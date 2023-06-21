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21 червня 2023, 8:20 Читать на русском

В НБУ розповіли, які пошкодженні долари та євро повинні банки приймати на інкасо

Нацбанк постановив, яку пошкоджену валюту повинні приймати банки та небанківські установи на інкасо. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк постановив, яку пошкоджену валюта повинні приймати банки та небанківські установи на інкасо.

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Яку валюту повинні приймати банки

Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно:

1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:

  • розірвані (розрізані) на частини;
  • із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
  • зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
  • із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
  • із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
  • обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
  • мають явні друкарські недоліки.

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2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

Це передбачено змінами до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Нацбанку від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами).

Інші зміни містить постанова Правління Нацбанку України від 20.06.2023 № 75 «Про внесення змін до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України».

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Anatoll France
Anatoll France
21 червня 2023, 10:53
#
Буде сьогодні інформація по вчорашнім продажам ОВГЗ?
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0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
21 червня 2023, 12:15
#
Https://minfin.com.ua/ua/2023/06/20/107775402/
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+10
Alpenstein
Alpenstein
21 червня 2023, 11:03
#
В НБУ розповіли… Потрібно такі розповіді старанно записувати і, коли їх набереться чималенький стос — надрукувати у формі фоліанту. Ним зручно буде освячувати по голові строптивих касирів і таким чином з розповідей буде користь.
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