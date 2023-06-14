Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону «Про віртуальні активи» — законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня. Про це пише Forbes.
Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes
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Що відомо
Зазначається, що Україна може стати першою в Європі країною, яка імплементувала європейські норми регулювання віртуальних активів МіСА.
«Останні кроки — оновлення закону 2021 року «Про віртуальні активи» та ухвалення змін до Податкового кодексу, що дозволять державі оподатковувати операції з криптовалютами.
Обидва пули змін вже напрацьовані. Законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня", — пише видання.
«Сподіваюся, закон ухвалять у вересні, а запрацює він вже з 2024-го», — заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.
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Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкти, оновлене законодавство про віртуальні активи буде мати наступні ключові позиції:
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регуляторами ринку будуть Нацбанк і НКЦПФР;
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за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи;
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для публічної пропозиції (випуску) токенів з прив’язкою до активів на торгах, емітент має бути авторизованою у НКЦПФР юридичною особою. Для авторизації юрособа має оформити білу книгу (по суті проспект емісії).
Що з податками
При цьому ставка оподаткування буде 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку — якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.
За словами Бойка, концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.
«Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця — 1000 грн», — пояснив він.
Коментарі - 5
Редакція в чергове підтверджує своє нерозуміння ситуації (це я дуже м’яко сформулював).
Податки на дохід від продажу криптовалюти є і зараз, причому вони діють без будь яких умов — податок платиться завжди.
Власне податки були відразу після виникнення криптовалюти бо опадатковується не криптовалюта, а дохід і це правило не залежить від того що саме продається: біткоін чи старий велисипед «Україна».
Новий закон змінить це правило і на відміну від продажу старого смартфона з якого треба обов'язково заплатити податок, з продажу криптовалюти можна буде платити по перше з прибутку, а не з доходу, а по друге тільки тоді коли прибуток власне є бо збиткові операції не опадатковуються — прибутку ж немає.