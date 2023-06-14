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14 червня 2023, 8:30 Читать на русском

Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону «Про віртуальні активи» — законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня. Про це пише Forbes.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону «Про віртуальні активи» — законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня.
Фото: pixabay.com

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Що відомо

Зазначається, що Україна може стати першою в Європі країною, яка імплементувала європейські норми регулювання віртуальних активів МіСА.

«Останні кроки — оновлення закону 2021 року «Про віртуальні активи» та ухвалення змін до Податкового кодексу, що дозволять державі оподатковувати операції з криптовалютами.

Обидва пули змін вже напрацьовані. Законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня", — пише видання.

«Сподіваюся, закон ухвалять у вересні, а запрацює він вже з 2024-го», — заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.

Читайте: Україна оновить регулювання криптовалют — ЗМІ

Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкти, оновлене законодавство про віртуальні активи буде мати наступні ключові позиції:

  • регуляторами ринку будуть Нацбанк і НКЦПФР;

  • за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи;

  • для публічної пропозиції (випуску) токенів з прив’язкою до активів на торгах, емітент має бути авторизованою у НКЦПФР юридичною особою. Для авторизації юрособа має оформити білу книгу (по суті проспект емісії).

Що з податками

При цьому ставка оподаткування буде 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку — якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

За словами Бойка, концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.

«Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця — 1000 грн», — пояснив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
BogdanSalov
BogdanSalov
14 червня 2023, 8:51
#
А коли Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку та наші депутати і уряд, все-таки створять функціонуючий фондовий ринок?
+
+15
oriolik
oriolik
14 червня 2023, 9:00
#
На днях прочитал ответ на Ваш вопрос .Звучит он так , когда инвестирование в депутатский корпус перестанет давать 3000%.)
+
0
BogdanSalov
BogdanSalov
14 червня 2023, 9:18
#
Ахаха, найкраща інвестиція! Фондовий ринок по українськи!
+
0
oriolik
oriolik
14 червня 2023, 9:28
#
Мы, Украина, обречены его создать.Печальное состояние пенсионного фонда заставит нас это сделать.
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0
Три літри
Три літри
14 червня 2023, 9:21
#
та ввести податки

Редакція в чергове підтверджує своє нерозуміння ситуації (це я дуже м’яко сформулював).

Податки на дохід від продажу криптовалюти є і зараз, причому вони діють без будь яких умов — податок платиться завжди.
Власне податки були відразу після виникнення криптовалюти бо опадатковується не криптовалюта, а дохід і це правило не залежить від того що саме продається: біткоін чи старий велисипед «Україна».

Новий закон змінить це правило і на відміну від продажу старого смартфона з якого треба обов'язково заплатити податок, з продажу криптовалюти можна буде платити по перше з прибутку, а не з доходу, а по друге тільки тоді коли прибуток власне є бо збиткові операції не опадатковуються — прибутку ж немає.
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