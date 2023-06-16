Головне за тиждень: Відтермінування скасування податку 2%, легалізація криптовалют та ставки НБУ, ЕЦБ і ФРС

Арешт рахунків за вже сплачені борги, труднощі з придбанням ОВДП, «глюки» програм в особистих кабінетах, за які у прямому сенсі доводиться платити користувачу, — далеко не повний перелік проблем, про які розповіли нам клієнти банків — наші читачі. На чому втрачали свої гроші та довіру до фінустанов автори таких скарг, і хто залишається народним улюбленцем серед банків, — читайте у черговому «Народному рейтингу».

Приватбанк відновлює прийом доларів та євро в терміналах: названо дату

Приватбанк відновить можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування з 22 червня. Ці операції були призупинені з кінця травня.

Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Закон набирає чинності через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні.

НБУ дозволив резидентам переказувати за кордон кошти для погашення кредитів та позик

Національний банк з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер. Як йдеться в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами — до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,25%.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Мінекономіки повідомило, скільки відстрочок від військової служби видано у різних галузях економіки

Кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у фінансовій сфері досягла 3 921 особи, повідомило Міністерство економіки на запит «Мінфіну». Це вдвічі менше, ніж у березні 2023 року, коли ЗМІ повідомляли про 8 тис. відстрочок від військової служби, виданих персоналу фінустанов.

ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5−5,25%

ФРС США за підсумками дводенного засідання 13−14 червня зберегла базову ставку у діапазоні 5−5,25% річних. Федеральна резервна система зробила паузу після найагресивнішої серії підвищень ключової ставки з 1980-х років.

Банкіри назвали найкращий час для відкриття гривневого депозиту: потім буде дешевше

Монетарний комітет НБУ вирішив залишити облікову ставку. Від цього залежатиме й подальший рівень депозитних ставок у банках. Скільки платять зараз приватним вкладникам фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону «Про віртуальні активи» — законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня.

Найкращий відгук травня: як клієнт monobank зробив переказ в євро між своїми рахунками з подвійною конвертацією

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні. Ним став користувач під ніком евгений н, який розповів, скільки і як можна втратити на переказі євро у monobank. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Про інфляцію, курс та валютні обмеження: 5 відповідей Нацбанку на незручні питання «Мінфіну»

У Міноборони Великобританії прогнозують, що росія напередодні чергового завершення терміну дії зернової угоди продовжуватиме перешкоджати роботі зернового коридору. При цьому продовжує значною мірою визначати економічну та фінансову стабільність не лише нашого АПК, а й економіки загалом. «Мінфін» поставив Національному банку п'ять ключових запитань щодо впливу ситуації з функціонуванням зернового коридору на фінансову та макроекономічну стабільність у країні.

В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу. Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.

НБУ зобов'язав банки приймати та обмінювати «мокрі» гривні безкоштовно