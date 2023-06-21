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21 червня 2023, 11:44 Читать на русском

ВВП не дорахується 0,2%: НБУ прорахував для Мінфіну економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

Згідно з першою оцінкою Нацбанку, через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%. Про це йдеться в офіційній відповіді НБУ на запит «Мінфіну».

Згідно з першою оцінкою Нацбанку, через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%.

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«У короткостроковому періоді вплив буде обмеженим. Він буде зумовлений насамперед негативним впливом скорочення споживання води на промислову діяльність південно-східного регіону, зокрема роботу низки металургійних підприємств, підприємств сільського господарства та харчової промисловості. Додатково на останніх позначиться зниження врожаю соняшнику та овочів, які вирощуються на Херсонщині, Запорізькій та Дніпропетровській області», — уточнюється в ньому.

У Нацбанку наголосили, що ризики для економіки найбільше сконцентровані у скороченні її потенціалу.

Йдеться про ризики зниження продуктивності сільського господарства, втрати іригаційних систем, а також втрати майна та виробничих потужностей на затоплених територіях, погіршення очікувань та можливе посилення міграції, у тому числі за кордон.

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Аналітики регулятора вважають, що втрати врожаю зернових та олійних призведуть до зниження експорту окремих продовольчих товарів. Крім того, через зниження внутрішньої пропозиції овочів збільшиться їхній імпорт.

«Це, за першими оцінками Національного банку, може призвести до розширення дефіциту торгівлі товарами у наступні два роки. Максимальні втрати оцінюються у 0,4 млрд доларів у 2023 році та 0,7 млрд доларів у 2024 році», — йдеться у відповіді НБУ для «Мінфіну».

У ньому також наголошується, що цей акт тероризму з боку росії матиме довгострокові наслідки для України та збільшуватиме вартість відновлення нашої держави.

Нацбанківці пояснили, що наразі повністю оцінити вплив цієї катастрофи неможливо, оскільки територія, яка зазнала найбільших втрат, ще перебуває під окупацією.

У НБУ виділили значні гуманітарно-екологічні наслідки:

  • Затоплення населених пунктів (близько 80-ти за оцінкою уряду), включаючи частину Херсона, втрата майна.
  • Проблеми із водопостачанням, у тому числі питної води, у частині Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
  • Ризики для життя та здоров'я людей, тварин та птахів.
  • Забруднення територій.
  • Кліматичні зміни.

Влада обіцяє точніше оцінити втрати для економіки та фінансового сектору.

«Каховська катастрофа безпрецедентна для України. Фінансовий сектор зазнає збитків через руйнування Каховської ГЕС, насамперед через втрати своїх клієнтів — домогосподарств, промислових та аграрних підприємств. Національний банк працює над оцінкою збитків, збираючи інформацію від учасників ринку. Втрати економіки загалом та сектора, зокрема, від шкоди екосистемі можна буде оцінити лише згодом», — зазначили у Нацбанку.

Там також запевнили, що не отримували звернень щодо допомоги в евакуації від банків та небанківських фінансових установ через катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Тобто фінансові установи впоралися із цими проблемами самостійно.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
21 червня 2023, 11:51
#
0.2?))))
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
21 червня 2023, 12:41
#
Киевлянина, наклеившего на машины ООН надпись «Бесполезные», будут судить.
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