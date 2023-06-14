Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes

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Що відомо

Зазначається, що Україна може стати першою в Європі країною, яка імплементувала європейські норми регулювання віртуальних активів МіСА.

«Останні кроки — оновлення закону 2021 року «Про віртуальні активи» та ухвалення змін до Податкового кодексу, що дозволять державі оподатковувати операції з криптовалютами.

Обидва пули змін вже напрацьовані. Законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня", — пише видання.

«Сподіваюся, закон ухвалять у вересні, а запрацює він вже з 2024-го», — заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.

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Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкти, оновлене законодавство про віртуальні активи буде мати наступні ключові позиції:

регуляторами ринку будуть Нацбанк і НКЦПФР;

за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи;

для публічної пропозиції (випуску) токенів з прив’язкою до активів на торгах, емітент має бути авторизованою у НКЦПФР юридичною особою. Для авторизації юрособа має оформити білу книгу (по суті проспект емісії).

Що з податками

При цьому ставка оподаткування буде 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку — якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

За словами Бойка, концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.

«Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця — 1000 грн», — пояснив він.