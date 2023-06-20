Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 31,4 мільярда

На аукціоні 20 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 31,40 млрд грн (в еквіваленті), що на 28,86 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 2,54 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.

Що пропонували інвесторам

20 червня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

10,25 млрд грн під 18,20% з погашенням 1 травня 2024 року;

721,30 млн грн під 18,23% з погашенням 26 червня 2024 року;

1,40 млрд грн під 19,30% з погашенням 15 січня 2025 року;

4,65 млрд грн під 19,75% з погашенням 18 лютого 2026 року.

В іноземній валюті:

$244,44 млн під 4,80% з погашенням 29 лютого 2024 року.

136,03 млн євро під 3,24% з погашенням 16 травня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.