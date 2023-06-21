Нацбанк постановив, яку пошкоджену валюту повинні приймати банки та небанківські установи на інкасо. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
В НБУ розповіли, які пошкодженні долари та євро повинні банки приймати на інкасо
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Яку валюту повинні приймати банки
Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно:
1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:
- розірвані (розрізані) на частини;
- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
- зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
- із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
- із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
- мають явні друкарські недоліки.
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2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).
Це передбачено змінами до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Нацбанку від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами).
Інші зміни містить постанова Правління Нацбанку України від
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