча б одна картка на добу.

Хоча з відповіді члена правління Приватбанку також ясно, що в держбанку побоюються звинувачень клієнтів у втраті грошей, і бачать у втраті карти менше зло, ніж матеріальних збитків.

«Картку можна повернути або безкоштовно перевипустити, а от повернути гроші, може, вже не вдасться», — переконаний Дмитро Мусієнко.

Водночас, відомо, що не всі банки пропонують людям безкоштовний повторний випуск картки. Це видно з недавнього дослідження щодо карткових тарифів, проведеного «Мінфіном».

Найголовніше — Приватбанк поки що не планує змінювати послідовність видачі готівки. Там сказали, що, як і раніше, цей держбанк спочатку видаватиме людям гроші, а потім пластик. Тому не варто розраховувати на покращення статистики за забутими картами.